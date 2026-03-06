Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Neuropsycholożka: Odłóżmy telefon i zróbmy coś wspólnie z dzieckiem

Zaproponujmy dziecku coś w zamian. Ale niech to nie będzie na zasadzie, że na nie krzyczymy, żeby zostawiło telefon czy tablet, a my w tym czasie przeglądamy media społecznościowe. Odłóżmy telefon i zróbmy coś wspólnie z dzieckiem. Żeby czuło się ważne i potrzebne - mówi dr Ilona Kotlewska, neurobiolożka i neuropsycholożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Publikacja: 06.03.2026 15:00

Jesteśmy się w stanie przyzwyczaić do niższego poziomu dopaminy, ale na to potrzeba czasu, ponieważ

Jesteśmy się w stanie przyzwyczaić do niższego poziomu dopaminy, ale na to potrzeba czasu, ponieważ muszą się wytworzyć nowe receptory i zajść różne inne procesy. Jeśli jest w domu problem z ekranami, zalecałabym, żeby zmiany wprowadzać dla całej rodziny – mówi dr Ilona Kotlewska

Foto: archiwum prywatne

Małgorzata Terlikowska

Fragment książki Małgorzaty Terlikowskiej, „Cyfrowa pułapka. Jak chronić dzieci przed zagrożeniami w sieci”, która ukazuje się właśnie nakładem wydawnictwa Esprit, Kraków 2026 r.

Co powoduje, że nastolatki, ale też i młodsze dzieci, wpatrują się w ekran jak zahipnotyzowane. Nic do nich nie dociera, świat wokół nie istnieje, nie reagują na żadne bodźce.

Pozostało jeszcze 98% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Sundace Fim Festival po raz pierwszy odbył się pod nieobecność zmarłego niedawno Roberta Retforda (n
Plus Minus
Stany Zjednoczone w traumach
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Jacek Bocheński, autor „Trylogii rzymskiej”, działacz opozycji demokratycznej w PRL, założyciel podz
Plus Minus
Jacek Bocheński: Żyjemy w rozsypującym się świecie
„Mistborn: Z mgły zrodzony”: Kombinuj, jak pokonać Imperatora
Plus Minus
„Mistborn: Z mgły zrodzony”: Kombinuj, jak pokonać Imperatora
„Koniec wszystkiego. Jak wojna prowadzi do zniszczenia”: Służyć Bogu, wielbić króla i bogacić się
Plus Minus
„Koniec wszystkiego. Jak wojna prowadzi do zniszczenia”: Służyć Bogu, wielbić króla i bogacić się
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama