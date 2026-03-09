Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są dominujące modele pracy po pandemii

Jakie są rozbieżności między preferencjami pracowników a rzeczywistymi ofertami dostępnymi na rynku.

Jak zmienia się podejścia do rekrutacji kandydatów oraz ich dostępności dla firm.

Co jest wyzwaniem w efektywnym funkcjonowaniem w środowisku pracy hybrydowej.

Jakie są strategiczne priorytety zarządów, w tym rola sztucznej inteligencji w kształtowaniu przyszłości pracy.

W niedawnym badaniu firmy rekrutacyjnej Hays Poland aż sześciu na dziesięciu polskich specjalistów i menedżerów na pytanie o preferowany model pracy wskazało pełną elastyczność (gdy sami mogą wybrać, czy pracują z domu, czy z biura) lub pracę zdalną. Prawie dwóch na pięciu badanych najchętniej pracowałoby w różnych wariantach modelu hybrydowego – najlepiej pojawiając się na 2-3 dni w biurze, gdzie na stałe chciałoby wrócić jedynie trzech na stu profesjonalistów.

Jak jednak wynika z badania, rzeczywistość jest dość daleka od preferencji. Z pełnej elastyczności może korzystać tylko 15 proc. profesjonalistów (trzykrotnie mniej niż odsetek chętnych), taka sama grupa ma możliwość pracy zdalnej, lecz jeszcze więcej, bo 19 proc. badanych pracowało stacjonarnie w biurze. Najbardziej popularne okazały się różne warianty modelu hybrydowego ((dostępne dla 51 proc. profesjonalistów) – na czele z pracą w biurze przez 2-3 dni w tygodniu.

Elastycznie w IT

Ten hybrydowy trend potwierdzają też badania działającej na rynku nieruchomości firmy doradczej Colliers, według której etap oczekiwania na powrót do biur mamy już za sobą. Z jej badań wynika, że zdecydowana większość, bo aż 94 proc. dużych firm z branż zatrudniających głównie pracowników biurowych, wprowadziło hybrydowy model pracy. – Poza krótkim okresem pandemicznych obostrzeń, kiedy praca była faktycznie wykonywana w pełni zdalnie, organizacje od około 3–4 lat funkcjonują przede wszystkim w modelu hybrydowym – twierdzi Karolina Dudek, dyrektor w Colliers Define, dodając, że wiele zależy od branży. Podczas gdy w sektorze publicznym i produkcyjnym nadal dominuje praca stacjonarna, to praca zdalna czy hybrydowa jest popularna w branży IT, w sektorze usług biznesowych oraz finansów (w bankowości, ubezpieczeniach i inwestycjach).