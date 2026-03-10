Trump rozważa różne działania, które miałyby zahamować wzrost cen ropy i, co za tym idzie, benzyny. Jedną z nich jest złagodzenie sankcji nałożonych na handel rosyjską ropą - pisze agencja Reutera powołując się na swoje źródła.
Aby zahamować wzrost cen ropy na światowych rynkach Donald Trump rozważa m.in. złagodzenie sankcji dotyczących rosyjskiej ropy - informuje Reuters,...
W nocnym rosyjskim ataku na Dniepr uszkodzony został blok mieszkalny – poinformował Ołeksandr Ganża, gubernator obwodu dniepropietrowskiego. W ataku rannych zostało 10 osób, w tym 12-letni chłopiec.
Informacje takie przekazuje ukraińskie Centrum Narodowego Oporu, rządowy portal opisujący sytuację w okupowanych częściach Ukrainy. Z informacji przekazywanych przez stronę ukraińską wynika, że imigranci zarobkowi są zatrudniani na okupowanym Krymie m.in. do prac budowlanych. Wielu z nim odbierane są dokumenty przez pośredników, którzy uczestniczą w zatrudnieniu. Ich zależność od pośredników wykorzystywana jest następnie m.in. do tego, by zmuszać ich do podpisywania kontraktów z rosyjską armią - twierdzi Centrum Narodowego Oporu.
Ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze podaje, że grupę tworzyło dwóch biznesmenów i pracownik uczelni. Członkowie grupy wyszukiwali mężczyzn, którzy chcieli uniknąć mobilizacji i fikcyjnie zatrudniali ich na uczelni jako pracowników badawczych. Po zatrudnieniu formalnie mężczyźni ci zostawali członkami zespołu, który pracował nad tworzeniem nowych typów dronów. W rzeczywistości jednak fikcyjnie zatrudnieni nie brali udziału w żadnych pracach badawczych. Wśród takich „badaczy” znaleźli się m.in. agronom, dentysta i pracownik warsztatu samochodowego. Łącznie grupa pomogła uniknąć mobilizacji co najmniej 14 osobom. Od każdej z nich inkasowano od 1500 do 4 tys. dolarów. Teraz członkom rozbitej grupy grozi do 12 lat więzienia.
W nocnym ataku z użyciem dronów na Charków ucierpiały budynki mieszkalne w rejonie chołodnohirśkim – poinformował Ihor Terechow, mer Charkowa. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Wcześniej, w wieczornym ataku dronów na dzielnicę przemysłową w Charkowie rannych zostało sześć osób.
- To była dobra rozmowa – mówił Donald Trump na konferencji prasowej, odnosząc się do godzinnej rozmowy telefonicznej, którą odbył z Władimirem Putinem 9 marca. Rozmowa dotyczyła sytuacji na Bliskim Wschodzie i negocjacji ws. zakończenia wojny na Ukrainie. - Jeśli chodzi o Ukrainę, była to pozytywna konwersacja – stwierdził Trump. Prezydent USA dodał, że w rozmowie z nim Putin wyraził chęć pomocy w zakończeniu kryzysu na Bliskim Wschodzie. Trump twierdził też, że przywódca Rosji jest pod wrażeniem amerykańskiej operacji przeciw Iranowi. Była to pierwsza telefoniczna rozmowa Trumpa i Putina od końca grudnia 2025 roku.
Drony zaatakowały miasta Nowy Oskoł i Korocza – wynika z informacji przekazywanych przez gubernatora obwodu Wiaczesława Gładkowa. W Nowym Oskole w wyniku ataku doszło do pożaru dachu magazynu. Z kolei w Koroczy uszkodzony został budynek magazynu i okna w dwóch domach jednorodzinnych. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1475 dniu wojny:
