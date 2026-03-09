W niedawnym badaniu firmy rekrutacyjnej Hays Poland aż sześciu na dziesięciu polskich specjalistów i menedżerów na pytanie o preferowany model pracy wskazało pełną elastyczność (gdy sami mogą wybrać, czy pracują z domu, czy z biura) lub pracę zdalną. Prawie dwóch na pięciu badanych najchętniej pracowałoby w różnych wariantach modelu hybrydowego – najlepiej pojawiając się na 2-3 dni w biurze, gdzie na stałe chciałoby wrócić jedynie trzech na stu profesjonalistów.
Jak jednak wynika z badania, rzeczywistość jest dość daleka od preferencji. Z pełnej elastyczności może korzystać tylko 15 proc. profesjonalistów (trzykrotnie mniej niż odsetek chętnych), taka sama grupa ma możliwość pracy zdalnej, lecz jeszcze więcej, bo 19 proc. badanych pracowało stacjonarnie w biurze. Najbardziej popularne okazały się różne warianty modelu hybrydowego ((dostępne dla 51 proc. profesjonalistów) – na czele z pracą w biurze przez 2-3 dni w tygodniu.
Ten hybrydowy trend potwierdzają też badania działającej na rynku nieruchomości firmy doradczej Colliers, według której etap oczekiwania na powrót do biur mamy już za sobą. Z jej badań wynika, że zdecydowana większość, bo aż 94 proc. dużych firm z branż zatrudniających głównie pracowników biurowych, wprowadziło hybrydowy model pracy. – Poza krótkim okresem pandemicznych obostrzeń, kiedy praca była faktycznie wykonywana w pełni zdalnie, organizacje od około 3–4 lat funkcjonują przede wszystkim w modelu hybrydowym – twierdzi Karolina Dudek, dyrektor w Colliers Define, dodając, że wiele zależy od branży. Podczas gdy w sektorze publicznym i produkcyjnym nadal dominuje praca stacjonarna, to praca zdalna czy hybrydowa jest popularna w branży IT, w sektorze usług biznesowych oraz finansów (w bankowości, ubezpieczeniach i inwestycjach).
Widać również, że firmy rzadziej już zachęcają pracowników do powrotu do biur – odsetek tych, które to robią zmalał w ub. roku do 49 proc. z ponad 60 proc. w poprzednich latach. Zmalał nie bez powodu, bo aż 85 proc. ankietowanych firm przyznało, że napotykają silny opór ze strony pracowników. – Wbrew przewidywaniom, pogorszenie sytuacji ekonomicznej nie ułatwiło pracodawcom motywowania pracowników do częstszego pojawiania się w biurach – zaznacza raport Colliers. Również badania amerykańskiego Gallupa dowodzą, że 52 proc. pracowników w USA, którzy mogą swą pracę wykonywać poza biurem, pracowało pod koniec 2025 r. w modelu hybrydowym, a 26 proc. zdalnie.
Jak jednak zwraca uwagę Karolina Dudek, także w modelu hybrydowym kluczowa staje się dostępność pracownika traktowana jako sposób na ograniczanie ryzyka operacyjnego. Nacisk na tę dostępność pokazało ubiegłoroczne badanie Hybrid and Beyond ’25, w którym widać wyraźny odwrót od rekrutowania osób mieszkających w dowolnym miejscu w kraju lub na świecie.
Odsetek firm rekrutujących takich zdalnych pracowników spadł w zeszłym roku do 32 proc. z 41 proc. rok wcześniej. Zwiększył się z kolei (z 34 do 40 proc.) udział pracodawców, którzy stawiają na lokalnych kandydatów – mieszkających maksymalnie dwie godziny od biura.
Malejącą wśród firm popularność pracy zdalnej potwierdzają również statystyki czołowego portalu rekrutacyjnego, Pracuj.pl. O ile w 2023 r. 15 proc. opublikowanych tam ogłoszeń oferowało pracę zdalną, o tyle w zeszłym roku ten udział spadł do 9 proc. W tym czasie zmalał też odsetek ofert przewidujących pracę hybrydową (z 28 do 24 proc.). Wzrósł natomiast (z 57 do 64 proc.) udział ofert pracy stacjonarnej – z siedziby firmy lub miejsca wyznaczonego przez pracodawcę.
Zdaniem Aliny Michałek, HR Business Partnera w Pracuj.pl, widoczna w ofertach pracy w 2025 r. dominacja modelu stacjonarnego potwierdza, że w opinii zatrudniających bezpośrednie interakcje pracowników i szybki przepływ informacji są kluczowe dla efektywności biznesowej większości firm. Jednak zdaniem ekspertki Pracuj.pl, silna i – jak się wydaje – niezagrożona pozycja pracy hybrydowej pokazuje, że elastyczność stała się rynkowym standardem, z którego trudno zrezygnować, chcąc przyciągać talenty.
Problem w tym, że jak zauważa Karolina Dudek, pomimo kilkuletniego już doświadczenia w pracy hybrydowej, cykliczne badania Hybrid and Beyond, prowadzone wśród kadry zarządzającej, pokazują, że nadal jest sporo wyzwań związanych z funkcjonowaniem w rozproszonym środowisku.
W zeszłym roku aż 62 proc. top menedżerów oceniających pracę hybrydowych zespołów, mówiło o trudnościach w budowaniu poczucia przynależności, 52 wskazywało trudności w wewnętrznej współpracy w firmie, a także w obszarze kultury organizacyjnej (45 proc.). Ponad) połowa szefów narzekała też na negatywny wpływ pracy zdalnej na przepływ informacji na poziomie operacyjnym.
Jak jednak zaznaczają eksperci Colliers, samo umieszczenie ludzi w jednej przestrzeni nie jest kluczem do efektywnej komunikacji czy współpracy. Ich zdaniem, hybrydowy model pracy jedynie unaocznił wiele organizacyjnych problemów – w tym brak określenia kluczowych kanałów komunikacji, brak wdrożonych zasad związanych z komunikacją asynchroniczną, czy też organizacją spotkań hybrydowych. Przypominają, że prawie 60 proc. firm będących liderami pracy hybrydowej aktywnie zarządza informacjami o dostępności pracowników, zapewnia menedżerom wsparcie w zarządzaniu rozproszonymi zespołami i dostosowuje biura do pracy hybrydowej.
Warto naśladować ich dobre praktyki, szczególnie, że – jak ocenia Magdalena Warzybok, dyrektor w firmie doradczej Mercer Polska – hybryda najpewniej pozostanie najbardziej rozpowszechnionym modelem pracy. Łączy bowiem dwa oczekiwania: potrzebę elastyczności po stronie pracowników i potrzebę współpracy oraz innowacji po stronie firm.
Tymczasem najnowsze badanie Mercer Global Talent Trends 2026 dowodzi, że budowanie pozytywnych doświadczeń pracowników i utrzymywanie najlepszych ludzi to wciąż priorytet numer 1 dla działów HR na całym świecie. Bardzo wysoko pojawia się również (jako główny priorytet zarządów) konieczność przeprojektowania pracy w oparciu o współpracę człowiek – sztuczna inteligencja.
Zdaniem Magdaleny Warzybok, widać coraz mniejsze zainteresowanie zarządów ustawianiem reguł pracy hybrydowej, gdyż ich uwaga skupia się na tym, jak będzie zmieniała się praca w związku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i jak projektować pracę, by realnie dowozić wynik – niezależnie od lokalizacji, a z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i automatyzacją czynności.
Również Tomasz Walenczak, dyrektor zarządzający ManpowerGroup Polska, twierdzi, że największym wyzwaniem firm nie jest dziś wymuszenie obecności pracowników w biurze, lecz zdolność do utrzymania ich zaangażowania i retencji. – Przyszłość rynku pracy nie polega na wyborze między obecnością w biurze a zdalną pracą, lecz na tworzeniu środowiska, w którym ludzie chcą i potrafią współtworzyć wartość, niezależnie od miejsca pracy – dodaje Walenczak.
