Gianni Infantino o zniesieniu zakazu startów dla Rosjan: Musimy to zrobić

Prezydent FIFA Gianni Infantino wzywa do zniesienia zakazu udziału Rosji w międzynarodowych turniejach piłkarskich. Podkreślił, że umożliwienie startu młodym Rosjanom wysłałoby pozytywny sygnał dla całego sportu.

Publikacja: 02.02.2026 20:05

Prezydent FIFA Gianni Infantino

Prezydent FIFA Gianni Infantino

Foto: Reuters, Guglielmo Mangiapane

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Gianni Infantino wzywa do zniesienia zakazu startów dla Rosjan w międzynarodowych turniejach piłkarskich?
  • Od kiedy i dlaczego rosyjskie drużyny są objęte zakazem udziału w rozgrywkach FIFA?
  • Jakie jest stanowisko Gianniego Infantino odnośnie wprowadzonych bojkotów?
  • Jakie są obecne zasady dotyczące startów rosyjskich sportowców w różnych dyscyplinach sportowych?
  • Jakie związki łączą prezydenta FIFA z prezydentem USA Donaldem Trumpem?
  • Jakie kontrowersje wywołują Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 w kontekście polityki międzynarodowej USA?

Zakaz  udziału rosyjskich drużyn w międzynarodowych rozgrywkach FIFA wprowadzono tuż po inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Od tego czasu blokada pozostaje w mocy dla ekip seniorskich, choć od 2023 roku zezwolono na rywalizację młodzieżowych reprezentacji Rosji.

W wywiadzie dla Sky News Infantino stwierdził, że wprowadzony zakaz nic nie dał. 

- Musimy to zrobić - odpowiedział na pytanie o zniesieniu zakazu. Sprzeciwia się on wszelkim bojkotom, argumentując, że generują one jedynie „jeszcze większą frustrację i nienawiść”. Szef FIFA dodał, że zwłaszcza dzieci i młodzież z Rosji – „dziewczynki i chłopcy” – powinny móc grać w europejskich turniejach piłkarskich, co „promowałoby pojednanie”.

Infantino uważa też, że organizacja powinna rozważyć zmianę swoich przepisów i „zapisać w swoich statutach, że nigdy nie powinna zabraniać żadnemu krajowi gry w piłkę nożną z powodu działań jego przywódców politycznych”.

Powiązania z administracją Trumpa

Infantino utrzymuje bliskie relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

W grudniu, po tym, jak Komitet Noblowski nie spełnił marzenia prezydenta USA i nie przyznał mu Pokojowej Nagrody Nobla, FIFA ustanowiła i przyznała mu Nagrodę Pokojową, postrzeganą jako nagroda pocieszenia dla Donalda Trumpa.

W lipcu FIFA otworzyła również biuro w nowojorskim Trump Tower i powołała córkę Trumpa, Ivankę, do zarządu charytatywnego projektu edukacyjnego, współfinansowanego ze środków pochodzących ze sprzedaży biletów na Mistrzostwa Świata FIFA 2026.

Mundial 2026. Będzie bojkot?

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2026, które po raz pierwszy obejmą aż 48 drużyn, odbędą się latem w trzech krajach Ameryki Północnej: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. To wydarzenie, największe w historii FIFA pod względem skali, spotyka się z kontrowersjami – niektóre środowiska polityczne i społeczne wzywają do bojkotu, krytykując politykę zagraniczną administracji Donalda Trumpa, w tym jej stosunek do konfliktów międzynarodowych.

Mimo to Niemiecka Federacja Piłki Nożnej (DFB) oświadczyła niedawno, że nie planuje odmowy udziału. Rosja sama gościła Mundial w 2018 roku, co było sukcesem organizacyjnym, choć dziś kontrastuje z obecnymi sankcjami.

Zakazy startu dla rosyjskich sportowców

Dyscypliny nadal utrzymujące surowe blokady to m.in. FIFA i UEFA (kompletny zakaz dla seniorskich reprezentacji narodowych, z wyjątkami tylko dla juniorskich), World Athletics (lekkoatletyka – pełny zakaz startów pod flagą i hymnem, bez neutralnych wyjątków), oraz Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl – blokada dla większości dyscyplin olimpijskich, z nielicznymi wyjątkami w postaci neutralnego statusu dla  indywidualnych sportowców).

FIS jednak postawiła im szereg warunków, wśród których są także te, które stawia MKOl, zanim przyzna zawodnikom z Rosji i Białorusi status AIN – Indywidualnego Sportowca Neutralnego, a więc niepopieranie wojny na Ukrainie,  brak kontraktów z wojskiem lub aparatem bezpieczeństwa oraz spełnianie wymogów antydopingowych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Organizacje FIFA
