Klinicyści podkreślają, że badania kliniczne finansowane przez Agencję to nie tylko rozwój nauki, ale także bezpośrednie korzyści dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia. – Uczestnicy badań otrzymują leczenie co najmniej tak dobre, jak obowiązujący standard, a często sprawdzamy, czy dana interwencja nie będzie skuteczniejsza, realnie odciążając finansowanie NFZ – mówi prof. Giannopoulos.

W dłuższej perspektywie pozwala to państwu podejmować bardziej racjonalne decyzje refundacyjne i wzmacnia sprawczość polityki lekowej. – Dopóki nie wyleczymy chorób onkologicznych, chorób ważnych społecznie, dotąd będziemy szukać nowych terapii, a badania kliniczne są najważniejszym narzędziem do osiągnięcia tego celu. Od czasu, kiedy pojawiła się ABM mamy te narzędzia – dodaje prof. Giannopoulos.

W ocenie środowiska medycznego próba ratowania bieżących problemów finansowych kosztem ABM oznaczałaby rezygnację z długofalowych korzyści: rozwoju innowacyjnych terapii, lepszego dostępu pacjentów do leczenia oraz pozycji Polski jako jednego z liderów badań klinicznych w Europie. – Z naszego punktu widzenia środki finansowe, niezależnie od ich źródła, są niezbędne dla stabilnego funkcjonowania ABM. Można dyskutować o różnych aspektach jej działalności, ale nie ulega wątpliwości, że jest to instytucja kluczowa dla rozwoju innowacji i przyszłości medycyny w Polsce. Jakiekolwiek ograniczenie finansowania ABM mogłoby zatrzymać procesy, których późniejsze odbudowanie byłoby bardzo trudne – podkreśla prof. Gierlotka.

Foto: Eurostat

Jak finansowana jest ABM?

Budżet Agencji Badań Medycznych opiera się na kilku źródłach. Kluczowym z nich jest odpis z planowanego budżetu NFZ w wysokości 0,3 proc., z którego środki trafiają na finansowanie niekomercyjnych badań klinicznych, eksperymentów medycznych i niezbędnej do przeprowadzania badań infrastruktury. Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia przekazuje dotacje celowe na wsparcie projektów komercyjnych, działalności edukacyjnej w zakresie rozwijania kadr medycznych oraz na utrzymanie działalności Agencji. – Oznacza to, że środki, które pochodzą ze składek zdrowotnych z NFZ-u, nie służą utrzymaniu agencji czy wspieraniu przedsiębiorstw, tylko trafiają do pacjentów, umożliwiając im uczestnictwo w badaniach klinicznych – wyjaśnia prof. Wojciech Fendler, prezes Agencji Badań Medycznych. Mechanizm ten – tłumaczy – jest zbliżony do rozwiązań stosowanych w wielu krajach europejskich oraz w USA, gdzie fundusze zdrowotne finansują innowacje jako element poprawy jakości opieki.

Swoje wydatki ABM planuje w perspektywie wieloletniej, zwykle pięcioletniej, ponieważ średni czas trwania badania klinicznego wynosi od 5 do 7 lat. Około 80–90 proc. środków przyznawanych w danym roku Agencji przeznaczanych jest na projekty już trwające, a reszta trafia na finansowanie nowych konkursów. – Musimy mieć pewność, że w każdym momencie starczy nam środków na pokrycie kosztów leków i leczenia pacjentów w tych badaniach, które obecnie trwają. Jednocześnie musimy pamiętać, że jeśli badanie ma opóźnienie, np. związane z pandemią, wojną czy zaburzeniem łańcuchów dostaw leków, zawsze może je nadrobić i na to też musimy mieć środki – tłumaczy prezes ABM. Tworzenie odpowiedniego bufora finansowego jest możliwe dzięki ustawowemu zapisowi o przechodzeniu niewykorzystanych środków na kolejne lata.