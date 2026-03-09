Ministrowie środowiska i klimatu Trójkąta Weimarskiego po raz pierwszy od 2013 r. spotykają się w Polsce. Dzieje się to w momencie, gdy Europa mierzy się z rosnącymi napięciami politycznymi i gospodarczymi, ale jednocześnie potrzebuje nowych impulsów współpracy.

W 35. rocznicę powstania Trójkąta Weimarskiego format ten mógłby stać się kuźnią przemysłowej i energetycznej przyszłości Europy. Niemcy, Francja i Polska odpowiadają łącznie za niemal połowę emisji UE i znaczną część jej bazy przemysłowej. Sama skala nie przekłada się jednak automatycznie na wspólne działania. Kluczowe jest to, czy ministrowie spotykający się w Polsce w środku debaty o przyszłości europejskiego przemysłu i nowej koncepcji bezpieczeństwa ekonomicznego, potrafią przełożyć różne wyzwania na wspólny program. Zwłaszcza w czasie, gdy wszystkie trzy społeczeństwa mierzą się z rosnącymi kosztami energii, niepewnością geopolityczną oraz siłami politycznymi próbującymi przedstawiać politykę klimatyczną jako zagrożenie, a nie szansę.

Przekuwając różnice w siłę

Każde z państw ucieleśnia inną część europejskiej transformacji. Niemcy zmagają się z dekarbonizacją energochłonnego przemysłu oraz z redukcją zależności od importowanego gazu, jednocześnie starając się utrzymać konkurencyjność. Francja, mimo niskoemisyjnej energetyki, pozostaje w tyle w elektryfikacji transportu, ogrzewania i procesów przemysłowych. Polska przechodzi trudny proces odchodzenia od energetyki o wysokim śladzie węglowym, starając się jednocześnie zapewnić przystępne ceny energii i chronić wrażliwe regiony. Te kontrasty odzwierciedlają wyzwania stojące przed całą Europą i tworzą przestrzeń dla wspólnych, europejskich rozwiązań.

Jeśli trzy stolice zbliżą swoje stanowiska, europejska transformacja może stać się projektem wzmacniającym bezpieczeństwo, konkurencyjność i odporność gospodarczą. Trójkąt Weimarski ma szansę odegrać nową rolę, a Polska, jako gospodarz i kraj stojący przed jednymi z największych wyzwań transformacyjnych, może współkształtować kierunek tej współpracy.