XVII edycja Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG już za nami

Pierwszy dzień Kongresu wypełniło dwanaście bloków dyskusyjnych. Podczas pierwszego z nich prelegenci odpowiedzieli na pytanie: prospekt czy wyjątek? Jak korzystać z nowych wyłączeń prospektowych przy emisji akcji. Przedstawione zostały: aktualny stan prawny i praktyka rynkowa rok po zmianach, kluczowe aspekty przygotowania dokumentu informacyjnego w ramach zastosowania wyjątków, łączenie trybów subskrypcji przewidzianych w KSH z wyłączeniami prospektowymi – aspekty praktyczne i ryzyka.

Druga dyskusja panelowa dotyczyła rzetelności procesów decyzyjnych w kontekście podstaw odpowiedzialności członków organów. Przybliżone zostały: identyfikacja decyzji strategicznych oraz bezpieczny proces ich podejmowania, wiarygodność procesów decyzyjnych oraz dokumentacja procesu decyzyjnego.

Kolejna debata została poświęcona praktycznym problemom związanym z wdrażaniem dyrektywy WoB. Słuchacze dowiedzieli się jaki jest zakres spółek objętych regulacją, jakie są najważniejsze obowiązki i sankcje, a także posłuchali o polityce równowagi płci.

Następna dyskusja panelowa poświęcona była AI compliance w spółce publicznej – od ryzyka ujawnienia informacji poufnych po odpowiedzialność pracowników i członków organów. Zostały poruszone kwestie: wykorzystania narzędzi AI i związane z tym ryzyko ujawnienia informacji poufnych, Business Judgement Rule a porady uzyskane z narzędzi AI, błędne rekomendacje algorytmu (tzw. halucynacje), a spory z interesariuszami spółki (inwestorami, audytorem lub doradcami).