Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Jak styl wychowania może wpływać na objawy ADHD u dzieci? Nowe badanie

Naukowcy odkryli, że rodzinna rutyna może pomóc dzieciom rozpoczynającym naukę w adaptacji do warunków panujących w szkole. Dzieci wykazują mniej problemów z zachowaniem i mniej objawów ADHD. Jednocześnie okazało się, że wspomniane korzyści zmniejszyć może surowe wychowanie.

Publikacja: 07.03.2026 18:00

Rodzinna rutyna może ułatwiać start w szkole, dowodzą naukowcy

Rodzinna rutyna może ułatwiać start w szkole, dowodzą naukowcy

Foto: Pixel-Shot / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak rodzinna rutyna i styl wychowania wpływają na objawy ADHD u dzieci?
  • Jak rodzinna rutyna i styl wychowania wpływają na zachowanie dzieci w środowisku szkolnym?
  • Jakie czynniki mogą łagodzić lub nasilać problemy z zachowaniem u dzieci?
  • Jakie różnice w wychowaniu mogą wpływać na objawy ADHD u dzieci?
  • Dlaczego wprowadzenie rutyny może być istotne w wychowaniu dziecka?

Badanie przeprowadzili naukowcy z Pennsylvania State University (potocznie zwanego Penn State), a wyniki opublikowali w czasopiśmie „Developmental Psychology”.

Naukowcy zbadali wpływ rodzinnej rutyny na zdolność dzieci do adaptacji w szkole

Dzieci rozpoczynające naukę w szkole podstawowej mogą odczuwać lęk separacyjny lub mieć trudności z dostosowaniem się do szkolnych zasad i struktury. W związku z tym adaptacja do nowych warunków może być dla nich trudna. Naukowcy postanowili zbadać, w jaki sposób na dzieci w tym czasie wpływa rutyna panująca w domu oraz styl wychowania.

„Celem niniejszego badania było zrozumienie współzależności między dwoma aspektami funkcjonowania rodziny – rutyną rodzinną i agresywnymi zachowaniami rodzicielskimi – w przewidywaniu problemów eksternalizacyjnych u dzieci od przedszkola do pierwszej klasy oraz sprawdzenie, czy wzorce ryzyka związane z tymi dwoma czynnikami były powiązane z niższą elastycznością poznawczą rodziców” – można przeczytać w artykule opisującym badanie.

Czytaj więcej

Wygląd w dzieciństwie może wpływać na osobowość w późniejszym życiu, odkryli naukowcy
Psychologia
Ładne dzieci mają łatwiej w dorosłym życiu. Naukowcy mają dowód
Reklama
Reklama

Rodzinna rutyna i styl wychowania a adaptacja do szkoły i objawy ADHD. Badanie amerykańskich naukowców

Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące 999 rodzin o niskich dochodach mieszkających na obszarach wiejskich w Karolinie Północnej i Pensylwanii. Rodziny te uczestniczyły w projekcie Family Life Project, długoterminowym przedsięwzięciu badawczym realizowanym przez Penn State, University of North Carolina i New York University. Rekrutacja do projektu następowała w momencie narodzin dziecka, a badanie zakończyło się, gdy grupa dzieci ukończyła 19 lat.

W swoim badaniu naukowcy z Penn State wykorzystali informacje zebrane w trzech etapach, poczynając od lat 2007-2008, kiedy dzieci miały około czterech lat. Informacje te obejmowały dzieci w wieku przedszkolnym, uczęszczające do zerówki i pierwszej klasy. Miało to udokumentować pełen proces ich przejścia do nauki w szkole podstawowej.

Na początku badania naukowcy zmierzyli zdolność rodziców do elastyczności poznawczej, czyli dostosowywania swojego myślenia do konkretnej lub zmieniającej się sytuacji.

Następnie co roku rodzice wypełniali ankiety, w których odpowiadali na pytania dotyczące:

  • rodzinnej rutyny związanej z porą snu, regularnymi posiłkami i harmonogramem zajęć domowych;
  • surowych zachowań rodzicielskich, takich ja krzyki, przeklinanie, rzucanie przedmiotami, trzaskanie drzwiami przy wychodzeniu z pokoju i inne agresywne zachowania;
  • problemów z zachowaniem u dzieci, takich jak agresja, bunt i łamanie zasad;
  • objawów ADHD u dzieci, które obejmowały oznaki nieuwagi i nadpobudliwości psychoruchowej z impulsywnością.

Rodzinna rutyna i styl wychowania mogą wpływać na zachowanie dzieci i objawy ADHD

Okazało się, że w rodzinach, w których przez cały czas trwania badania panowała duża rutyna, a wychowanie nie było surowe, rodzice zgłaszali mniej problemów z zachowaniem dzieci i mniej objawów ADHD u nich. Z kolei w rodzinach, w których styl wychowania zmieniał się z roku na rok, objawów ADHD u dzieci było mniej, gdy rodzice zgłaszali, że traktują swoje pociechy mniej surowo.

Reklama
Reklama

– Zawsze powtarzam, że dwie najważniejsze rzeczy w rodzicielstwie to konsekwencja i elastyczność. Może to brzmieć jak sprzeczność, ale te wyniki wskazują, że równowaga naprawdę ma znaczenie – powiedziała jedna z autorek badań, Lisa Gatzke-Kopp, profesor i kierownik Katedry Rozwoju Człowieka i Studiów nad Rodziną, cytowana w komunikacie Pennsylvania State University.

Naukowcy wyjaśnili, że surowe wychowanie osłabiało ochronny efekt rodzinnej rutyny. Dzieci w rodzinach, w których panowała duża rutyna i surowe wychowanie, wykazywały podobny poziom niewłaściwego zachowania jak dzieci w rodzinach, w których była niewielka rutyna.

Dwie najważniejsze rzeczy w rodzicielstwie to konsekwencja i elastyczność

Lisa Gatzke-Kopp, profesor i kierownik Katedry Rozwoju Człowieka i Studiów nad Rodziną Pennsylvania State University

Dodatkowo okazało się, że rodzice, którzy wykazywali się elastycznością poznawczą, byli mniej skłonni do surowego wychowania.

Czytaj więcej

Naukowcy odkryli, dlaczego skaczemy z radości
Zdrowie
Dlaczego skaczemy z radości? Naukowcy już wiedzą

Nie tylko rutyna i styl wychowania wpływają na zachowanie dzieci

– Dzieci próbują zrozumieć, jak działa świat. Im bardziej spójne i wspierające jest ich otoczenie, tym łatwiej dzieciom zachować spokój i zrozumieć, jak należy się zachowywać w nowym środowisku, takim jak szkoła – powiedziała Lisa Gatzke-Kopp. I dodała: – Nie można zakładać, że jeśli wprowadzisz dobre nawyki, twoje dziecko będzie zachowywać się idealnie. Istnieje wiele czynników, które wpływają na to, czy twoje dziecko ma problemy z zachowaniem, a rutyna i styl wychowania to tylko część całości.

Reklama
Reklama

Badaczka radzi rodzicom, którzy chcą wprowadzić porządek w swoim domu, aby stosowali w nim rutynę przed snem obejmującą czynności uspokajające, takie jak czytanie dziecku. Ponadto wskazuje również inne okazje, do wprowadzenia rutyny, takie jak wspólne posiłki czy wolny od ekranu czas spędzany z rodziną.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Wygląd w dzieciństwie może wpływać na osobowość w późniejszym życiu, odkryli naukowcy
Psychologia
Ładne dzieci mają łatwiej w dorosłym życiu. Naukowcy mają dowód
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Co się dzieje w głowie przedsiębiorcy, gdy ktoś mówi mu, że poniesie klęskę?
Psychologia
Jak odnieść sukces w biznesie? Naukowcy: pozwól, żeby ktoś ci powiedział, że ci nie wyjdzie
Badanie wykazało na związek między z inteligencją a poglądami politycznymi mężczyzn w jednym ich asp
Psychologia
Jakie poglądy polityczne mają osoby z najwyższym IQ? Badanie trwało kilkadziesiąt lat
Czy ADHD to kwestia silnej woli? Dlaczego osoby z ADHD tak silnie reagują na krytykę
Psychologia
Czy ADHD to kwestia silnej woli? Dlaczego osoby z ADHD tak silnie reagują na krytykę
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama