Olsberg SPI proponuje reformę polskiego systemu wsparcia kina. Co to oznacza?

Jak wyliczono w raporcie, w ostatnich pięciu latach niecała połowa wniosków o zwrot kosztów „załapała” się na wypłaty. Od wejścia w życie przepisów o zachętach, do PISF złożono 521 wniosków o 30-proc. zwrot kosztów, a wsparcie otrzymało 255. Odrzucono lub wpisano na listę rezerwową 266 projektów o łącznej wartości sięgającej 461,1 mln zł, których realizacja – oszacowano w raporcie – mogła zasilić gospodarkę 1,5 mld zł.

Problem polega m.in. na tym, że nabór wniosków to swoisty wyścig: w latach 2024 i 2025 budżet wyczerpał się w ciągu zaledwie dwóch minut od otwarcia naboru i wiele podmiotów nie miało nawet szansy, aby złożyć wniosek.

Mimo tego, jak wyliczono w raporcie, górny limit wydatków państwa na zachęty (210-245 mln zł) był wykorzystywany w minionych latach średnio w połowie. Element, na który zwracają uwagę autorzy raportu i twórcy, to fakt, że dofinansowanie wypłacane jest po weryfikacji kosztów, czyli z dołu, a nie z góry, co oznacza, że producenci muszą sięgać po finansowanie pomostowe, a to jest relatywnie drogie, ponieważ banki komercyjne nie traktują systemu cash rebate jako pewnego zabezpieczenia.

Wadą naszego systemu ma być także to, że jest pomyślany pod kątem produkcji wysokobudżetowych. Minimalny próg wydatków, który trzeba ponieść, aby mieć szansę na zwrot kosztów w ramach cash rebate to dla polskich filmów fabularnych 4 mln zł, podczas gdy na Litwie – 180 tys. zł, a na Słowacji 425 tys. zł.

Trudności filmowcom nastręczać ma także sam proces aplikacyjny – problemem jest wymóg dostarczania gotowych scenariuszy, tłumaczeń na język polski, czy składania dokumentacji w formie papierowej.

Rekomendacje Olsberg SPI i Polskiej Gildii Producentów: zachęty plus podatki

W raporcie Olsberg SPI poddał ocenie polski system zachęt działający od lutego 2019 r. i porównał je z wybranymi rozwiązaniami europejskimi. W efekcie przygotował rekomendację, jak można usprawnić krajowe rozwiązanie oraz prognozę, jaki reforma może mieć wpływ na gospodarkę i zwrot z inwestycji w film.