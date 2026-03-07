54 min. 46 sek.

Dlaczego Rosja nigdy się nie zmieni? „Karmienie obywateli kłamstwem”

Współczesna Rosja pod rządami Władimira Putina uczyniła z historii jeden z fundamentów swojej ideologii państwowej.

Jak zauważa w nowym odcinku „Rzecz o geopolityce” – dr Bartłomiej Gajos, historyk i autor książki „Historia, która zabija”, rosyjski prezydent, choć nie posiada wykształcenia historycznego, wykazuje ogromne ambicje w tej dziedzinie. Dla Kremla przeszłość nie jest jedynie zbiorem faktów, lecz „rezerwuarem doświadczeń i lekcji strategicznych”, które mają uzasadniać obecną politykę.

Mit Wielkiej Wojny Ojczyźnianej

Centralnym punktem rosyjskiej polityki historycznej jest II wojna światowa, a konkretnie „Wielka Wojna Ojczyźniana”. Dr Gajos podkreśla, że dla Putina niedopuszczalne są interpretacje zrównujące rolę ZSRR z nazistowskimi Niemcami. Ekspert wskazuje, że Rosja systematycznie marginalizuje niewygodne fakty, takie jak pakt Ribbentrop-Mołotow czy zbrodnia katyńska.

„To komplikuje trochę jednak obraz ZSRR jako tego kraju, który pokonał największe zło w historii ludzkości, którym są nazistowskie Niemcy. No bo skoro pokonaliśmy to zło, no to nie mogliśmy z nim współpracować” – wyjaśnia dr Gajos.

Zamiast otwartej debaty, rosyjskie podręczniki pomijają rolę Zachodu i drugiego frontu, gloryfikując wyłącznie wysiłek radziecki. Według eksperta, ta narracja służy budowaniu wizerunku Rosji jako państwa, które zawsze stoi po stronie dobra, co ułatwia racjonalizację dzisiejszych działań zbrojnych na Ukrainie.