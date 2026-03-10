Radykalna zmiana potrzebna

W Brukseli, w Niemczech, we Francji przemysł jest odmieniany przez wszystkie przypadki w ramach nowego pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej – Paktu dla Przemysłu. W ubiegłym tygodniu Komisja przedstawiła Akcelerator Przemysłowy, który definiuje kluczowe branże dla unijnego przemysłu i wiąże z nimi konkretne wsparcie. Bez takich działań trudno im będzie zachować konkurencyjność pod globalną, łamiącą dotychczasowe reguły presją Propozycje Komisji koncentrują się na strategii „Made with Europe”, czyli działaniach, które mają zwiększyć popyt na produkty powstające na terenie UE, głównie stal, cement, aluminium, samochody i czyste technologie.

Na tym tle uderzające jest to, że Polska, mimo że przemysł wytwarza 23 proc. naszego PKB, a w przemyśle pracuje 3 mln ludzi, nie ma strategii przemysłowej. Poprzedni rząd uważał, że przemysł zlokalizowany w większych miastach to nie ich elektorat. Obecny powołał wprawdzie ministerstwo przemysłu, jednak okazało się, że pojmował je wyłącznie w kategoriach przeszłości – dogadywania się z upadającym sektorem górniczym. Szybko z tego pomysłu się wycofał.

Potrzebujemy Ministerstwa Gospodarki, walczącego o inwestycje, unijne dotacje na innowacje i wsparcie budowy strategicznych łańcuchów dostaw w branżach, które mają perspektywy wzrostu z profesjonalnym zespołem, który rozumie potrzeby i potrafi rozmawiać z przemysłem. Polska będzie się szybko modernizować – pilnie potrzebujemy inwestycji energetycznych. Nie da się jednak obronić i rozwijać wszystkiego. Musimy być brutalnie selektywni – wybrać kilka niszowych specjalizacji i je wspierać.

Strategiczna specjalizacja

Według Krajowego Planu Energii i Klimatu (KPEiK) nakłady inwestycyjne w kolejnych 15 latach w Polsce to około 3 bln zł. Dla porównania wartość rocznych obrotów na rynku energii to 200 mld zł. Ważne, co powstanie w zamian i czy te inwestycje będą budować odporność Polski – czy będą generować wartość dla społeczeństwa.

Z perspektywy KPEiK kluczowe sektory i technologie dla Polski to energetyka słoneczna, wiatrowa, magazyny, energetyka jądrowa. Niestety, w większości przypadków jesteśmy montownią albo importerem. Jednocześnie mamy kilka branż, w których możemy budować realną suwerenność przemysłową – jeśli przestaniemy udawać, że każda branża jest tak samo strategiczna. Spójrzmy, co ma szansę się rozwijać.