Dr Karolina Zioło-Pużuk, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego (od 2025 r.), doktor nauk humanistycznych, nauczycielka akademicka. Od 2001 r. związana z administracją publiczną. Doświadczenie zdobywała w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Senatu, Ministerstwie Kultury oraz Narodowym Banku Polskim
Rozmawia pani ze mną, bo się umówiłyśmy. Jak chce pani rozmawiać z ministrem Marcinem Kulaskiem, to proszę się z nim umówić, zaręczam, że się z panią spotka, podobnie jak z innymi dziennikarzami. Jesteśmy w ministerstwie zespołem, którym kieruje minister Marcin Kulasek. Każdy z nas zajmuje się sprawami nauki i szkolnictwa. Ja na przykład w tym półroczu zajmuję się: przeprowadzeniem obecnej ewaluacji oraz opracowaniem przyszłego modelu oceny działalności naukowej, ustawą o Polskiej Akademii Nauk, rozporządzeniem w sprawie wykazów wydawnictw, czasopism i materiałów konferencyjnych.
Nie. I o tym mówi minister Kulasek: inwestycje w naukę to inwestycje w bezpieczeństwo.
Średnia unijna jest możliwa do osiągnięcia w ciągu pięciu lat. Przyznawane są co roku podwyżki: większa, 30-proc. i 20-proc. w 2024 r., następnie 5 proc. w 2025 r. i 3 proc. w 2026 r. O regularnych podwyżkach minister Marcin Kulasek rozmawia z ministrem finansów. Od tego roku NCN będzie wydawał pieniądze z obligacji, tj. dodatkowe 150 mln rocznie przez trzy lata. Te obligacje dla NCN to sukces. Szukamy też szybkich w efekcie działań – chcemy na przykład zreformować artykuł 404 w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, aby inne resorty mogły zlecać zadania i je finansować instytutom i uczelniom, nie tylko tym, które im bezpośrednio podlegają. Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, by wykorzystać w pełni środki unijne.
Mam nadzieję, że młodzi ludzie wciąż będą zainteresowani nauką, która zapewnia rozwój i wiele wyzwań, choć to bardzo trudna kariera. Procedujemy zmiany w przyszłej ewaluacji, dokonujemy zmian w ustawie PSWiN oraz ustawie o PAN, które staną się gwarancją, że uczelnie i instytuty naukowe będą lepszymi miejscami pracy.
Decyzją ministra, dla instytutów Polskiej Akademii Nauk zwiększana jest subwencja, w 2025 r. łącznie o 85 mln zł, w 2024 r. o 100 mln zł. W tym roku rozstrzygnięty będzie program doskonałościowy dla instytutów, na który pomysł wziął się od IDUB-u („Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” – red.). Będzie to program ministra, w życie wejdzie w 2027 r.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku jego sytuacja się poprawi. Trwają rozmowy o tzw. trzynastkach dla PAN – byłby to realny wzrost o 8,5 proc.
Wpłynęły uwagi. Jest ich nieco ponad 150, ale dotyczyły niewielu kwestii z projektu. Na wszystkie przygotowujemy odpowiedzi, z wieloma się zgadzamy. Negocjujemy z Prezesem PAN i przedstawicielem prezydium, reprezentantami dyrektorów instytutów naukowych i przedstawicielami związków zawodowych – celem jest zakończyć je na początku marca. Dalej ścieżka rządowa i parlamentarna.
120 mln zł więcej w trakcie rządowych prac nad budżetem i 280 mln zł w czasie prac parlamentarnych. Te 400 mln zł to sukces ministra Marcina Kulaska.
Nauka była latami zaniedbywana. I winę za to przede wszystkim ponosi neoliberalny paradygmat postrzegania nauki, która w takiej opowieści ma się tylko i wyłącznie opłacać w sensie finansowym, a student jest klientem. To sprowadzało się do obsesji przeliczania wszystkiego na punkty i złotówki. Dlatego jesteśmy w tym miejscu. Nową ewaluacją i zmianami w Ustawie PSWiN przełamiemy ten schemat. Zmianami w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zajmuje się minister Maria Mrówczyńska, to złożony proces i zajmuje wiele czasu oraz konsultacji, a zmiany przez nas proponowane są znaczące. Pani minister zajmuje się też projektami deregulacyjnymi i ucyfrowieniem polskiej nauki, czyli bardzo potrzebnymi e-dyplomami.
Bezpośrednio minister Marek Gzik nadzoruje projekty Science4business, wielomilionowe inwestycje w naukę i wdrożenia właśnie. Mam natomiast w tym obszarze ulubiony przykład, dość nietypowy i dlatego lubię go podkreślać: Polska Rada Biznesu wsparła wykopaliska w Egipcie archeologów z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk – biznes wsparł naukowców, widząc siebie jako mecenasa polskiej nauki.
Dostrzegam co prawda tezę w tym pytaniu, ale odpowiem. Na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, tzw. SPUBy w tym roku minister przyznał dodatkowo prawie 80 mln zł. I jeszcze prostując, reaktor „Maria” należy do Narodowego Centrum Badań Jądrowych, które nadzoruje minister energii. Podawane w mediach przykłady pochodzą z programów, w których decyzje podejmuje panel niezależnych ekspertów. Szczegółowo analizuje wnioski, ocenia je i przygotowuje listę rankingową. Następnie zgodnie z kolejnością na liście finansowane są wnioski.
Wielka polityka nie jest moją domeną, nie będę komentować publicystycznych ocen. Z tą się nie zgadzam, i tyle.
Nie. Jak widać rozmowa o finansach jest na pierwszym planie. Wracając do punktacji czasopism: o rozporządzeniu rozmawialiśmy w gronie kierownictwa i ponieważ każdy z nas reprezentuje inną dyscyplinę, rozmowy były bardzo ciekawe, udało się wypracować system, który jest sprawiedliwy i promuje dobre publikacje. Chcemy docenić polskie czasopisma – zarówno polsko-, jak i anglojęzyczne, ponieważ musimy budować pozycję nauki polskiej za granicą i w kraju. Przekonywał mnie do tego również minister Andrzej Szeptycki, który odpowiada za umiędzynarodowienie w ministerstwie. Widzę potrzebę budowania polskich marek czasopism publikujących również po angielsku. Planujemy przygotować dla tych czasopism specjalny program wsparcia finansowego w 2027 r.
To nieprawda. Nie rozumiem, dlaczego kogoś publikującego w „Nature” martwi to, że inny naukowiec piszący dla czasopisma językoznawczego czy historycznego otrzymuje za to dużo punktów? Nie da się porównać dwóch takich czasopism, nikt nie będzie tego robił. Każdy pracuje na swój prestiż i sukces w dyscyplinie, którą reprezentuje. Podstawą oceny czasopisma pozostaje bibliometria. Wprowadzamy ocenę ekspercką w dyscyplinach prowadzoną przez członków Komitetów Naukowych PAN. I zwolennicy oceny eksperckiej i bibliometryści powinni być zadowoleni. Uspokajam: uwzględniliśmy w rozporządzeniu wiele uwag środowiska.
Każdy z nas powinien odpowiedzieć osobno, bo każdy z nas prowadzi wiele projektów ważnych, zmieniających na lepsze sytuację w nauce i szkolnictwie. Z mojej strony powiem, że chciałabym, aby przyjęte zostały: nowelizacja ustawy o PAN oraz nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie wprowadzenia nowego modelu oceny działalności naukowej. Z Parlamentem Studentów opracowaliśmy konkurs „Otwarta uczelnia”. Nazywam to „alternatywnym” rankingiem. Notowane będą uczelnie przyjazne dla studentów, czyli takie, które dobrze uczą i tworzą dobre środowisko dla studentów.
Szczerze mówiąc, chyba po prostu w dobrej kondycji.
