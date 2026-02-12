Czy Pokojowa Nagroda Nobla należy się Donaldowi Trumpowi?

Skoro dostał ją nawet Barack Obama – tylko za to, że został wybrany na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych i ze względu na swoje cechy osobiste, to myślę, że Donald Trump tym bardziej zasłużył na Nagrodę Nobla. Ona mocno się zdeprecjonowała wręczeniem jej świeżo wybranemu prezydentowi USA, bez żadnych osiągnięć. A Trump podejmuje rozmaite inicjatywy od stycznia ubiegłego roku, które zmierzają do zachowania pokoju na świecie. Próby na Ukrainie są dla nas szczególnie ważne, choć na razie nie przynoszą rozstrzygnięcia.

Jeżeli panu nie podobają się wypowiedzi ambasadora Rose’a, to czy ambasador powinien zostać zmieniony?

Pan ambasador jest przedstawicielem państwa amerykańskiego, naszego największego sojusznika i partnera gospodarczego. Należy utrzymywać relacje oparte na wzajemnym szacunku. Słowa, które wypowiedział Czarzasty, były karygodne. Nawet pan ambasador Brzeziński, poprzednik pana Rose’a, stwierdził, że wymagały one takiej reakcji. Natomiast ja, z polskiego punktu widzenia, uważam, że ta reakcja powinna być nieco inna. Nie aż taka, jaką pan ambasador zawarł w swoim wpisie na X. Chcę poprawnych, wzajemnych, dobrych, nawet bardzo dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo od tych relacji zależy przyszłość Polski.

Czy Włodzimierz Czarzasty powinien zostać odwołany z funkcji marszałka Sejmu? Przypomnę, że wcześniej PiS głosowało za nim na wicemarszałka Sejmu.

Nie głosowałem wtedy za Czarzastym na wicemarszałka, nie brałem udziału w tym głosowaniu. Wyjąłem kartę, bo wiedziałem, że Czarzasty nie powinien być nawet wicemarszałkiem. Stanowisko klubu PiS było jednak takie, że to poszczególne kluby wskazują swoich kandydatów na wicemarszałków i skoro Czarzasty wszedł do Sejmu, a klub Lewicy wskazał go jako swojego kandydata, to tak jak wszystkich innych klub PiS go poparł. Nie było to więc podyktowane poparciem dla Czarzastego, tylko dla wszystkich kandydatów, którzy byli wskazywani przez swoje kluby. Ten zwyczaj parlamentarny został później złamany, kiedy wskazywaliśmy Elżbietę Witek na funkcję wicemarszałka, kiedy to już także Czarzasty naszego wyboru nie uszanował. Z perspektywy czasu twierdzę, że klub PiS popełnił błąd, popierając Czarzastego na wicemarszałka Sejmu.

A dzisiaj co się powinno stać z marszałkiem Czarzastym?

Powinien natychmiast podać się do dymisji. Nie tylko ze względu na sytuację z Donaldem Trumpem, gdy ocenił prezydenta USA jako osobę, która destabilizuje sytuację w ONZ, NATO, Unii Europejskiej. Używa siły w polityce, stosuje politykę transakcyjną i gwałci prawo międzynarodowe. To są słowa, które są karygodne. Jednak najbardziej niepokojące są jego kontakty z Rosjanką z domu aukcyjnego w Petersburgu, powiązanego z jednym z największych banków rosyjskich. To są niezwykle poważne sprawy, przez które pan marszałek prawdopodobnie nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa. Mówimy o drugiej osobie w państwie i kobiecie, która ma kontakty na Kremlu.