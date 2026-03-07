Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Rosyjscy inwalidzi wojenni wrócą na paralimpiadę pod własną flagą. Rosja rekrutuje

Rosyjscy żołnierze ranni w wojnie z Ukrainą będą mogli startować na przyszłych igrzyskach paralimpijskich - zapowiedział prezes Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego Andrew Parsons. - Nie ma dla nas znaczenia, co zrobili w przeszłości na polu walki - dodał. Rosyjski Komitet Paralimpijski przyspiesza rekrutację.

Publikacja: 07.03.2026 17:53

Igrzyska Paralimpijskie 2026 (zdjęcie ilustracyjne)

Igrzyska Paralimpijskie 2026 (zdjęcie ilustracyjne)

Foto: PAP/DPA

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie jest stanowisko Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC) dotyczące uczestnictwa rannych rosyjskich żołnierzy w przyszłych igrzyskach.
  • W jaki sposób Rosja rekrutuje weteranów wojny na Ukrainie do krajowych i regionalnych drużyn parasportowych.
  • Jaka jest skala tej rekrutacji oraz kogo obejmuje, wykraczając poza żołnierzy zawodowych.
  • Jakie były etapy zmian w statusie zawieszenia rosyjskich i białoruskich sportowców w ruchu paralimpijskim.
  • Jakie argumenty i decyzje, w tym te na poziomie sądowym, wpłynęły na dopuszczenie sportowców do niektórych dyscyplin.

Rosja wydaje dziesiątki milionów dolarów na rekrutację weteranów wojny na Ukrainie do sportu paralimpijskiego, przyspieszając rekrutację rannych żołnierzy z oddziałów szpitalnych do drużyn regionalnych i narodowych.

Rosyjski Komitet Paralimpijski (RPC) podaje, że co najmniej 70 weteranów pełnoskalowej inwazji na Ukrainę jest obecnie członkami drużyn narodowych w różnych dyscyplinach parasportowych, a około 700 rywalizuje w drużynach regionalnych.  Rekrutacja nie ogranicza się do żołnierzy zawodowych, ale obejmuje każdego, kto brał udział w inwazji, niezależnie od formalnego statusu czy roli – w tym najemników Grupy Wagnera i członków grup zbrojnych działających na terytoriach okupowanych przez Rosję.

Akcję rekrutacyjną prowadzi RPC, którego prezes Paweł Rożkow określił pracę z weteranami wojennymi jako jeden z najważniejszych priorytetów organizacji.

Parsons: Musimy pamiętać o naszych początkach

Andrew Parsons  zapytany, czy Międzynarodowy Komitet Paralimpijski zezwoli Rosjanom rannym w wojnie na udział w przyszłych igrzyskach,  odpowiedział: - Kiedy Zgromadzenie Ogólne podjęło decyzję o zniesieniu zawieszenia dla Rosji i Białorusi, postanowiono traktować je jak każdy inny Narodowy Komitet Paralimpijski. Dodał, że  wiele krajów rekrutuje sportowców z sił zbrojnych, więc jeśli Rosja to zrobi, nie będzie jedyna i że ruch paralimpijski oferuje możliwości po wojnie.

Reklama
Reklama

- Musimy pamiętać, skąd pochodzimy. Nasz ruch rozpoczął się po II wojnie światowej, a konkretnie od rannych żołnierzy – powiedział Parsons,. - Jesteśmy przeciwni wszelkim wojnom, wszelkim konfliktom, ale nie ma dla nas znaczenia, co zrobili w przeszłości na polu walki. Oczywiście zbrodnie wojenne to co innego, ale my oferujemy w ramach ruchu drugą szansę - dodał.

Czytaj więcej

Prezydent FIFA Gianni Infantino
Polityka
Gianni Infantino o zniesieniu zakazu startów dla Rosjan: Musimy to zrobić

Dlaczego rosyjscy sportowcy biorą udział w Zimowych Igrzyskach Paralimpijskich?

Rosja i Białoruś zostały zawieszone w zawodach paralimpijskich po inwazji Rosji na Ukrainę w przededniu Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w 2022 roku

MKOl twierdził wtedy, że decyzja ta nie została podjęta z powodu samej inwazji, ale dlatego, że sport paralimpijski był wykorzystywany do promowania kampanii wojskowej, co stanowiło naruszenie jego zasad. Od tego czasu stwierdzono, że obecnie dowody na taką propagandę są słabsze.

Czytaj więcej

Rosjanie i Białorusini na igrzyskach w Paryżu. Jak umiera olimpijski ruch oporu
Inne sporty
Rosjanie i Białorusini na igrzyskach w Paryżu. Jak umiera olimpijski ruch oporu

Demokracja w ruchu paraolimpijskim musi być „szanowana”

Całkowity zakaz nałożony na rosyjskich i białoruskich sportowców w 2022 roku został złagodzony do częściowego zakazu w 2023 roku, co umożliwiło sportowcom z obu krajów rywalizację jako neutralni zawodnicy na Paraolimpiadzie w Paryżu w 2024 roku.

Reklama
Reklama

We wrześniu 2025 roku Międzynarodowy Komitet Paralimpijski (IPC) całkowicie zniósł ten zakaz, ale cztery indywidualne organy zarządzające sześcioma dyscyplinami sportowymi rozgrywanymi na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich zdecydowały się utrzymać swoje zakazy.

W grudniu Rosja i Białoruś wygrały apelację od FIS – organu zarządzającego narciarstwem i snowboardem – w Sądzie Arbitrażowym ds. Sportu (CAS), co umożliwiło rosyjskim sportowcom uprawiającym te dyscypliny na rywalizację i zdobywanie punktów rankingowych.  W rezultacie 10 sportowców otrzymało zaproszenia od dwustronnej komisji na udział w Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Akcja poszukiwawczo-ratownicza po uderzeniu rakiety w budynek mieszkalny w Charkowie
Konflikty zbrojne
Rosyjska rakieta balistyczna trafiła w budynek w Charkowie. Są zabici i wielu rannych
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Prezydent Iranu Masud Pezeszkian
Konflikty zbrojne
Prezydent Iranu Masud Pezeszkian przeprasza. „Nie zamierzamy najeżdżać krajów sąsiednich”
Władimir Putin i Ali Chamenei, fotografia z 2017 r.
Konflikty zbrojne
Kreml patrzy z niepokojem na Bliski Wschód. W Rosji pytają, kto będzie następny po Iranie
Główna siedziba Służby Bezpieczeństwa Państwowego (azer. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti – DTX) Republ
Konflikty zbrojne
Iran planował zamach terrorystyczny w Azerbejdżanie? „Znaleziono C-4”
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama