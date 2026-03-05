Podczas swojego wystąpienia na konferencji Sustainable Industry Lab prezentowała pani rozwiązania oparte na danych, które mają wspierać firmy w rozwijaniu strategii ESG. Na czym dokładnie polega to rozwiązanie i jakie elementy wchodzą w jego skład?

Karolina Derwisz, Director Sustainability Solutions w Europie w Visa: Visa Impact Data Toolkit to nasz nowy produkt, który stworzyliśmy wspólnie z klientami. Wszystko zaczęło się od tego, że bardzo często przychodzili do nas z podobnymi pytaniami – trudnymi, choć z czasem coraz łatwiejszymi do uporządkowania dzięki danym. Zadanie, przed którym stoimy, czyli odpowiedź na wyzwania związane ze zmianą klimatu, jest bardzo złożone. Natomiast narzędzia, którymi dysponujemy, dają ogromne możliwości.

Dziś sztuczna inteligencja to modne słowo, ale my zaczęliśmy zajmować się tym obszarem bardzo wcześnie. Visa już w 1993 roku jako pierwsza sieć płatnicza wdrożyła technologię opartą na AI do zarządzania ryzykiem i oszustwami, by zapewnić bezpieczeństwo płatności. Nasze modele też są budowane z wykorzystaniem AI. Na początku powstawały po to, by odpowiedzieć na pytania konkretnego klienta. Z czasem zauważyliśmy jednak, że udostępnienie takiego modelu szerzej – wszystkim klientom – realnie zmienia sposób działania biznesu.

W ramach rozwiązania Visa Impact Data Toolkit wyróżniamy trzy główne obszary. Pierwszy dotyczy zrozumienia klienta: kim jest, jaka jest jego historia zakupowa, co jest dla niego ważne. Stworzyliśmy sześć różnych profili zachowań konsumenckich. Co ciekawe, działają one podobnie w Wielkiej Brytanii, jak i w Rzeszowie.

Rozumiem, że te zachowania są bardzo podobne – by nie powiedzieć identyczne – niezależnie od kraju?

Tak, choć różna jest ich skala. Jeśli mówimy o sześciu segmentach klientów, to ich reprezentacja będzie odmienna w zależności od rynku. Natomiast we wszystkich krajach jesteśmy w stanie zidentyfikować te same segmenty z istotnością statystyczną.

Drugi obszar dotyczy sklepów i sprzedawców. Analizujemy, gdzie klienci kupują oraz jak zmieniają się te miejsca. Wielu sprzedawców inwestuje w rozwiązania bardziej zrównoważone – a my możemy obserwować, jak wpływa to na zachowania konsumentów i w jaki sposób taka inwestycja się zwraca. Natomiast trzeci obszar – mój ulubiony – to przewidywanie przyszłości.

Trudne zadanie.

Trudne, ale jeśli widzimy powtarzalne wzorce, jesteśmy w stanie z określoną dokładnością przewidzieć pewne zdarzenia. Przykładowo: możemy wskazać, że w ciągu sześciu miesięcy dana karta z dużym prawdopodobieństwem zostanie użyta w punkcie ładowania samochodu elektrycznego. Widzimy bowiem powtarzalne zachowania w określonej grupie klientów, które sugerują, że dana osoba rozważa zakup auta elektrycznego.

Jakie praktyczne korzyści mogą uzyskać firmy i instytucje, które zdecydują się skorzystać z tego narzędzia? W jaki sposób dane o zachowaniach konsumentów i profilach sprzedawców przekładają się na lepsze decyzje biznesowe – w obszarze akwizycji, cross-sellingu czy budowania lojalności?

Dziś, aby utrzymać klienta, trzeba odchodzić od kampanii ad hoc i krótkoterminowych promocji. One działają, ale tylko chwilowo. Kluczowe jest budowanie oferty dopasowanej do konkretnego klienta. I nie chodzi o dziesięć różnych propozycji - wystarczą dwie, trzy precyzyjnie dobrane oferty, skierowane do segmentów, które bank chce pozyskać lub utrzymać. W naszym rozwiązaniu Visa Impact Data Toolkit ważne jest to, że operujemy na zanimizowanych danych, a nie opiniach czy ankietach. Widzimy, że jedni klienci już podejmują określone działania, inni będą je podejmować, a jeszcze inni potrzebują więcej czasu.

To dość unikalna forma współpracy. Visa kojarzona jest przede wszystkim z rozwiązaniami płatniczymi. Dlaczego firma angażuje się w tworzenie narzędzi analitycznych wspierających zrównoważony rozwój?

Jeśli jesteśmy w stanie przewidzieć, kto będzie gotowy na zakup samochodu elektrycznego, możemy ułatwić życie wszystkim stronom. Klient otrzyma ofertę finansowania we właściwym momencie. Jeśli nasz bank pierwszego wyboru potrafi wysłać odpowiednią ofertę w odpowiednim czasie, nie musimy szukać gdzie indziej. Dla klienta to oszczędność czasu, wygoda i bezpieczeństwo.

Czy polskie banki interesują się tym rozwiązaniem? Czy mówimy raczej o globalnym zainteresowaniu?

Mój zespół koncentruje się na Europie. To rozwiązanie stworzyliśmy tutaj, ale korzystają z niego również nasi koledzy w innych regionach. Bardzo silnym rynkiem jest Azja.

Pracujemy jednak nie tylko z bankami. Współpracujemy z rządami, miastami, dużymi sprzedawcami, a także z organizacjami sportowymi. Dostarczamy im informacji dotyczących śladu węglowego przy organizacji wydarzeń sportowych.

Banki są naturalnym odbiorcą takich danych, ale rozumiem, że również miasta i organizacje sportowe mogą korzystać z zagregowanych informacji – choćby w obszarze transportu?

Na przykład przy decyzji, gdzie postawić kolejną ładowarkę do samochodów elektrycznych, a także co powinno znaleźć się w jej otoczeniu. Ładowanie trwa dłużej niż tankowanie, więc warto wiedzieć, jak klienci spędzają ten czas.

Czyli potrzebna jest odpowiednia infrastruktura wokół?

Dokładnie. Możemy także rozróżnić, czy w danym miejscu kupują mieszkańcy, czy turyści. Dla wielu miast to cenna wiedza: kto korzysta z infrastruktury, kiedy i dlaczego. Takie informacje jesteśmy dziś w stanie dostarczać naszym klientom – również samorządom.

