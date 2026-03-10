W Polsce niektóre samorządy zdecydowały się też na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań. Przykładowo w województwie kujawsko-pomorskim postawiono na teleopiekę – tamtejsi seniorzy mogą otrzymać bransoletki życia. Użytkownicy nie płacą za nie, bo program jest finansowany ze środków unijnych. Koszt jednej opaski to 550 zł, ale do tego trzeba doliczyć także koszty związane z oprogramowaniem, kartami SIM, zatrudnieniem dyżurujących przez całą dobę ratowników medycznych i prowadzeniem Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum.

Jak podaje urząd, w 2025 r. Centrum podjęło blisko 500 interwencji (wezwanie pogotowia, powiadomienie sieci kontaktowej, porada medyczna), w tym ponad 160 zakończonych wezwaniem karetki. – Zachęcamy, żeby nasi uczestnicy co jakiś czas wciskali SOS tak testowo, w celu oswojenia z urządzeniem, z rozmową z ratownikiem, żeby w sytuacji kryzysowej, wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia mieli wyrobiony nawyk i bez obaw wcisnęli wezwanie pomocy. Często słyszymy, że usługa teleopieki podnosi ich poczucie bezpieczeństwa, a także samodzielność we własnym domu, gdyż często lęk przed upadkiem, a nawet bardziej, przed jego skutkami, powoduje bierność osób starszych. Obawiają się, co się stanie , jeżeli po upadku nie otrzymają pomocy – mówi Beata Krzemińska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego.

Takie bransoletki życia są też już od siedmiu lat rozdawane w Lublinie. – Urządzenia, które początkowo były pilotażowym rozwiązaniem, szybko zyskały popularność wśród lubelskich seniorek i seniorów, co doprowadziło do sukcesywnego zwiększania ich liczby – mówi Anna Walczak, dyrektorka Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie. Obecnie obsługiwanych jest 2061 aktywnych opasek bezpieczeństwa.

Tylko w 2025 r. lubelskie Centrum Teleopieki odnotowało 7656 zgłoszeń przy użyciu przycisku SOS. W 53 przypadkach zgłoszenia zakończyły się interwencją Zespołów Ratownictwa Medycznego, a w pozostałych wsparciem ze strony pracownika telecentrum lub kontaktem i pomocą ze strony osób bliskich.

Lublin na teleopaski w latach 2019-2025 wydał ponad 2 mln zł.

Podobny program od 2022 r. realizowany jest w Łodzi. Przez blisko cztery lata miasto przekazało seniorom niemal 600 takich urządzeń. – Teleopaski sprawdzają się bardzo dobrze. Przede wszystkim dają seniorom większe poczucie bezpieczeństwa – zarówno w domu, jak i poza nim. W razie nagłego pogorszenia samopoczucia senior może nacisnąć przycisk SOS, który natychmiast łączy go z całodobowym Centrum Teleopieki – mówi Tomasz Korowczyk, z oddziału prasowego łódzkiego ratusza. – Opaska monitoruje także podstawowe parametry, takie jak tętno czy poziom aktywności, a dzięki funkcji GPS pozwala ustalić miejsce pobytu użytkownika. To rozwiązanie daje seniorom i ich bliskim pewność, że w sytuacji zagrożenia pomoc może zostać uruchomiona szybko – dodaje Korowczyk.

Są też propozycje nawiązywania kontaktów przez internet i tworzenie w ten sposób siatki znajomości na dobre i na złe. Jan Mencwel, radny Miasto Jest Nasze proponuje, by stworzyć w stolicy „miejską usługę randkową” na wzór popularnych platform. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już w stolicy Japonii, gdzie problem z samotnymi śmierciami zauważany był od lat.

W ten sposób miasto mogłoby pomagać mieszkańcom w nawiązywaniu nowych relacji romantycznych, ale i przyjacielskich czy sąsiedzkich. Nowoczesne rozwiązania nie są dla starszych osób? Warto zauważyć, że w wiek senioralny zaczynają powoli wchodzić osoby, które przez znaczną część życia funkcjonowały w świecie, w którym internet był dostępny na każdym kroku.