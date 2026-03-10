Zamek Krzyżacki w Świeciu z masterplanem. Twierdza jako część układanki

Za przygotowanie koncepcji odpowiada pracownia architektoniczna APA Wojciechowski Architekci. Doradcą strategicznym była firma The Making. – Analiza nie ogranicza się do samego zamku, obejmuje również powiązania z miejskim rynkiem, panoramę Świecia, rozległą dolinę Wisły i obszar Natura 2000, który traktowany jest tutaj jako nierozerwalny fragment kulturowo-przyrodniczego pejzażu – mówią przedstawiciele The Making.

Kultura jako spoiwo

Jak dodają, kierunki dla Świecia opracowano zgodnie z rekomendacjami Światowej Konferencji na temat Polityki Kulturalnej i Zrównoważonego Rozwoju UNESCO. – To właśnie ona wyznacza globalne ramy polityki kulturalnej, promuje włączanie kultury do celów szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju. W tej metodyce kultura nie działa jako osobny sektor – wręcz przeciwnie, przenika i spaja kwestie społeczne, środowiskowe oraz gospodarcze – mówią. – W przypadku Świecia te zasady znalazły bardzo konkretne odbicie w strukturze masterplanu, zarówno przy formułowaniu założeń przestrzennych, relacji z krajobrazem Natura 2000, jak i przy konstrukcji programu funkcjonalnego.

Cytowany w komunikacie Szymon Wojciechowski, architekt i prezes APA Wojciechowski Architekci, podkreśla, że od początku postawiono na „holistyczne podejście”. – Analizowaliśmy osie widokowe, powiązania z rynkiem, komunikację oraz krajobraz doliny Wisły, traktując Naturę 2000 jako strukturalną wartość miejsca, a nie ograniczenie – wyjaśnia. – Pracowaliśmy na relacjach, nie na obiektach. I tak, chroniony krajobraz stał się dla nas ramą projektową. Koncepcja wpisuje się w najnowsze kierunki myślenia o dziedzictwie po 2030 r., gdzie kultura integruje rozwój społeczny, edukacyjny i środowiskowy. Z uwagą i szacunkiem dla jego historycznego dziedzictwa podeszliśmy do przyszłości Zamku Krzyżackiego, tworząc koncepcję jego zagospodarowania na cele kulturalno-artystyczne, będącą integralną częścią masterplanu. W projekcie uwzględniliśmy modułowość – poszczególne jego elementy będą mogły być realizowane niezależnie od siebie w spójny sposób.