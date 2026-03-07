Rodzinna rutyna i styl wychowania a adaptacja do szkoły i objawy ADHD. Badanie amerykańskich naukowców

Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące 999 rodzin o niskich dochodach mieszkających na obszarach wiejskich w Karolinie Północnej i Pensylwanii. Rodziny te uczestniczyły w projekcie Family Life Project, długoterminowym przedsięwzięciu badawczym realizowanym przez Penn State, University of North Carolina i New York University. Rekrutacja do projektu następowała w momencie narodzin dziecka, a badanie zakończyło się, gdy grupa dzieci ukończyła 19 lat.

W swoim badaniu naukowcy z Penn State wykorzystali informacje zebrane w trzech etapach, poczynając od lat 2007-2008, kiedy dzieci miały około czterech lat. Informacje te obejmowały dzieci w wieku przedszkolnym, uczęszczające do zerówki i pierwszej klasy. Miało to udokumentować pełen proces ich przejścia do nauki w szkole podstawowej.

Na początku badania naukowcy zmierzyli zdolność rodziców do elastyczności poznawczej, czyli dostosowywania swojego myślenia do konkretnej lub zmieniającej się sytuacji.

Następnie co roku rodzice wypełniali ankiety, w których odpowiadali na pytania dotyczące:

rodzinnej rutyny związanej z porą snu, regularnymi posiłkami i harmonogramem zajęć domowych;

surowych zachowań rodzicielskich, takich ja krzyki, przeklinanie, rzucanie przedmiotami, trzaskanie drzwiami przy wychodzeniu z pokoju i inne agresywne zachowania;

problemów z zachowaniem u dzieci, takich jak agresja, bunt i łamanie zasad;

objawów ADHD u dzieci, które obejmowały oznaki nieuwagi i nadpobudliwości psychoruchowej z impulsywnością.

Rodzinna rutyna i styl wychowania mogą wpływać na zachowanie dzieci i objawy ADHD

Okazało się, że w rodzinach, w których przez cały czas trwania badania panowała duża rutyna, a wychowanie nie było surowe, rodzice zgłaszali mniej problemów z zachowaniem dzieci i mniej objawów ADHD u nich. Z kolei w rodzinach, w których styl wychowania zmieniał się z roku na rok, objawów ADHD u dzieci było mniej, gdy rodzice zgłaszali, że traktują swoje pociechy mniej surowo.