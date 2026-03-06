4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Jesteśmy się w stanie przyzwyczaić do niższego poziomu dopaminy, ale na to potrzeba czasu, ponieważ muszą się wytworzyć nowe receptory i zajść różne inne procesy. Jeśli jest w domu problem z ekranami, zalecałabym, żeby zmiany wprowadzać dla całej rodziny – mówi dr Ilona Kotlewska
Fragment książki Małgorzaty Terlikowskiej, „Cyfrowa pułapka. Jak chronić dzieci przed zagrożeniami w sieci”, która ukazuje się właśnie nakładem wydawnictwa Esprit, Kraków 2026 r.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Festiwal filmowy Sundance w tym roku po raz ostatni odbył się w Park City w Utah. Od 2027 r. impreza będzie się...
Miejmy nadzieję, że nie zmiecie nas z powierzchni Ziemi jakaś asteroida, albo szaleniec dyktator, który sprowadz...
„Mistborn: Z mgły zrodzony” to tytuł dla miłośników budowania talii kart uwielbiających przy tym rywalizację z i...
Kredo hiszpańskich szesnastowiecznych konkwistadorów zakładało bogacenie się w Nowym Świecie poprzez zdobywanie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas