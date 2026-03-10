Rzeczpospolita
Nieruchomości
Reklama

Był zbożowy elewator, będą mieszkania i lofty

Inwestycję na wrocławskim Kleczkowie, bezpośrednio nad Odrą, rozpoczynają RealCo i Strabag. Projekt zakłada rewitalizację historycznego elewatora zbożowego „Odra” i budowę dwóch budynków mieszkalnych.

Publikacja: 10.03.2026 13:46

Inwestycja „Elewator” na wrocławskim Kleczkowie obejmuje 372 mieszkania i lofty o zróżnicowanych met

Inwestycja „Elewator” na wrocławskim Kleczkowie obejmuje 372 mieszkania i lofty o zróżnicowanych metrażach

Foto: mat.prasowe

aig

Inwestycja „Elewator” na wrocławskim Kleczkowie obejmuje 372 mieszkania i lofty o zróżnicowanych metrażach – od kompaktowych lokali inwestycyjnych, po duże apartamenty rodzinne. – Charakterystyczny, zabytkowy budynek elewatora zostanie poddany rewitalizacji i zaadaptowany na lofty, które zachowają industrialny charakter obiektu. Nowa zabudowa mieszkaniowa uzupełni historyczną tkankę, tworząc spójną, nowoczesną przestrzeń do życia nad Odrą – mówią przedstawiciele RealCo Property Investment and Development.

Zakończenie prac budowlanych deweloper zapowiada na pierwszy kwartał 2028 r.

Czytaj więcej

Dynamiczny wzrost zamożności Polaków przekłada się na coraz większe zainteresowanie nieruchomościami
Nieruchomości mieszkaniowe
Apartament, luksusowy dom i zamek dla Polaka

Mieszkania, usługi, gastronomia

W parterach budynków będą lokale usługowe i gastronomiczne. Projekt przewiduje także podziemne hale garażowe, naziemne miejsca postojowe, rozbudowaną infrastrukturę rowerową i otwarte tereny zielone z małą architekturą. Ma powstać także plac zabaw i odseparowany wybieg dla psów.

– Elewator to projekt o wyjątkowym znaczeniu – ze względu na historię i lokalizację. Przywracamy do życia jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów industrialnych Wrocławia, nadając mu nową, mieszkaniową funkcję – mówi cytowany w komunikacie Dawid Waś, dyrektor pionu operacyjnego w RealCo Property Investment and Development. – Chcemy stworzyć miejsce, które połączy autentyczność i charakter zabytkowej architektury z komfortem nowoczesnego osiedla. Po realizacji Młyna Maria, projektu o podobnej skali i trudności, wiemy z jakimi wyzwaniami będziemy się mierzyć i wykorzystamy te doświadczenia przy kolejnym zabytkowym projekcie.

Reklama
Reklama

Wykonawcą inwestycji jest Strabag. – Nasza współpraca z RealCo ma już swoją historię. Jako generalny wykonawca zrealizowaliśmy projekt Nowa Pabianicka we wrocławskiej dzielnicy Krzyki – mówi Jakub Trojanowski, dyrektor Budownictwa Ogólnego w spółce Strabag.

Rewitalizacja postindustrialnych terenów miejskich

Na placu budowy trwają prace rozbiórkowe i konstrukcyjne na elewacji historycznego budynku i w jego wnętrzu. Prowadzone są także wykopy pod garaż podziemny i dwa nowe budynki, które powstaną tuż obok rewitalizowanego Elewatora. W najbliższych tygodniach rozpocznie się kolejny etap prac ziemnych związanych z wykonaniem płyty fundamentowej.

Czytaj więcej

Belgijska firma Revive sfinalizowała zakup kamienicy przy ul. Zgoda 1 w śródmieściu Warszawy
Nieruchomości mieszkaniowe
Historyczna warszawska kamienica przejdzie rewitalizację. Powstaną mieszkania

„Elewator. Mieszkania i Lofty” to kolejna inwestycja RealCo we Wrocławiu, wpisująca się w trend rewitalizacji postindustrialnych terenów miejskich i przywracania ich do użytkowania.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Kiedy rośnie popyt i jednocześnie kurczy się oferta, wiele osób przyspiesza decyzję o zakupie mieszk
Nieruchomości mieszkaniowe
Drogie inwestycje windują ceny nowych mieszkań
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Materiał Promocyjny
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Zamiast kosztownych wymian, stawiamy na profesjonalną pielęgnację, która ma przedłużyć żywotność nas
Nieruchomości mieszkaniowe
Nieruchomości pod specjalnym nadzorem. Zamiast remontu, konserwacja
Ekonomista Arkadiusz J. Derkacz
Nieruchomości mieszkaniowe
Dlaczego rynek najmu zachowuje się inaczej, niż myślimy
Dlaczego dziś dojrzali mężczyźni odchodzą od „domu-twierdzy”
Materiał Promocyjny
Dlaczego dziś dojrzali mężczyźni odchodzą od „domu-twierdzy”
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama