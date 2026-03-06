Neuropsycholożka: Odłóżmy telefon i zróbmy coś wspólnie z dzieckiem

Zaproponujmy dziecku coś w zamian. Ale niech to nie będzie na zasadzie, że na nie krzyczymy, żeby zostawiło telefon czy tablet, a my w tym czasie przeglądamy media społecznościowe. Odłóżmy telefon i zróbmy coś wspólnie z dzieckiem. Żeby czuło się ważne i potrzebne - mówi dr Ilona Kotlewska, neurobiolożka i neuropsycholożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

