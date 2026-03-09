Jak informuje Urząd Miasta Zielona Góra, do wypadku doszło w poniedziałek tuż przed godziną 8.00. Balon w trakcie lotu zahaczył o jeden z bloków przy ul. Bolesława Krzywoustego i wylądował awaryjnie w okolicach ulicy Chrobrego, przy ul. Dworcowej. W koszu balonu podróżowały trzy osoby. Dwie z nich wyszły z niego o własnych siłach. Trzecia osoba wypadła z kosza w czasie zderzenia. Znaleziono ją na dachu bloku. Mimo przeprowadzonej resuscytacji – zmarła.

Wypadek balonu w Zielonej Górze. Tragedia w centrum miasta

Jak wynika z informacji przekazanych TVN24 przez policję, kobieta, która zginęła w wypadku, była pilotką balonu. Według przedstawicieli straży pożarnej, balon leciał od strony Zatonia i z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w blok o wysokości około 30 metrów, po czym zaczął spadać. Jedna z osób znajdujących się w koszu balonu wypadła z niego i spadła na dach budynku, a dwie pozostałe poleciały dalej. Ostatecznie balon spadł w okolicach ulicy Bolesława Chrobrego.

Z przekazanych później informacji wynikało, że ofiara to doświadczona pilotka, posiadająca wszelkie wymagane uprawnienia – nie tylko do pilotowania balonu, ale także np. do samolotów gaśniczych.