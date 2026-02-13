4 zł tygodniowo przez rok !
Uniwersytet Zhejiang, który w prestiżowym zestawieniu CWTS Leiden Ranking zajął w 2025 r. pierwsze miejsce (na zdj. jedno z labolatoriów tej uczelni) ma około 4600 pracowników naukowych, Harvard tylko 2400
Dwa chińskie uniwersytety wyprzedziły Harvard! Zagrzmiały nagłówki w połowie stycznia – może nie tyle prasowe (bo nauka coraz gorzej „się sprzedaje” w zachodniej prasie, całkiem przeciwnie do prasy chińskiej) – co internetowe w mojej bańce. Opowiem jednak o tym szerzej, bo w tym samym rankingu w pierwszej dziesiątce Harvard jest amerykańskim rodzynkiem i reszta miejsc to niemal same uniwersytety z Chin. Sprawa nie tylko jest poważna, ale chyba nam całkiem umyka.
