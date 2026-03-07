Igrzyska Paralimpijskie 2026 (zdjęcie ilustracyjne)
Rosja wydaje dziesiątki milionów dolarów na rekrutację weteranów wojny na Ukrainie do sportu paralimpijskiego, przyspieszając rekrutację rannych żołnierzy z oddziałów szpitalnych do drużyn regionalnych i narodowych.
Rosyjski Komitet Paralimpijski (RPC) podaje, że co najmniej 70 weteranów pełnoskalowej inwazji na Ukrainę jest obecnie członkami drużyn narodowych w różnych dyscyplinach parasportowych, a około 700 rywalizuje w drużynach regionalnych. Rekrutacja nie ogranicza się do żołnierzy zawodowych, ale obejmuje każdego, kto brał udział w inwazji, niezależnie od formalnego statusu czy roli – w tym najemników Grupy Wagnera i członków grup zbrojnych działających na terytoriach okupowanych przez Rosję.
Akcję rekrutacyjną prowadzi RPC, którego prezes Paweł Rożkow określił pracę z weteranami wojennymi jako jeden z najważniejszych priorytetów organizacji.
Andrew Parsons zapytany, czy Międzynarodowy Komitet Paralimpijski zezwoli Rosjanom rannym w wojnie na udział w przyszłych igrzyskach, odpowiedział: - Kiedy Zgromadzenie Ogólne podjęło decyzję o zniesieniu zawieszenia dla Rosji i Białorusi, postanowiono traktować je jak każdy inny Narodowy Komitet Paralimpijski. Dodał, że wiele krajów rekrutuje sportowców z sił zbrojnych, więc jeśli Rosja to zrobi, nie będzie jedyna i że ruch paralimpijski oferuje możliwości po wojnie.
- Musimy pamiętać, skąd pochodzimy. Nasz ruch rozpoczął się po II wojnie światowej, a konkretnie od rannych żołnierzy – powiedział Parsons,. - Jesteśmy przeciwni wszelkim wojnom, wszelkim konfliktom, ale nie ma dla nas znaczenia, co zrobili w przeszłości na polu walki. Oczywiście zbrodnie wojenne to co innego, ale my oferujemy w ramach ruchu drugą szansę - dodał.
Rosja i Białoruś zostały zawieszone w zawodach paralimpijskich po inwazji Rosji na Ukrainę w przededniu Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w 2022 roku
MKOl twierdził wtedy, że decyzja ta nie została podjęta z powodu samej inwazji, ale dlatego, że sport paralimpijski był wykorzystywany do promowania kampanii wojskowej, co stanowiło naruszenie jego zasad. Od tego czasu stwierdzono, że obecnie dowody na taką propagandę są słabsze.
Całkowity zakaz nałożony na rosyjskich i białoruskich sportowców w 2022 roku został złagodzony do częściowego zakazu w 2023 roku, co umożliwiło sportowcom z obu krajów rywalizację jako neutralni zawodnicy na Paraolimpiadzie w Paryżu w 2024 roku.
We wrześniu 2025 roku Międzynarodowy Komitet Paralimpijski (IPC) całkowicie zniósł ten zakaz, ale cztery indywidualne organy zarządzające sześcioma dyscyplinami sportowymi rozgrywanymi na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich zdecydowały się utrzymać swoje zakazy.
W grudniu Rosja i Białoruś wygrały apelację od FIS – organu zarządzającego narciarstwem i snowboardem – w Sądzie Arbitrażowym ds. Sportu (CAS), co umożliwiło rosyjskim sportowcom uprawiającym te dyscypliny na rywalizację i zdobywanie punktów rankingowych. W rezultacie 10 sportowców otrzymało zaproszenia od dwustronnej komisji na udział w Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich.
