Z tego wywiadu dowiesz się: Jaka jest pozycja, skala i strategia DL Invest Group na rynku nieruchomości komercyjnych.

Jakie są plany spółki na europejskim rynku kapitałowym?

Dlaczego segment centrów danych powinien być traktowany przez Polskę jako strategiczny?

Jaki potencjał drzemie w projektach brownfield na terenach postindustrialnych?

Dlaczego Polakom potrzebne są instrumenty zbiorowego inwestowania w nieruchomości komercyjne?

Prawie 17 lat na rynku, ponad 1,2 mld euro wartości portfela nieruchomości, w zeszłym roku uplasowanie publicznych euro obligacji o wartości 350 mln euro notowanych na giełdzie w Luksemburgu, wcześniej pozyskanie 100 mln euro od spółki Emira, publicznego REIT-u. Ambicje rozwoju w segmencie data centers w Polsce i budowy własnej paneuropejskiej platformy REIT – to chyba dobre podsumowanie pana firmy?

Tak – to trafne podsumowanie skali i kierunku naszego rozwoju. Dziś DL Invest Group zarządza portfelem nowoczesnej powierzchni komercyjnej, własnych aktywów o wartości ok. 1,2 mld euro, czyli blisko 5 mld zł. Co istotne z perspektywy inwestorów i partnerów biznesowych, są to aktywa w pełni należące do nas i utrzymywane w modelu długoterminowego właściciela, co buduje stabilność portfela i przewidywalność przepływów finansowych.

Naszym głównym filarem pozostaje sektor magazynowy, który odpowiada za większość powierzchni w portfelu i jest naturalnym beneficjentem rozwoju e-commerce, nearshoringu oraz transformacji łańcuchów dostaw w Europie. Równolegle intensywnie rozwijamy drugi strategiczny obszar – infrastrukturę cyfrową, w tym centra danych oraz rozwiązania powiązane z chmurą obliczeniową. Postrzegamy ten segment jako jeden z kluczowych kierunków wzrostu w nadchodzących latach, szczególnie w kontekście rosnącego zapotrzebowania na moc obliczeniową i bezpieczeństwo danych w Europie.

Jednym z naszych największych wyróżników jest w pełni zintegrowany model operacyjny. Jako jeden z nielicznych inwestorów w regionie dysponujemy własnym generalnym wykonawcą, biurem projektowym oraz pełnym zapleczem asset i property management. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad całym cyklem życia inwestycji – od koncepcji i projektowania, przez realizację, aż po długoterminowe zarządzanie aktywem.

Taka struktura daje nam znaczącą przewagę konkurencyjną: pozwala szybciej reagować na potrzeby najemców, optymalizować koszty realizacji oraz elastycznie dostosowywać projekty do zmieniających się trendów rynkowych.