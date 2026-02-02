Gianni Infantino o zniesieniu zakazu startów dla Rosjan: Musimy to zrobić

Aktualizacja: 02.02.2026 22:06 Publikacja: 02.02.2026 20:05
Zakaz udziału rosyjskich drużyn w międzynarodowych rozgrywkach FIFA wprowadzono tuż po inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Od tego czasu blokada pozostaje w mocy dla ekip seniorskich, choć od 2023 roku zezwolono na rywalizację młodzieżowych reprezentacji Rosji.
W wywiadzie dla Sky News Infantino stwierdził, że wprowadzony zakaz nic nie dał.
- Musimy to zrobić - odpowiedział na pytanie o zniesieniu zakazu. Sprzeciwia się on wszelkim bojkotom, argumentując, że generują one jedynie „jeszcze większą frustrację i nienawiść”. Szef FIFA dodał, że zwłaszcza dzieci i młodzież z Rosji – „dziewczynki i chłopcy” – powinny móc grać w europejskich turniejach piłkarskich, co „promowałoby pojednanie”.
Infantino uważa też, że organizacja powinna rozważyć zmianę swoich przepisów i „zapisać w swoich statutach, że nigdy nie powinna zabraniać żadnemu krajowi gry w piłkę nożną z powodu działań jego przywódców politycznych”.
Infantino utrzymuje bliskie relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
W grudniu, po tym, jak Komitet Noblowski nie spełnił marzenia prezydenta USA i nie przyznał mu Pokojowej Nagrody Nobla, FIFA ustanowiła i przyznała mu Nagrodę Pokojową, postrzeganą jako nagroda pocieszenia dla Donalda Trumpa.
W lipcu FIFA otworzyła również biuro w nowojorskim Trump Tower i powołała córkę Trumpa, Ivankę, do zarządu charytatywnego projektu edukacyjnego, współfinansowanego ze środków pochodzących ze sprzedaży biletów na Mistrzostwa Świata FIFA 2026.
Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2026, które po raz pierwszy obejmą aż 48 drużyn, odbędą się latem w trzech krajach Ameryki Północnej: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. To wydarzenie, największe w historii FIFA pod względem skali, spotyka się z kontrowersjami – niektóre środowiska polityczne i społeczne wzywają do bojkotu, krytykując politykę zagraniczną administracji Donalda Trumpa, w tym jej stosunek do konfliktów międzynarodowych.
Mimo to Niemiecka Federacja Piłki Nożnej (DFB) oświadczyła niedawno, że nie planuje odmowy udziału. Rosja sama gościła Mundial w 2018 roku, co było sukcesem organizacyjnym, choć dziś kontrastuje z obecnymi sankcjami.
Dyscypliny nadal utrzymujące surowe blokady to m.in. FIFA i UEFA (kompletny zakaz dla seniorskich reprezentacji narodowych, z wyjątkami tylko dla juniorskich), World Athletics (lekkoatletyka – pełny zakaz startów pod flagą i hymnem, bez neutralnych wyjątków), oraz Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl – blokada dla większości dyscyplin olimpijskich, z nielicznymi wyjątkami w postaci neutralnego statusu dla indywidualnych sportowców).
Dyscypliny, które dopuściły ich start lub częściowo złagodziły zakaz, obejmują FIBA (koszykówka – zgoda na udział młodzieżowych drużyn narodowych pod neutralną flagą), Międzynarodową Federację Tenisową (ITF – Rosjanie startują jako „neutralni”, np. Daniił Miedwiediew), łyżwiarstwo figurowe (ISU – wyjątki dla juniorskich kategorii i indywidualnych zawodników), pływanie (World Aquatics – selektywne pozwolenia dla młodych sportowców) oraz gimnastykę (FIG – ograniczone starty neutralne w kategoriach juniorskich).
Kwestię startu zawodników z Rosji i Białorusi organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską i Snowboardową (FIS) częściowo rozstrzygnął w grudniu ubiegłego roku Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie. Orzekł, że pozbawienie zawodników z tych państw prawa do startu w zawodach jest bezpodstawne.
FIS jednak postawiła im szereg warunków, wśród których są także te, które stawia MKOl, zanim przyzna zawodnikom z Rosji i Białorusi status AIN – Indywidualnego Sportowca Neutralnego, a więc niepopieranie wojny na Ukrainie, brak kontraktów z wojskiem lub aparatem bezpieczeństwa oraz spełnianie wymogów antydopingowych.
