Jaki będzie PiS premiera Przemysława Czarnka?

Sobota, krakowska Hala Sokoła. Przemawia Przemysław Czarnek, ogłoszony przed chwilą przez Jarosława Kaczyńskiego kandydatem PiS na premiera. W niewielkiej, historycznej sali panuje nieprawdopodobny ścisk. Po długim wystąpieniu Czarnek robi sobie jeszcze zdjęcia ze zwolennikami PiS, a prezes Kaczyński szybko się ulatnia. Jest wyraźnie zadowolony, na korytarzu rzuca krótko o przemówieniu Czarnka: – Świetne, ogień po prostu, wybuchł pożar. Ale jaki dobry pożar! – mówi szybko do dziennikarza Radia Wnet Łukasza Jankowskiego i wybiega na posiedzenie Komitetu Politycznego PiS, które zaczyna się od razu po spotkaniu w Hali Sokoła.
Szeroki uśmiech prezesa nie może dziwić. W sobotę PiS skupił na sobie uwagę wszystkich, a spekulacje, kto zostanie kandydatem na premiera, zataczały tak szerokie kręgi, że pogubili się w nich nawet sami politycy PiS – także ci naprawdę wysokiej rangi. Dlaczego jednak Kaczyński wybrał swój „pistolet”, jak w kuluarach nazwał Czarnka jeden z partyjnych liderów?
Hala Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” to miejsce dla PiS niemal mityczne. Tu Kaczyński ogłosił kandydatów w wyborach prezydenckich: Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego. Tłoczący się długo przed wejściem na konwencję zwolennicy i działacze PiS mijali zresztą stragan z flagami i przypinkami z napisem „Karol Nawrocki prezydentem Polski”. Już na sali prawdziwą gwiazdą był Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Do niego kolejka po selfie była chyba najdłuższa, ale rozchwytywany był też Lucjusz Nadbereżny – inny z wymienianych wcześniej faworytów na premiera. Obaj zostali z sympatykami PiS bardzo długo, bo nie musieli spieszyć się na komitet polityczny.
Aby zrozumieć to, co się stało w hali ozdobionej napisami z czasów zaborów o cnotach, które musi kultywować młodzież, trzeba się też nieco cofnąć w czasie. Politycy PiS, z którymi rozmawiała „Rzeczpospolita”, zaczynali opowieść co najmniej od wyborów prezydenckich. Cofnijmy się więc do momentu, gdy Jarosław Kaczyński był postawiony przed równie poważnym wyborem. Jesienią 2024 r. Przemysław Czarnek był jednym z najpoważniejszych pretendentów do zostania kandydatem PiS na prezydenta. Ale nasi rozmówcy w Krakowie podkreślali w sobotę, że w perspektywie wyborów prezydenckich Czarnek miał liczne wady. Świetnie mógł zmobilizować bazę PiS i wyborców szerokiej prawicy, ale w II turze nie miałby większych szans. Dlatego Kaczyński postawił na mało znanego w kraju Nawrockiego.
– Wyjątkowo utalentowany człowiek, sądzę, że z wielką przyszłością. Tylko jest takie pytanie: czy jest w stanie wygrać, szczególnie w drugiej turze, wybory – powiedział Kaczyński o Czarnku pod koniec października 2024 r. I podobne pytanie w sobotę wracało w naszych rozmowach w Hali Sokoła. Jak usłyszeliśmy, dla Kaczyńskiego jest oczywiste, że trzeba walczyć o konsolidację bazy, co ma dać PiS co najmniej 30 proc. głosów. A w wyborach parlamentarnych II tury nie ma, na co zwracał w kuluarach uwagę Hali Sokoła jeden z kluczowych polityków PiS, który utrzymuje neutralność w wojnie między „harcerzami” a „maślarzami”.
Kampania wyborcza będzie się toczyć więc wokół Czarnka. W zasadzie nie będzie to więc typowa kampania przed wyborami parlamentarnymi, raczej coś na kształt kampanii prezydenckiej. Będzie skrojona pod algorytmy platform społecznościowych, które od pomysłów programowych wolą konkretne twarze wywołujące duże emocje. Kaczyński opowiadał ze sceny, że PiS robi bardzo dużo: trwają prace programowe Piotra Glińskiego i Mateusza Morawieckiego, są spotkania na uczelniach (projekt Patryka Jakiego), do tego rozmaite prace klubu parlamentarnego. Jednak zauważył wprost, że potrzebne jest coś jeszcze. – Polskie życie publiczne, jak i życie publiczne wielu innych narodów w państwach demokratycznych zwykle wymaga także kogoś, kto reprezentuje, jakby integruje to wszystko, bo dziś społeczeństwo tego często nie zauważa – mówił Kaczyński. I tym kimś właśnie ma być Czarnek, który da twarz całej kampanii.
I sobotnie przemówienie Czarnka było już skrojone pod kampanię nowego typu. Parlamentarną, ale prowadzoną w sposób mocno prezydencki. I choć do wyborów zostało aż 20 miesięcy, prekampania rusza od razu. W niedzielę, w Dzień Kobiet, kandydat PiS zaczyna od spotkań na własnym terenie, czyli na Lubelszczyźnie. Później ma być tzw. tweetup, czyli spotkanie z komentatorami z platform społecznościowych, a potem ruszają rozmaite spotkania w terenie. To wszystko to właśnie abecadło kampanii prezydenckiej.
Zresztą Czarnek w swoim sobotnim przemówieniu sam ustawił się w rzędzie kandydatów PiS na prezydenta: opowiadał o zwycięstwach Karola Nawrockiego i Andrzeja Dudy, a także o początkach ich kampanii. Ustawił się też jednoznacznie w partyjnej hierarchii, wykorzystując metaforę pociągu szybkiej prędkości z napisem „Polska”. – Mam być maszynistą w tym pociągu, ale kierownikiem pociągu jest i będzie pan prezes Jarosław Kaczyński – powiedział. To słowa, które mają pokazać że nie myśli dziś o grze o przywództwo po Kaczyńskim, że jest jego wiernym żołnierzem. A w kuluarach Hali Sokoła politycy PiS mówili dużo o drodze, którą Czarnek musi teraz przebyć od sobotniej konwencji aż po zwycięstwo jesienią 2027 r. Partia momentalnie zaczęła wyglądać na bardziej skonsolidowaną.
Wniosek po imprezie w Hali Sokoła jest jeden: w pociągu ma być spokój między frakcjami. Kaczyński w swoim przemówieniu wymienił je wszystkie. Zastrzegł, że ma nie być krytyki poprzednich rządów – to kamyczek do ogródka tzw. maślarzy. Ale i uwzględnił w programie PiS nurt premiera Morawieckiego, który dzień przed ogłoszeniem kandydata na premiera zaprezentował wraz z Marcinem Horałą raport „Powered by Poland – Strategia dla nowoczesnej gospodarki”.
Morawiecki zawsze zresztą traktował Czarnka jako polityka, który mobilizuje prawicę, ale zawęża elektorat – i ten argument padał wielokrotnie przed krakowską konwencją. Ale w Hali Sokoła nikt do tego nie wracał, nikt nie chciał o tym teraz myśleć. Uśmiechnięci działacze partii powtarzali, że PiS wreszcie został „jakiś”. 20 najbliższych miesięcy pokaże, jaki konkretnie. I czy frakcje usłuchają przestróg prezesa Kaczyńskiego.
