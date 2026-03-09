Balon uderzył w budynek w Zielonej Górze. Zginęła jedna osoba
Jak informuje Urząd Miasta Zielona Góra, do wypadku doszło w poniedziałek tuż przed godziną 8.00. Balon w trakcie lotu zahaczył o jeden z bloków przy ul. Bolesława Krzywoustego i wylądował awaryjnie w okolicach ulicy Chrobrego, przy ul. Dworcowej. W koszu balonu podróżowały trzy osoby. Dwie z nich wyszły z niego o własnych siłach. Trzecia osoba wypadła z kosza w czasie zderzenia. Znaleziono ją na dachu bloku. Mimo przeprowadzonej resuscytacji – zmarła.
Jak wynika z informacji przekazanych TVN24 przez policję, kobieta, która zginęła w wypadku, była pilotką balonu. Według przedstawicieli straży pożarnej, balon leciał od strony Zatonia i z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w blok o wysokości około 30 metrów, po czym zaczął spadać. Jedna z osób znajdujących się w koszu balonu wypadła z niego i spadła na dach budynku, a dwie pozostałe poleciały dalej. Ostatecznie balon spadł w okolicach ulicy Bolesława Chrobrego.
– Dwie osoby wysiadły z tego kosza o własnych siłach i poinformowały o jednej osobie, która w chwili uderzenia wypadła na dach tego budynku. Po ustaleniu, który to był budynek udały się tam zarówno zastępy straży pożarnej, jak i ratownictwo medyczne. Udzielono pomocy medycznej tej osobie poszkodowanej, jednakże po długiej resuscytacji lekarz stwierdził zgon – powiedział na antenie TVN24 st. kpt. Piotr Kowalski, rzecznik zielonogórskiej straży pożarnej.
Teren został zabezpieczony przez służby. Trwa ustalanie przyczyn wypadku.
W związku z prowadzonymi czynnościami, została zamknięta ul. Sulechowska, pomiędzy rondami Henryka Maćkowiaka (Centrum Przesiadkowe) a rondem Michała Kaziowa (Bolesława Chrobrego). Utrudnienia mają potrwać do czasu zakończenia wstępnych ustaleń Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Władze miasta proszą kierowców i pieszych o omijanie tego rejonu i stosowanie się do poleceń policji i straży pożarnej pracujących na miejscu zdarzenia.
