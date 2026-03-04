Dlaczego rozmawiam z panią, a nie z Marcinem Kulaskiem? Mówiąc wprost: mam wrażenie, że nauką zajmuje się głównie pani.

Rozmawia pani ze mną, bo się umówiłyśmy. Jak chce pani rozmawiać z ministrem Marcinem Kulaskiem, to proszę się z nim umówić, zaręczam, że się z panią spotka, podobnie jak z innymi dziennikarzami. Jesteśmy w ministerstwie zespołem, którym kieruje minister Marcin Kulasek. Każdy z nas zajmuje się sprawami nauki i szkolnictwa. Ja na przykład w tym półroczu zajmuję się: przeprowadzeniem obecnej ewaluacji oraz opracowaniem przyszłego modelu oceny działalności naukowej, ustawą o Polskiej Akademii Nauk, rozporządzeniem w sprawie wykazów wydawnictw, czasopism i materiałów konferencyjnych.

Czy stoimy przed alternatywą: albo na bezpieczeństwo, albo na naukę?

Nie. I o tym mówi minister Kulasek: inwestycje w naukę to inwestycje w bezpieczeństwo.

20. gospodarka świata wydaje ok. 1,5 proc. PKB na naukę, podczas gdy średnia unijna to 2,2 proc. W którym roku do wydających tyle na naukę państw Unii dołączy Polska? Nie pytam nawet, kiedy to będzie 3 proc., czego domagają się naukowcy.

Średnia unijna jest możliwa do osiągnięcia w ciągu pięciu lat. Przyznawane są co roku podwyżki: większa, 30-proc. i 20-proc. w 2024 r., następnie 5 proc. w 2025 r. i 3 proc. w 2026 r. O regularnych podwyżkach minister Marcin Kulasek rozmawia z ministrem finansów. Od tego roku NCN będzie wydawał pieniądze z obligacji, tj. dodatkowe 150 mln rocznie przez trzy lata. Te obligacje dla NCN to sukces. Szukamy też szybkich w efekcie działań – chcemy na przykład zreformować artykuł 404 w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, aby inne resorty mogły zlecać zadania i je finansować instytutom i uczelniom, nie tylko tym, które im bezpośrednio podlegają. Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, by wykorzystać w pełni środki unijne.

Ile talentów w tym czasie straci polska nauka?

Mam nadzieję, że młodzi ludzie wciąż będą zainteresowani nauką, która zapewnia rozwój i wiele wyzwań, choć to bardzo trudna kariera. Procedujemy zmiany w przyszłej ewaluacji, dokonujemy zmian w ustawie PSWiN oraz ustawie o PAN, które staną się gwarancją, że uczelnie i instytuty naukowe będą lepszymi miejscami pracy.