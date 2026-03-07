Przemysław Czarnek
PiS ma coś, czego nie mają inne partie. Długą ławkę. Można z partią Jarosława Kaczyńskiego zgadzać się lub nie, popierać ją lub nie, ale odmówić jej pretendentów do najwyższych stanowisk w państwie nie sposób.
Zanim Jarosław Kaczyński rekomendował w krakowskiej Hali Sokoła Przemysława Czarnka, jako o kandydatach na premiera mówiło się o Zbigniewie Boguckim, Lucjuszu Nadbereżnym, Jakubie Banaszku. Lista była dłuższa, podobnie jak przed wyborami prezydenckimi, zanim poznaliśmy nazwisko Karola Nawrockiego. To pokazuje, że Jarosław Kaczyński ma wielu kandydatów do najwyższych urzędów w państwie. Czy podobną długą listą mogą pochwalić się inne partie? Gdy mówi się o ewentualnym kandydacie Koalicji Obywatelskiej na prezydenta lub premiera pojawia się tylko jedno nazwisko – Radosław Sikorski. Donald Tusk nie potrafi się posunąć, a Jarosław Kaczyński tak. Podobne problemy mają PSL czy Lewica. PiS potrafi zaryzykować i wygrać. W Hali Sokoła PiS już wskazywało kandydatów na prezydenta, którzy wygrali wybory, choć sondaże nie dawały im długo szans. Czy tym razem Jarosław Kaczyński znowu osiągnie sukces?
Czytaj więcej
Na konwencji w Krakowie prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że kandydatem partii na premiera będzie były minister edukacji i nauki Przemysł...
Prezes PiS nie tylko potrafi czytać badania wewnętrzne i wyciągać z nich wnioski dobre dla partii, ale również zaryzykować. Postawienie na Czarnka to ryzyko. Czarnek ma olbrzymi elektorat negatywny, jest twarzą rządów PiS i stawia na polaryzację z KO. Afera "Willa Plus" jeszcze nie wybrzmiała. Część PiS chciała, żeby partia zmierzała w stronę bardziej centrową i umiarkowaną. Wyrazistość Czarnka i jego cięty język z umiarkowaniem niewiele mają wspólnego. Ale wiceprezes PiS ma coś, czego nie mają jego konkurenci. Były minister edukacji i nauki ma większe ambicje, niż tylko być kandydatem na premiera, a nawet premierem. Chciałby być liderem na prawicy, nie tylko PiS.
Dziś może się wydawać, że wystawienie Czarnka jako kandydata na premiera jest ryzykowne dla niego, na półtora roku przed wyborami. Jeśli w 2027 r. PiS przegra wybory parlamentarne, wina spadnie nie tylko na prezesa partii, ale również na lokomotywę wyborczą, jaką Czarnek teraz ma być. Wiceprezes PiS gra o życie, a ci, którzy go znają, wiedzą, że to silny zawodnik, który ma twardą skórę i potrafi się bić. Będzie bił się nie tylko o sukces PiS, ale również o swój własny. Kaczyński postawił na kandydata na premiera, który jest wyjątkowo mocno zmotywowany. A z partyjnego punktu widzenia, to sensowny ruch, z ważnego powodu.
Czytaj więcej
PiS nie złoży wniosku o odwołanie Włodzimierza Czarzastego z funkcji marszałka Sejmu. Nie mamy wystarczającej liczby głosów. Ale on sam powinien si...
PiS dysponuje wewnętrznymi badaniami, które pokazują, że partia straciła i traci wyborców na rzecz nie tylko Konfederacji, ale głównie partii Grzegorza Brauna. Antyunijnym, antyukraińskim i homofobicznym wystąpieniem Przemysław Czarnek już przebił podczas krakowskiej konwencji Grzegorza Brauna. Marsz po wyborców PiS, którzy odpłynęli do Konfederacji Korony Polskiej już się rozpoczął.
Czarnek jest idealnym kandydatem PiS na premiera, który będzie bił się o wyborców, którzy odpłynęli do Konfederacji Korony Polskiej. Jako jeden z niewielu w partii głośno powiedział, że PiS mógłby współpracować z Braunem.
W rozmowie z „Rzeczpospolitą” wykluczył tylko koalicję PiS z ugrupowaniem Donalda Tuska. Brauna również nigdy nie skrytykował Karol Nawrocki, ani przed wyborami prezydenckimi, ani później. Nawrocki nie mógłby zaryzykować utratą poparcia w elektoracie Brauna i m.in. dzięki wyborcom skrajnie prawicowym wygrał wybory prezydenckie. Dzisiaj PiS stawia na Czarnka po to, żeby odbić swoich wyborców od Brauna. Kandydat skrajnie prawicowy, konserwatywny, katolicki, bogobojny, retorycznie sprawny, który celowo potrafi przemawiać niczym biskup, ale też zniżać, modulować głos i wypowiadać się niczym Grzegorz Braun. To nie przypadek.
Czytaj więcej
Osłabiony i podzielony PiS wzmacnia Konfederację Korony Polskiej. Grzegorz Braun wyrósł na jednego z najpopularniejszych polityków w Polsce, którem...
I to jest pierwsze zadanie dla kandydata PiS na premiera. Czarnek będzie silną lokomotywą wyborczą, która w pierwszej kolejności dojdzie do wyborców Brauna, wsadzi ich do partyjnego pociągu i odwiezie ich pod Nowogrodzką.
Walka o skrajny elektorat wyborczy już zaczęła się na krakowskiej konwencji, kiedy Czarnek dał nie tylko pokaz jedności partii broniąc Mateusza Morawieckiego, Daniela Obajtka i komplementując Elżbietę Witek, ale również atakował Unię Europejską i Tuska.
Jarosław Kaczyński dzięki konwencji PiS chce umacniać własny elektorat, a Przemysław Czarnek zapowiedział marsz po władzę. Aplauz, jaki dostała Beata Szydło i nawoływanie prezesa do skandowania imienia Mateusza Morawieckiego pokazują, że Jarosław Kaczyński podziałów partii nie chce i zielonego światła do wypchnięcia byłego premiera z partii nie dał. A przynajmniej jeszcze nie teraz.
Czytaj więcej
Od kilku miesięcy w PiS trwa spór, który co jakiś czas toczony jest publicznie, między frakcjami tzw. harcerzy i tzw. maślarzy. Uczestników sondażu...
Zjednoczony PiS to silny konkurent KO. Donald Tusk i rządząca koalicja nie powinni ignorować Przemysława Czarnka i konwencji PiS. A czy Czarnek będzie premierem? Czy nie odetnie PiS wyborców centrowych i umiarkowanych? Jarosław Kaczyński działa doraźnie i potrafi zmienić zdanie, żeby rządzić. Celem na dzisiaj PiS są skręt w prawo i odbicie wyborców partii, którzy odpłynęli do Grzegorza Brauna. W tym zadaniu Przemysław Czarnek ma szansę na sukces.
Lider PiS wybrał: Przemysław Czarnek, czyli przede wszystkim partia. Jarosław Kaczyński rezygnuje tym samym z ja...
W desperackiej próbie szukania przez prezydenta Karola Nawrockiego alternatywnego źródła finansowania dla unijne...
Dlaczego Polacy, którzy nie chcą być już dłużej traktowani paternalistycznie przez Niemcy, mieliby pragnąć pozos...
Nie miałam pojęcia, że zwycięstwo w bitwie o Anglię Brytyjczycy zawdzięczają również temu, że ich piloci byli ba...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas