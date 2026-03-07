Te zawody nie płacą składki zdrowotnej. Eksperci: czas skończyć z przywilejami

Eksperci zgromadzeni wokół Think Tanku SGH dla ochrony zdrowia 5 marca zaprezentowali raport "Nowa architektura finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Systemowa diagnoza i rekomendacje eksperckie". Przedstawili w nim m.in. wnioski dotyczące opłacania składki zdrowotnej.

Eksperci: „Składki zdrowotne opłaca jedynie 72 proc. społeczeństwa”

Składka zdrowotna jest podstawowym źródłem finansowania ochrony zdrowia w Polsce. I zdaniem ekspertów, tak powinno pozostać. Jak mówią, by było to możliwe, konieczne jest solidarne odprowadzanie składki, a co za tym idzie – zmniejszenie liczby grup uprzywilejowanych w jej płaceniu.

– Podstawowym problemem, jeśli chodzi o finansowanie ochrony zdrowia, jest to, że składki są nierówne. Nadal mamy wiele zwolnień przedmiotowych i podmiotowych w systemie. Nadal mamy też pewne rozwiązania, które sprawiają, że szukamy sposobu, by płacić jak najmniej, a nie o to przecież chodzi. (...) Dziś składki zdrowotne opłaca jedynie 72 proc. społeczeństwa. Rozszczelnia to system i pobudza powstawanie mechanizmów unikania płacenia składki – powiedziała dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH.

Oznacza to, że pozostałe 28 proc. Polaków nie płaci składki zdrowotnej. Jak wynika z raportu, największa część wpływów z niej pochodzi od osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Kolejni są emeryci i renciści, a następnie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.