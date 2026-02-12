Przemysław Czarnek
PiS walczy o zwycięstwo samodzielne, tak jak w latach 2015 czy 2019. I o tym, jak ułożą się mandaty w Sejmie, zdecydują polscy wyborcy, a nie ambasada USA. Jeśli trzeba będzie tworzyć koalicję, to będą decydować o tym wyniki wyborów. Dopiero po nich będziemy patrzeć, z kim można sformować odpowiedzialny rząd. Stany Zjednoczone mają nic do rzeczy.
O tym, jaki będzie rząd i jakie będą koalicje, zdecydują Polacy, wyborcy, suweren, a nie ambasador Stanów Zjednoczonych.
Nie podoba mi się ten wpis pana ambasadora. I od początku o tym mówiłem. Ale został sprowokowany absurdalnymi tezami postawionymi przez marszałka Czarzastego, kompletnie nieodpowiedzialnymi.
Skoro dostał ją nawet Barack Obama – tylko za to, że został wybrany na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych i ze względu na swoje cechy osobiste, to myślę, że Donald Trump tym bardziej zasłużył na Nagrodę Nobla. Ona mocno się zdeprecjonowała wręczeniem jej świeżo wybranemu prezydentowi USA, bez żadnych osiągnięć. A Trump podejmuje rozmaite inicjatywy od stycznia ubiegłego roku, które zmierzają do zachowania pokoju na świecie. Próby na Ukrainie są dla nas szczególnie ważne, choć na razie nie przynoszą rozstrzygnięcia.
Pan ambasador jest przedstawicielem państwa amerykańskiego, naszego największego sojusznika i partnera gospodarczego. Należy utrzymywać relacje oparte na wzajemnym szacunku. Słowa, które wypowiedział Czarzasty, były karygodne. Nawet pan ambasador Brzeziński, poprzednik pana Rose’a, stwierdził, że wymagały one takiej reakcji. Natomiast ja, z polskiego punktu widzenia, uważam, że ta reakcja powinna być nieco inna. Nie aż taka, jaką pan ambasador zawarł w swoim wpisie na X. Chcę poprawnych, wzajemnych, dobrych, nawet bardzo dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo od tych relacji zależy przyszłość Polski.
Nie głosowałem wtedy za Czarzastym na wicemarszałka, nie brałem udziału w tym głosowaniu. Wyjąłem kartę, bo wiedziałem, że Czarzasty nie powinien być nawet wicemarszałkiem. Stanowisko klubu PiS było jednak takie, że to poszczególne kluby wskazują swoich kandydatów na wicemarszałków i skoro Czarzasty wszedł do Sejmu, a klub Lewicy wskazał go jako swojego kandydata, to tak jak wszystkich innych klub PiS go poparł. Nie było to więc podyktowane poparciem dla Czarzastego, tylko dla wszystkich kandydatów, którzy byli wskazywani przez swoje kluby. Ten zwyczaj parlamentarny został później złamany, kiedy wskazywaliśmy Elżbietę Witek na funkcję wicemarszałka, kiedy to już także Czarzasty naszego wyboru nie uszanował. Z perspektywy czasu twierdzę, że klub PiS popełnił błąd, popierając Czarzastego na wicemarszałka Sejmu.
Powinien natychmiast podać się do dymisji. Nie tylko ze względu na sytuację z Donaldem Trumpem, gdy ocenił prezydenta USA jako osobę, która destabilizuje sytuację w ONZ, NATO, Unii Europejskiej. Używa siły w polityce, stosuje politykę transakcyjną i gwałci prawo międzynarodowe. To są słowa, które są karygodne. Jednak najbardziej niepokojące są jego kontakty z Rosjanką z domu aukcyjnego w Petersburgu, powiązanego z jednym z największych banków rosyjskich. To są niezwykle poważne sprawy, przez które pan marszałek prawdopodobnie nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa. Mówimy o drugiej osobie w państwie i kobiecie, która ma kontakty na Kremlu.
Bardziej rozmowy i apel do naszych kolegów z koalicji 13 grudnia, bo jest tam część osób, którym też nie podoba się to, co się dzieje wokół marszałka Czarzastego. Wiemy, jaka jest arytmetyka sejmowa. Żeby odwołać marszałka, potrzeba również części głosów z koalicji 13 grudnia. Mamy nadzieję, że takie głosy się znajdą, a na razie nie sądzę, aby był składany jakikolwiek wniosek dotyczący odwołania marszałka Czarzastego.
Złożymy wniosek wówczas, kiedy nazbiera się ponad 231 głosów w Sejmie. Składanie wniosku dla samego wniosku nie ma sensu.
Tak. Wszystko, co dotyczy sytuacji globalnej, powinno dziać się z naszym udziałem. Nie wiem, jak się to rozwinie, ale wydaje mi się, że jest to próbą uzupełnienia kompletnie nieefektywnej Rady Bezpieczeństwa ONZ i ONZ jako takiego.
Chodzi nie tylko o sprzęt amerykański, bo przecież może być on też koreańskie. Pytanie jest jedno: po co jest program SAFE? Jeśli po to, żeby jak najszybciej dozbroić państwa europejskie, żeby były bezpieczne na wypadek ataku ze strony Rosji, to trzeba kupować sprzęt tam, gdzie on jest. Tymczasem w Europie tego sprzętu nie ma. Nie na taką skalę i nie takiej jakości, która by mogła uczynić z nas państwo jeszcze bezpieczniejsze. Jeśli program SAFE byłby podyktowany tymi celami, to powinna być otwarta droga do zakupów wszędzie, gdzie tylko ten sprzęt dzisiaj jest. Niestety zbrojeniówka jest zapchana. Najmocniej zbroi się Rosja. Ograniczanie się tylko do Europy jest kontrskuteczne.
Pan ambasador występował w tej sprawie i wyjaśniał. Słowa pana prezydenta Donalda Trumpa nie powinny mieć miejsca. Rzeczą skrajnie niebezpieczną dla Polski jest rosnący antyamerykanizm w Europie. Niestety antyamerykanizm podsycany jest również w Polsce. Tego rodzaju sformułowania pana prezydenta Trumpa antyamerykanizm niestety pobudzają. A jest on szczególnie groźny, bo jeśliby doprowadził do tego, o czym marzą np. Niemcy, to znów znajdziemy się w kleszczach rosyjsko-niemieckich. Jako polityk PiS i polski parlamentarzysta mam wielką prośbę i apel do naszych przyjaciół z USA, żeby bardziej precyzyjnie bądź mniej kontrowersyjnie budowali tego rodzaju tezy, bo służą one również pośrednio do podsycania nastrojów antyamerykańskich, kompletnie nam niepotrzebnych.
Absolutnie nie powinni.
Wybory prezydenckie rządzą się swoimi prawami. Giorgia Meloni wspierała się Donaldem Trumpem, a Trump wspierał się kontaktami z europejskimi prezydentami, choćby z prezydentem Andrzejem Dudą, co miało znaczenie dla Polonii amerykańskiej. Tak też jest odwrotnie. Dziś tak wygląda polityka międzynarodowa. Natomiast jeśli chodzi o wpływanie na wynik wyborów, absolutnie nie powinno to nigdy mieć miejsca.
PiS nie może tworzyć rządu z ludźmi Donalda Tuska, to wynika z punktu pierwszego „Deklaracji polskiej”. Jeśli będzie potrzeba tworzenia koalicji i nie będzie możliwości samodzielnego rządzenia, to PiS będzie tworzyć koalicję z tymi ugrupowaniami, które będą chciały stworzyć odpowiedzialny rząd. A jakie to będą ugrupowania, to zdecydują Polacy w wyborach i dopiero wtedy będziemy rozmawiać o rozmaitych koalicjach.
Powtarzam: wykluczona w „Deklaracji polskiej” jest wyłącznie współpraca z Donaldem Tuskiem i jego ludźmi. A wszystko inne jest możliwe.
W kategoriach prawdopodobieństwa jest to niemalże niemożliwe. Gdybyśmy chcieli mówić o tym, co się stanie w najbliższych miesiącach, to zdecydowanie najbardziej prawdopodobne jest utrzymanie się tej koalicji i dowiezienie tego rządu do końca na szkodę Polski. Tyle że polityka to nie tylko racjonalność, ale także ogromne emocje. My jesteśmy gotowi na to, żeby odwracać sytuację także w tym Sejmie i stworzyć koalicję z Konfederacją – jedną i drugą, a także z częścią posłów z PSL czy z Polski 2050. Wszystko jest możliwe.
