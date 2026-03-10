XVII edycja Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG już za nami

Pierwszy dzień Kongresu wypełniło dwanaście bloków dyskusyjnych. Podczas pierwszego z nich prelegenci odpowiedzieli na pytanie: prospekt czy wyjątek? Jak korzystać z nowych wyłączeń prospektowych przy emisji akcji. Przedstawione zostały: aktualny stan prawny i praktyka rynkowa rok po zmianach, kluczowe aspekty przygotowania dokumentu informacyjnego w ramach zastosowania wyjątków, łączenie trybów subskrypcji przewidzianych w KSH z wyłączeniami prospektowymi – aspekty praktyczne i ryzyka.
Druga dyskusja panelowa dotyczyła rzetelności procesów decyzyjnych w kontekście podstaw odpowiedzialności członków organów. Przybliżone zostały: identyfikacja decyzji strategicznych oraz bezpieczny proces ich podejmowania, wiarygodność procesów decyzyjnych oraz dokumentacja procesu decyzyjnego.
Kolejna debata została poświęcona praktycznym problemom związanym z wdrażaniem dyrektywy WoB. Słuchacze dowiedzieli się jaki jest zakres spółek objętych regulacją, jakie są najważniejsze obowiązki i sankcje, a także posłuchali o polityce równowagi płci.
Następna dyskusja panelowa poświęcona była AI compliance w spółce publicznej – od ryzyka ujawnienia informacji poufnych po odpowiedzialność pracowników i członków organów. Zostały poruszone kwestie: wykorzystania narzędzi AI i związane z tym ryzyko ujawnienia informacji poufnych, Business Judgement Rule a porady uzyskane z narzędzi AI, błędne rekomendacje algorytmu (tzw. halucynacje), a spory z interesariuszami spółki (inwestorami, audytorem lub doradcami).
„Spółki publiczne powinny opracować procedury regulujące korzystanie z AI w ich organizacji. Bezkrytyczne używanie powszechnych narzędzi AI przez pracowników spółek publicznych może bowiem skutkować naruszeniem obowiązku poufności lub bezprawnym ujawnieniem informacji poufnych w rozumieniu MAR – wystarczy jeden niewłaściwy prompt. Do tego dochodzą ryzyka naruszenia RODO, praw własności intelektualnej czy tzw. halucynacji AI”. – wskazała Julia Trzmielewska, Senior Counsel, Adwokat, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.
„Brak właściwego nadzoru nad stosowaniem AI w spółce może zostać uznany za naruszenie obowiązku należytej staranności przez członków zarządu i prowadzić do ich osobistej odpowiedzialności. AI compliance to dziś element dobrego zarządzania spółką”. – dodał Jakub Urbanowicz, Adwokat, Partner, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.
Następnie rozpoczął się panel o tematyce ubezpieczenia jako elementu strategii zarządzania ryzykiem. Omówione zostały: transfer ryzyka i jego wpływ na kulturę zarządczą spółki, narzędzia wspierania zarządu, ochrona interesów i majątku spółki.
Po przerwie odbył się panel o uwarunkowaniach prawnych korzystania z botów w relacjach z klientami. Uczestnicy dowiedzieli się o regulacjach dotyczących chatbotów/voicebotów, obowiązkach prawnych związanych z korzystaniem z botów w relacjach z klientami, potencjalnych ryzykach prawnych i możliwościach ich minimalizacji.
Kolejną kwestią, nad którą pochylili się eksperci były zagrożenia hybrydowe. Przedstawione zostały: rodzaje i formy zagrożeń hybrydowych, nadchodzące zmiany regulacyjne: nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym, kluczowe konsekwencje dla spółek.
Firmy stoją aktualnie przed poważnym wyzwaniem związanym z zapewnieniem odporności, bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej. Wyzwanie jest tym większe, jeśli zdamy sobie sprawę z rosnących zagrożeń związanych z atakami terrorystycznymi i działaniami hybrydowymi. Incydenty bezpieczeństwa mogą skutkować awariami przemysłowymi i/lub przerwami w funkcjonowaniu całej organizacji. W pierwszej połowie 2026 r. wejdzie w życie nowelizacja Ustawy o zarządzaniu kryzysowym implementująca Dyrektywę CER. Nowe przepisy obejmą w Polsce ok. 2000 podmiotów działających w 15 sektorach. Nowelizacja wprowadzi minimalne wymagania w ramach tzw. “sześciopaku”, obejmującego bezpieczeństwo fizyczne, techniczne, osobowe, prawne, ciągłość działania i cyberbezpieczeństwo. – mówił Wojciech Niezgodziński, Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska.
Następnie przybliżona została tematyka restrukturyzacji bez chaosu – prawo, komunikacja, strategia. Prelegenci omówili: bezpieczne i skuteczne zaplanowanie procesu zwolnień, empatyczną i przejrzystą komunikację z pracownikami i ich przedstawicielami, strategie ograniczające skalę zwolnień.
Na koniec tej części uczestnicy posłuchali o manipulacji na rynku, czyli jak obchodzić się z informacjami. Dowiedzieli się jak wygląda bezpieczna komunikacja spółki z interesariuszami, o aktywności inwestorów, w tym ich prawie do informacji oraz o potencjalnej odpowiedzialności spółki, jej władz, pozostałych osób.
Transparentność jest podstawowym filarem rynku kapitałowego. Im większa dostępność rzetelnych i kompletnych informacji o emitencie, którego instrumenty finansowe występują w obrocie zorganizowanym, tym większe bezpieczeństwo inwestorów. Jeśli powszechnie osiągalne są wszystkie wiarygodne wiadomości, które racjonalnie działający inwestor powinien wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji portfelowej, wówczas ograniczana jest do skali marginesu przestrzeń, gdzie przytrafić się może incydent wykorzystania informacji poufnej czy manipulacji instrumentami finansowymi. Bezwzględnym warunkiem jest jednak obiektywna prawdziwość komunikacji emitenta oraz prezentowanie danych w odpowiednim kontekście. Brak drugiego z tych elementów lub jego nieumiejętne zaprezentowanie prowadzi wprost do zniekształceń przeczących transparentności. – mówił Karol Maciej Szymański, Partner Zarządzający, RKKW
Po krótkiej przerwie kolejną część merytoryczną otworzyła sesja o roli nadzoru na rynku kapitałowym. Prelegenci opowiedzieli o tym jaki wpływ ma bezpieczeństwo na rozwój rynku, o nadzorze poprzez edukację oraz o priorytetach nadzorczych na rok 2026.
Ostatni panel wykładowy dotyczył bezpieczeństwa e-WZA. Prelegenci zidentyfikowali główne zagrożenia przy organizacji e-WZA, opowiedzieli o zarządzaniu ryzykami dot. bezpieczeństwa e-WZA oraz o niezbędnych zmianach prawnych.
Na koniec pierwszego dnia Kongresu odbyła się symulacja organizacji WZA Zwykłej Spółki SA z aktywnym udziałem uczestników jako akcjonariuszy. Rozpatrzone zostały sytuacje weryfikacji prawa głosu akcjonariuszy przez zarząd – niedopuszczalna ingerencja czy wymóg regulacyjny, jakie dokumenty powinno przyjąć walne wobec opóźnień w implementacji WoB, praktyczne problemy organizacji WZA spółki giełdowej w roku 2026.
Program drugiego dnia Kongresu wypełniły praktyczne warsztaty dotyczące m. in zagadnień takich jak:
• Prospekt czy wyjątek? Jak spółki giełdowe mogą korzystać z nowych wyłączeń prospektowych przy emisji akcji?
• Dowodzenie procesów decyzyjnych w spółce, stosowanie zasady osądu biznesowego w praktyce spółki kapitałowej,
• Praktyczne problemy związane z wdrażaniem dyrektywy WoB
• AI compliance w spółce publicznej – od ryzyka ujawnienia informacji poufnych po odpowiedzialność pracowników i członków organów
• Uwarunkowania prawne korzystania z botów w relacjach z klientami
• Jak efektywnie przygotować się na nowelizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym?
• Restrukturyzacja bez chaosu – prawo, komunikacja, strategia
• Manipulacja na rynku, czyli jak obchodzić się z informacjami
Dwudniowe spotkanie zamknęła dyskusja panelowa pt. „Nadchodzące zmiany regulacyjne”, podczas której omówione zostały nowe wymogi dot. publikacji i opóźniania publikacji informacji poufnej, zakres ograniczenia raportowania okresowego, zmiany dot. raportowania ESG.
Organizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia byli: EY Polska, International Risk & Corporate Advisory (IRCA) Sp. z o. o., KMD.Legal, Olesiński i Wspólnicy, RKKW, Wardyński i Wspólnicy, PCS Paruch Chruściel Stępień Kanclerz, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Wolf Theiss oraz Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny.
Szczegółowe informacje dotyczące XVII Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG są dostępne na stronie https://seg.org.pl/
Patronem medialnym była Rzeczpospolita, rp.pl i Parkiet
