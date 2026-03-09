Naczelny Sąd Administracyjny
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargę kasacyjną jednego z banków, który został ukarany ponad półmilionową karą za naruszenie RODO. A konkretnie za niezawiadomienie bez zbędnej zwłoki o naruszeniu ochrony danych osób, których te dane dotyczyły.
Bank wpadł w tarapaty przez byłą pracownicę, której nie skasowano dostępu do baz. Odkrył, że kobieta, której po rozwiązaniu umowy zapomniano odebrać dostęp do Platformy Usług Elektronicznych, kilkukrotnie logowała się do niej. I mogła w ten sposób przeglądać na profilu płatnika dane pracowników banku nie tylko w zakresie ich imion i nazwisk, numerów PESEL czy adresu, ale także informacje o zwolnieniach lekarskich. Instytucja sama zawiadomiła prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) o naruszeniu ochrony danych 10 500 osób. Administrator zrezygnował natomiast z powiadamiania ich o naruszeniu. Tłumaczył, że w trakcie zatrudnienia kobieta miała dostęp do znacznie szerszego katalogu danych pracowniczych, co wynikało z jej funkcji kierowniczej w departamencie kadr. Miało za tym przemawiać też to, że była pracownica sama zgłosiła byłemu pracodawcy nieuprawniony dostęp do platformy.
Wyjaśnienia te nie przekonały prezesa UODO. Nałożył on karę za niezawiadomienie o naruszeniu potencjalnych poszkodowanych i nakazał wypełnić obowiązek informacyjny w terminie trzech dni. Prezes UODO przypomniał, że w przypadku możliwości wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych wynikających z naruszenia ochrony danych osobowych, administrator jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym osobę, której dane dotyczą. A w spornej sprawie takie ryzyko UODO ocenił na wysokie.
Nie przekonał go też argument o potraktowaniu „sprawczyni” naruszenia jako odbiorcy zaufanego. Jak bowiem zauważył UODO, status odbiorcy zaufanego posiadają ci, którzy działają w strukturach danej organizacji albo są np. dostawcą, z którego usług administrator stale korzysta. Pomiędzy nimi istnieje więź faktyczna, a nierzadko prawna, która pozwala na ocenę stopnia zaufania stron. Taka sytuacja nie ma miejsca w sprawie, a o braku występowania odbiorcy zaufanego świadczy sam fakt pięciokrotnego zalogowania się do systemu przez byłego pracownika przy braku uprawnień. Prezes UODO podkreślił również, że w sprawie nie jest istotne to, czy osoba nieuprawniona faktycznie zapoznała się z danymi innych osób. Wystarczy samo ryzyko, które z uwagi na zakres danych było wysokie.
Bank zaskarżył karę, ale wiele nie wskórał. Najpierw racji odmówił mu Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie. Zgodził się, że sama możliwość nieograniczonego dostępu przez byłego pracownika, do wielce wrażliwych danych, które dotyczyły aż 10 500 osób, powoduje istnienie wysokiego ryzyka dla praw i wolności. O wysokim ryzyku świadczy zaś nie tylko zakres danych zgromadzonych na platformie, ale też bardzo długi czas, w jakim skarżący tolerował nieuprawniony dostęp i oczywiście liczba osób dotkniętych potencjalnym naruszeniem ich danych osobowych. W ocenie WSA, skoro więc zaistniało wysokie ryzyko dla praw i wolności osób, to istniał bezwzględny obowiązek zawiadomienia z art. 34 RODO. Przy czym sądu nie przekonało to, że bank wywiązał się z obowiązku zawiadomienia, zamieszczając informację w intranecie.
Ostatecznie przegraną banku przypieczętował NSA, który nie miał wątpliwości, że w świetle spornego art. 34 RODO w samym pojęciu ryzyka mieści się prawdopodobieństwo. Ryzyko to przecież prawdopodobieństwo wystąpienia jakichkolwiek negatywnych skutków. Ponadto z motywów RODO wynika, że prawdopodobieństwo i ryzyko naruszenia praw oraz wolności osoby, której dane dotyczą określa się poprzez odniesienie do charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania. Znaczenie przy ochronie danych może mieć także samo rozumienie przetwarzania danych. A jak podkreślił sędzia NSA Wojciech Jakimowicz, przetwarzanie danych to także sam do nich dostęp.
Co do zaufania, to NSA nie kwestionował, że może ono mieć wpływ na ostateczne konsekwencje w przypadku naruszenia. Niemniej w spornej sprawie zaufanie do byłego pracownika co najmniej budzi wątpliwości. Sądu nie przekonały również argumenty o tym, że bank poinformował pracowników o naruszeniu, bo informacja była bardzo ogólna i nie mogła wzbudzić poczucia nawet u osób zatrudnionych, że coś złego działo się z ich danymi. Zdaniem NSA w sprawie słusznie uznano też, że chodziło również o szczególnie wrażliwe dane. Sama informacja o zwolnieniu lekarskim świadczy bowiem o tym, że są jakieś kwestie zdrowotne uniemożliwiające pracę. A przepis mówi ogólnie o danych dotyczących zdrowia. Wyrok jest prawomocny.
Sygnatura akt: III OSK 377/23
