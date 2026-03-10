Inwestycja „Elewator” na wrocławskim Kleczkowie obejmuje 372 mieszkania i lofty o zróżnicowanych metrażach – od kompaktowych lokali inwestycyjnych, po duże apartamenty rodzinne. – Charakterystyczny, zabytkowy budynek elewatora zostanie poddany rewitalizacji i zaadaptowany na lofty, które zachowają industrialny charakter obiektu. Nowa zabudowa mieszkaniowa uzupełni historyczną tkankę, tworząc spójną, nowoczesną przestrzeń do życia nad Odrą – mówią przedstawiciele RealCo Property Investment and Development.

Zakończenie prac budowlanych deweloper zapowiada na pierwszy kwartał 2028 r.

Mieszkania, usługi, gastronomia

W parterach budynków będą lokale usługowe i gastronomiczne. Projekt przewiduje także podziemne hale garażowe, naziemne miejsca postojowe, rozbudowaną infrastrukturę rowerową i otwarte tereny zielone z małą architekturą. Ma powstać także plac zabaw i odseparowany wybieg dla psów.

– Elewator to projekt o wyjątkowym znaczeniu – ze względu na historię i lokalizację. Przywracamy do życia jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów industrialnych Wrocławia, nadając mu nową, mieszkaniową funkcję – mówi cytowany w komunikacie Dawid Waś, dyrektor pionu operacyjnego w RealCo Property Investment and Development. – Chcemy stworzyć miejsce, które połączy autentyczność i charakter zabytkowej architektury z komfortem nowoczesnego osiedla. Po realizacji Młyna Maria, projektu o podobnej skali i trudności, wiemy z jakimi wyzwaniami będziemy się mierzyć i wykorzystamy te doświadczenia przy kolejnym zabytkowym projekcie.