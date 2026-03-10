Wojna na Bliskim Wschodzie dotyka kolejnego kraju

Ahmad asz-Szara
Syryjska armia oskarżyła Hezbollah o ostrzelanie jej pozycji w rejonie Damaszku. Z oświadczenia wynika też, że Syria zaobserwowała pojawienie się zwiększonych sił Hezbollahu na granicy między Syrią a Libanem.
Armia Syrii ostrzega, że uważnie monitoruje sytuację związaną z działaniami Hezbollahu i podkreśla, że odpowie na każdy atak wymierzony w terytorium Syrii. Jak zauważa „New York Times” jest to pierwsze takie oświadczenie wydane przez Damaszek od momentu wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem, co pociągnęło za sobą odwetowe ataki Iranu na Izrael, bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie oraz państwa regionu, które są sojusznikami USA. Syria nie znajdowała się na liście tych państw, ale nad tym krajem przeleciał pocisk balistyczny, który w ubiegłym tygodniu leciał w kierunku Turcji, ale został strącony przez systemy obrony przeciwrakietowej NATO znajdujące się w rejonie wschodniego Morza Śródziemnego.
Po tym jak USA i Izrael zaczęły bombardować Iran, odwetowy atak na Izrael przeprowadził z terytorium Libanu Hezbollah. W odpowiedzi na ten atak Izrael rozpoczął ataki powietrzne na cele związane z Hezbollahem w Libanie, podjął też ograniczone działania lądowe na terytorium południowego Libanu.
W poniedziałek prezydent Syrii Ahmad asz-Szara, były lider sunnickiej koalicji zbrojnych ugrupowań Hajat Tahrir asz-Szam, która obaliła poprzedniego przywódcę Syrii, Baszara el-Asada, sojusznika Iranu w regionie, określił eskalację sytuacji na Bliskim Wschodzie mianem „egzystencjalnej groźby dla całego regionu”.
Asz-Szara poinformował, że Damaszek w koordynacji z innymi państwami regionu wzmocnił obronę swoich granic. Zapewnił też o solidarności z Libanem i libańskim prezydentem Josephem Aounem, który wezwał Hezbollah do złożenia broni i nie podejmowania działań militarnych przeciwko Izraelowi.
Nie ustają też irańskie ataki na inne państwa regionu. MSW Bahrajnu podało we wtorek rano, że jedna osoba zginęła a kilka zostało rannych w irańskim ataku na budynek mieszkalny w stolicy kraju, Manamie.
