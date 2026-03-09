Rzeczpospolita
Tragiczny finał lotu. Balon zahaczył o blok, jedna osoba nie żyje

Do tragicznego wypadku w centrum Zielonej Góry doszło 9 marca rano. Balon Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w trakcie lotu zahaczył o jeden z bloków i spadł na ulicę. Jedna osoba wypadła z kosza balonu. Nie udało się jej uratować. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia.

Aktualizacja: 09.03.2026 11:20 Publikacja: 09.03.2026 11:20

Balon uderzył w budynek w Zielonej Górze. Zginęła jedna osoba

Balon uderzył w budynek w Zielonej Górze. Zginęła jedna osoba

Foto: Urząd Miasta Zielona Góra fot. Justyna Matyja

Anna Rogalska

Jak informuje Urząd Miasta Zielona Góra, do wypadku doszło w poniedziałek tuż przed godziną 8.00. Balon w trakcie lotu zahaczył o jeden z bloków przy ul. Bolesława Krzywoustego i wylądował awaryjnie w okolicach ulicy Chrobrego, przy ul. Dworcowej. W koszu balonu podróżowały trzy osoby.  Dwie z nich wyszły z niego o własnych siłach. Trzecia osoba wypadła z kosza w czasie zderzenia. Znaleziono ją na dachu bloku. Mimo przeprowadzonej resuscytacji – zmarła. 

Wypadek balonu w Zielonej Górze. Tragedia w centrum miasta 

Jak wynika z informacji przekazanych TVN24 przez policję, kobieta, która zginęła w wypadku, była pilotką balonu. Według przedstawicieli straży pożarnej, balon leciał od strony Zatonia i z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w blok o wysokości około 30 metrów, po czym zaczął spadać. Jedna z osób znajdujących się w koszu balonu wypadła z niego i spadła na dach budynku, a dwie pozostałe poleciały dalej. Ostatecznie balon spadł w okolicach ulicy Bolesława Chrobrego.

– Dwie osoby wysiadły z tego kosza o własnych siłach i poinformowały o jednej osobie, która w chwili uderzenia wypadła na dach tego budynku. Po ustaleniu, który to był budynek udały się tam zarówno zastępy straży pożarnej, jak i ratownictwo medyczne. Udzielono pomocy medycznej tej osobie poszkodowanej, jednakże po długiej resuscytacji lekarz stwierdził zgon – powiedział na antenie TVN24 st. kpt. Piotr Kowalski, rzecznik zielonogórskiej straży pożarnej.

Teren został zabezpieczony przez służby. Trwa ustalanie przyczyn wypadku. 

W związku z prowadzonymi czynnościami, została zamknięta ul. Sulechowska, pomiędzy rondami Henryka Maćkowiaka (Centrum Przesiadkowe) a rondem Michała Kaziowa (Bolesława Chrobrego). Utrudnienia mają potrwać do czasu zakończenia wstępnych ustaleń Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Władze miasta proszą kierowców i pieszych o omijanie tego rejonu i stosowanie się do poleceń policji i straży pożarnej pracujących na miejscu zdarzenia.

Źródło: rp.pl

