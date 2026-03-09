Rzeczpospolita
Deweloperzy wywierali presję na klientach? UOKiK stawia zarzuty

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty trzem spółkom deweloperskim. Chodzi o stosowanie wobec klientów agresywnych praktyk rynkowych, które są zakazane.

Publikacja: 09.03.2026 10:10

Prezes UOKiK wszczął postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przeciwko trzem deweloperom.

Mateusz Adamski

W poniedziałkowym komunikacie przekazano, że Prezes UOKiK wszczął postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przeciwko trzem deweloperom: Idea-Inwest (inwestycja Sky Garden w Szczecinie), M2R (inwestycja Levityn Apartamenty w Pabianicach) oraz Jelbud – Charłampowicz, Kusz (inwestycja przy ul. Kąpielowej 5B i 5C w Karpaczu). To efekt skarg od klientów dotyczących działań tych firm podejmowanych po zawarciu umów deweloperskich.

– W postępowaniach sprawdzimy, czy deweloperzy stosowali wobec swoich klientów zakazane agresywne praktyki rynkowe. Istotą tych praktyk jest wywieranie niedozwolonego nacisku, który w znaczny sposób ogranicza lub może ograniczyć swobodę podejmowania decyzji przez konsumentów – wyjaśnia cytowany w komunikacie Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. – Zakup mieszkania to duża i wartościowa inwestycja, często finansowana z kredytu, dlatego wizja złej kondycji finansowej deweloperów czy nieukończenia inwestycji, przedstawiana przez nich w pismach, mogła zaniepokoić nabywców. Wielu z nich mogło zaakceptować nowe warunki umów wyłącznie z obawy przed nieuzyskaniem własności mieszkania i podpisać aneksy podwyższające uzgodnioną cenę czy zgodzić się na rezygnację z dochodzenia roszczeń wobec dewelopera – dodaje

Zarzuty za wywieranie niedopuszczalnej presji na kupujących mieszkania 

Jak wskazano w komunikacie, spółki Idea-Inwest oraz M2R przekazywały konsumentom informacje o tym, że warunkiem przeniesienia na nich własności mieszkania jest podpisanie aneksu do zawartej umowy deweloperskiej, który podwyższał ustaloną wcześniej cenę lokalu. Z pism, które otrzymali konsumenci wynikało, że jeśli ktoś nie dopłaci, to deweloperzy wystąpią na drogę sądową, żądając podwyższenia ceny. Ponadto obie spółki miały sugerować klientom, że brak dopłaty zagraża bezpieczeństwu inwestycji i oznaczałby rażącą stratę dla dewelopera.

Urzędnicy uznali, że informacje te mogły wywołać u konsumentów poczucie realnego zagrożenia związanego z tym, że nie zostaną właścicielami lokali, za które już zapłacili – co najmniej kilkaset tysięcy złotych. Mogły też stanowić formę niedopuszczalnego nacisku i w znacznym stopniu ograniczyć swobodę wyboru konsumentów co do wyrażenia zgody na podwyższenie uzgodnionej ceny za lokal.

W przypadku dewelopera Jelbud – Charłampowicz, Kusz chodzi o przesłane do klientów pisma z ofertą zwolnienia spółki z długu za opóźnienie w przeniesieniu własności mieszkania. Jak podaje UOKiK, nabywca miał zrezygnować z dochodzenia kar umownych za to opóźnienie. Deweloper opisywał, że jest w trudnej sytuacji finansowej i będzie niewypłacalny, gdy konsumenci wystąpią o zapłatę kar umownych. Ponadto sugerował, że zostałoby wszczęte wobec niego postępowanie restrukturyzacyjne. Zdaniem UOKiK, takie informacje mogły wywrzeć na nabywcach niedopuszczalną presję, w wyniku której wielu z nich mogło zrezygnować z dochodzenia swoich praw. Osoby, które kupiły mieszkania w Karpaczu czekały nawet dwa lata na przeniesienie własności lokalu.

Postępowania mogą zakończyć się nałożeniem kary finansowej do 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy.

Źródło: rp.pl

