Jerzy Surdykowski: Kto tu jest „zakutym łbem”

W dzisiejszej polityce nie chodzi bowiem już o to, aby kogokolwiek przekonać, lecz tylko zelżyć. Wtedy „nasi” z uznaniem powiadają „ale im dokopał”, a w obozie przeciwnika trwa mściwe poszukiwanie jeszcze bardziej wielopiętrowego chamstwa.

Publikacja: 03.03.2026 04:45

Jerzy Surdykowski: Kto tu jest „zakutym łbem”

Foto: PAP/Albert Zawada

Jerzy Surdykowski

Niedawno – polemizując z przeciwnikami przyjęcia pożyczki „SAFE” – premier Tusk nazwał ich „zakutymi łbami”. Nic nowego w arsenale połajanek wymienianych w politycznej awanturze polskiej, z tą tylko różnicą, że ja po staroświecku uważam, że politykę prowadzi się w stosownych gremiach takich, jak Sejm, Senat i konferencje międzynarodowe, zaś tuzy polityki są zdania, że trzeba wzorować się na awanturach ulicznych, bądź na dialogach przekupek na którymkolwiek z – wolnych od cenzury – ryneczków osiedlowych. Mają oczywiście rację, bo dialogi te są o wiele bliższe słownictwu, jakim na co dzień operuje ich główny odbiorca i obserwator na portalu „X” (dawniej Twitter), czyli – mówiąc po nowoczesnemu – „target”.

Krótka droga od obelgi po wulgaryzm

Otóż ja – jako jeden z przeogromnej masy „targetów” – gdy ktoś mnie nazwie „zakutym”, mogę mu odparować tylko „zakutym głupkiem” albo gorzej. Podobnie jak określenie „cymbały”, którym zabłysnął z trybuny sejmowej prominentny polityk opozycji, da się zbić tylko „najgorszym cymbałem”, bądź czymś podobnym. Niestety, dalszych wypowiedzi prominentów przytoczyć się nie da, bo korekta w „Rzeczpospolitej” nie jest, jak cenzura portalu „X”, o ile takowa w ogóle istnieje.

Przed ślepym murem stoi polityka uprawiana byle gdzie, zamiast w przeznaczonych do tego miejscach. Obelga może mieć dwa stopnie najwyżej, potem trzeba sięgnąć po wulgaryzm. Co innego ludzka mowa, która jest kwietnym dywanem, o ile potrafimy jej używać. W polityce dzisiejszej nie chodzi bowiem już o to, aby kogokolwiek przekonać, lecz tylko zelżyć. Wtedy „nasi” z uznaniem powiadają, „ale im dokopał”, a w obozie przeciwnika trwa mściwe poszukiwanie jeszcze bardziej wielopiętrowego chamstwa.

Co może zrobić porzucony „target”

W ten sposób przebiega wymiana pocisków między oblężonymi twierdzami, ale zwyczajny „target” czuje się zaniedbany i porzucony, zaś latające ponad głowami obelgi ma za warte tyle, co niegdyś partyjną gadaninę na plenach i w „Trybunie Ludu”.

Stąd płynie jeszcze bardziej przerażający fakt braku przełożenia między tym, co gadają politycy, a tym, co myśli „target”; przecież każdy wie, że kiedy padnie Ukraina, ruskie czołgi staną pod Warszawą, ale coraz więcej Polaków jest przeciwnych pomocy dla Kijowa. Przecież każdy powinien wiedzieć, że na Unii więcej korzystamy niż tracimy, ale coraz więcej z nas godzi się z polexitem. Może „zakutymi łbami” trzeba nazwać kogoś innego? Porzucony „target” wcale nie musi wybierać tak mądrze jak w 1980 r.. Ale wybierze bezlitośnie, bo zapomniano, że on także myśli.

