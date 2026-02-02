Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego niektórzy rosyjscy lingwiści twierdzą, że przekleństwa powinny być chronione jako część kultury?

– Językoznawcy wysuwają obecnie tezę, choć może to brzmieć paradoksalnie, że przeklinanie należy chronić i zachować – powiedział rosyjski lingwista z Instytutu Języka Rosyjskiego Władimir Pachomow.

Rosyjski naukowiec wystąpił ze swym zaskakującym apelem w przeddzień obchodzonego w Rosji Światowego Dnia Walki z Nienormatywnym Słownictwem. W Rosji jak zwykle wszystko jest inne, w Polsce bowiem Dzień bez Przekleństw obchodzimy 19 grudnia. Nasz „dzień” jest ustanowiony spontanicznie na pamiątkę założenia pierwszego „No Cussing Club” przez nastolatka z Kalifornii w 2007 roku. Rosjanie zaś sami przyznają, że nie wiedzą, skąd wziął się ich „Światowy Dzień”, w każdym razie nie został on oficjalnie ukonstytuowany dekretem żadnej miejscowej władzy.

Patriarcha Cyryl przeciw przeklinaniu, ale za wojną z Ukrainą

Nim językoznawca opowiedział się za ochroną tej nieco egzotycznej części rosyjskiej kultury, pod koniec ubiegłego tygodnia patriarcha moskiewski Cyryl I wezwał do wprowadzenia całkowitego zakazu używania przekleństw w przestrzeni publicznej. – Chociaż publiczne przekleństwa są prawnie klasyfikowane jako wykroczenia, w praktyce stają się coraz bardziej akceptowalne w społeczeństwie – mówił duchowny w rosyjskim parlamencie.

Rosyjska Cerkiew Prawosławna oficjalnie uznaje przeklinanie za „grzech wulgarnego języka i rozwiązłości, który niszczy duszę człowieka”. Intrygujące, ale jednocześnie za grzech nie uznaje najazdu na sąsiedni kraj, Ukrainę a wręcz popiera tę najeźdźczą wojnę. Natomiast w walkę z „nienormatywnym słownictwem” wkłada znaczną energię.