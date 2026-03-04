Donaldowi Tuskowi brakuje głosów, żeby rządzić

Obecna koalicja rządowa nie ma większości parlamentarnej pozwalającej rządzić. Dr hab. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego i ekspert zajmujący się sondażami przeliczył poparcie na mandaty i zwraca uwagę, że Koalicja Obywatelska mając 186 mandatów, a Lewica 26 nie miałyby szans na rządzenie, ale „jeśli PSL przekroczyłoby próg wyborczy za dwa lata, to będzie więcej niż obecne 212 głosów, tym bardziej że Razem również przekreślać nie można”. Według badania IBRiS sprawować władzę mogłyby za to PiS z 131 mandatami, Konfederacja z 74 oraz Konfederacja Korony Polskiej z 43 co daje łącznie 248 mandatów. Co to oznacza?

– Siły wyjściowe koalicji 15 października przeważają, a gdyby zjednoczyły się do trzech list to mają lepszy wynik niż trzy partie prawicowe – mówi prof. Flis.

PiS stawia na samodzielne rządy

PiS mimo konfliktów wewnętrznych i słabych notowań wciąż liczy na samodzielne rządy. Partia stawia na polaryzację, w tym sprzeciw wobec ustawy o SAFE i punktowanie rządu za złą ewakuację Polaków z Bliskiego Wschodu po ataku Izraela na Iran.

– Mamy szansę wygrać i rządzić samodzielnie. To jest absolutnie możliwe, to jest w naszym zasięgu – powiedział Jacek Sasin z PiS w Kanale Zero u Jacka Prusinowskiego. Były wicepremier nie przejmuje się sondażami, wskazując na przykład Karola Nawrockiego, który przed wyborami prezydenckimi nie miał szans na zwycięstwo. – Sondaże nie pokazują żadnej rzeczywistości, one mają kreować rzeczywistość – mówi Sasin, który przyznaje, że w badaniach wewnętrznych partii formacja ma lepsze wyniki, niż w oficjalnych, choć „poparcie PiS ma niższe niż w wyborach, ale nie dramatycznie niższe”. Szereg badań innych pracowni nie pokazuje korzystnego trendu dla partii Jarosława Kaczyńskiego.

PiS liczy, że uda się w partii zamknąć spory wewnętrzne, a wytypowanie kandydata na premiera pozwoli narzucić ton debacie publicznej, co przełoży się na wzrost poparcia dla partii. – Serdecznie zapraszamy, już w najbliższą sobotę w Krakowie pan prezes Jarosław Kaczyński przedstawi kandydata na urząd premiera Rzeczypospolitej Polskiej – oczywiście w sytuacji, w której naród powierzy Prawu i Sprawiedliwości tę palmę pierwszeństwa po wyborach parlamentarnych – zapowiedział Mariusz Błaszczak na wtorkowej konferencji prasowej przed siedzibą MSZ.