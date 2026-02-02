Gianni Infantino o zniesieniu zakazu startów dla Rosjan: Musimy to zrobić

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Gianni Infantino wzywa do zniesienia zakazu startów dla Rosjan w międzynarodowych turniejach piłkarskich?

Od kiedy i dlaczego rosyjskie drużyny są objęte zakazem udziału w rozgrywkach FIFA?

Jakie jest stanowisko Gianniego Infantino odnośnie wprowadzonych bojkotów?

Jakie są obecne zasady dotyczące startów rosyjskich sportowców w różnych dyscyplinach sportowych?

Jakie związki łączą prezydenta FIFA z prezydentem USA Donaldem Trumpem?

Jakie kontrowersje wywołują Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 w kontekście polityki międzynarodowej USA?

Zakaz udziału rosyjskich drużyn w międzynarodowych rozgrywkach FIFA wprowadzono tuż po inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Od tego czasu blokada pozostaje w mocy dla ekip seniorskich, choć od 2023 roku zezwolono na rywalizację młodzieżowych reprezentacji Rosji.

W wywiadzie dla Sky News Infantino stwierdził, że wprowadzony zakaz nic nie dał.

- Musimy to zrobić - odpowiedział na pytanie o zniesieniu zakazu. Sprzeciwia się on wszelkim bojkotom, argumentując, że generują one jedynie „jeszcze większą frustrację i nienawiść”. Szef FIFA dodał, że zwłaszcza dzieci i młodzież z Rosji – „dziewczynki i chłopcy” – powinny móc grać w europejskich turniejach piłkarskich, co „promowałoby pojednanie”.

Infantino uważa też, że organizacja powinna rozważyć zmianę swoich przepisów i „zapisać w swoich statutach, że nigdy nie powinna zabraniać żadnemu krajowi gry w piłkę nożną z powodu działań jego przywódców politycznych”.