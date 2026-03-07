Rodzinna rutyna może ułatwiać start w szkole, dowodzą naukowcy
Badanie przeprowadzili naukowcy z Pennsylvania State University (potocznie zwanego Penn State), a wyniki opublikowali w czasopiśmie „Developmental Psychology”.
Dzieci rozpoczynające naukę w szkole podstawowej mogą odczuwać lęk separacyjny lub mieć trudności z dostosowaniem się do szkolnych zasad i struktury. W związku z tym adaptacja do nowych warunków może być dla nich trudna. Naukowcy postanowili zbadać, w jaki sposób na dzieci w tym czasie wpływa rutyna panująca w domu oraz styl wychowania.
„Celem niniejszego badania było zrozumienie współzależności między dwoma aspektami funkcjonowania rodziny – rutyną rodzinną i agresywnymi zachowaniami rodzicielskimi – w przewidywaniu problemów eksternalizacyjnych u dzieci od przedszkola do pierwszej klasy oraz sprawdzenie, czy wzorce ryzyka związane z tymi dwoma czynnikami były powiązane z niższą elastycznością poznawczą rodziców” – można przeczytać w artykule opisującym badanie.
Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące 999 rodzin o niskich dochodach mieszkających na obszarach wiejskich w Karolinie Północnej i Pensylwanii. Rodziny te uczestniczyły w projekcie Family Life Project, długoterminowym przedsięwzięciu badawczym realizowanym przez Penn State, University of North Carolina i New York University. Rekrutacja do projektu następowała w momencie narodzin dziecka, a badanie zakończyło się, gdy grupa dzieci ukończyła 19 lat.
W swoim badaniu naukowcy z Penn State wykorzystali informacje zebrane w trzech etapach, poczynając od lat 2007-2008, kiedy dzieci miały około czterech lat. Informacje te obejmowały dzieci w wieku przedszkolnym, uczęszczające do zerówki i pierwszej klasy. Miało to udokumentować pełen proces ich przejścia do nauki w szkole podstawowej.
Na początku badania naukowcy zmierzyli zdolność rodziców do elastyczności poznawczej, czyli dostosowywania swojego myślenia do konkretnej lub zmieniającej się sytuacji.
Następnie co roku rodzice wypełniali ankiety, w których odpowiadali na pytania dotyczące:
Okazało się, że w rodzinach, w których przez cały czas trwania badania panowała duża rutyna, a wychowanie nie było surowe, rodzice zgłaszali mniej problemów z zachowaniem dzieci i mniej objawów ADHD u nich. Z kolei w rodzinach, w których styl wychowania zmieniał się z roku na rok, objawów ADHD u dzieci było mniej, gdy rodzice zgłaszali, że traktują swoje pociechy mniej surowo.
– Zawsze powtarzam, że dwie najważniejsze rzeczy w rodzicielstwie to konsekwencja i elastyczność. Może to brzmieć jak sprzeczność, ale te wyniki wskazują, że równowaga naprawdę ma znaczenie – powiedziała jedna z autorek badań, Lisa Gatzke-Kopp, profesor i kierownik Katedry Rozwoju Człowieka i Studiów nad Rodziną, cytowana w komunikacie Pennsylvania State University.
Naukowcy wyjaśnili, że surowe wychowanie osłabiało ochronny efekt rodzinnej rutyny. Dzieci w rodzinach, w których panowała duża rutyna i surowe wychowanie, wykazywały podobny poziom niewłaściwego zachowania jak dzieci w rodzinach, w których była niewielka rutyna.
Dodatkowo okazało się, że rodzice, którzy wykazywali się elastycznością poznawczą, byli mniej skłonni do surowego wychowania.
– Dzieci próbują zrozumieć, jak działa świat. Im bardziej spójne i wspierające jest ich otoczenie, tym łatwiej dzieciom zachować spokój i zrozumieć, jak należy się zachowywać w nowym środowisku, takim jak szkoła – powiedziała Lisa Gatzke-Kopp. I dodała: – Nie można zakładać, że jeśli wprowadzisz dobre nawyki, twoje dziecko będzie zachowywać się idealnie. Istnieje wiele czynników, które wpływają na to, czy twoje dziecko ma problemy z zachowaniem, a rutyna i styl wychowania to tylko część całości.
Badaczka radzi rodzicom, którzy chcą wprowadzić porządek w swoim domu, aby stosowali w nim rutynę przed snem obejmującą czynności uspokajające, takie jak czytanie dziecku. Ponadto wskazuje również inne okazje, do wprowadzenia rutyny, takie jak wspólne posiłki czy wolny od ekranu czas spędzany z rodziną.
