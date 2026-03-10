Do wzrostu cen ropy, który pociągnął za sobą wzrost cen paliwa m.in. w USA, doszło po rozpoczęciu przez USA i Izrael ataków powietrznych na Iran, na co Iran odpowiedział m.in. ogłoszeniem blokady Cieśniny Ormuz, przez którą przechodzi ok. 20 proc. globalnego transportu drogą morską ropy i ok. 30 proc. transportu drogą morską gazu. Iran rozpoczął też ataki odwetowe m.in. na bliskowschodnie kraje, które są sojusznikami USA. Celami tych ataków były m.in. rafinerie, a także pola naftowe.

W związku z niemożnością eksportu ropy wydobycie zaczęły ograniczać Irak i Kuwejt, a w poniedziałek pojawiła się informacja, że wydobycie ogranicza też saudyjski koncern Saudi Aramco. Sytuacja na Bliskim Wschodzie sprawiła, że w poniedziałek doszło do skokowego wzrostu cen ropy, która w pewnym momencie kosztowała nawet ok. 115-116 dolarów za baryłkę. Ostatecznie ustabilizowała się jednak na niższym poziomie i obecnie trzeba za nią płacić 90-94 dolary.

Produkcja ropy naftowej na świecie Foto: PAP

Średnia cena paliwa na stacjach benzynowych w USA wzrosła od początku wojny USA i Izraela z Iranem o blisko 17 proc., do poziomu najwyższego od 2024 roku. Obecnie za galon benzyny (ok. 3,79 l) na stacjach w USA trzeba płacić 3,48 dolara (ok. 12,46 zł).

Jak USA mogą zahamować wzrost ropy na światowych rynkach? Kilka możliwości

Jak informuje Reuters Trump rozważa różne działania, które miałyby zahamować wzrost cen ropy i, co za tym idzie, benzyny. Jedną z nich jest złagodzenie sankcji nałożonych na handel rosyjską ropą. Możliwe jest też uwolnienie amerykańskich rezerw ropy. Wynika to z obaw, że utrzymujące się na podwyższonym poziomie ceny benzyny mogą odbić się negatywnie na wyniku Partii Republikańskiej w tegorocznych wyborach połówkowych (tzw. midterms). W listopadzie tego roku Amerykanie wybiorą Izbę Reprezentantów (niższa izba Kongresu) oraz 1/3 składu Senatu. Stawką tych wyborów będzie utrzymanie przez Partię Republikańską Donalda Trumpa większości w obu izbach. Jej utrata znacznie utrudni Trumpowi realizację agendy jego administracji.