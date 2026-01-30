Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zagrożenia dla mieszkańców mogą stanowić wykryte w Finlandii substancje radioaktywne?

Jakie konkretne substancje radioaktywne zostały zidentyfikowane w różnych miastach Finlandii?

Jakie są potencjalne źródła substancji radioaktywnych w wykrytych próbkach?

Jakie kroki podejmuje Fiński Urząd ds. Bezpieczeństwa Radiacyjnego i Jądrowego w kontekście monitorowania radioaktywności?

Jakie techniki są stosowane do wykrywania i analizy substancji radioaktywnych w powietrzu na terenie Finlandii?

Fiński Urząd ds. Bezpieczeństwa Radiacyjnego i Jądrowego (STUK) – organ regulacyjny odpowiadający za nadzór nad bezpieczeństwem energetyki jądrowej i promieniowaniem w kraju – opublikował w piątek komunikat dotyczący wykrycia substancji radioaktywnych w kilku miejscach w kraju. Czy Finowie mają powody do niepokoju?

Czy substancje radioaktywne wykryte w Finlandii stanowią zagrożenie?

„W próbkach pobranych w połowie stycznia przez fiński Urząd ds. Bezpieczeństwa Radiacyjnego i Jądrowego (STUK) z powietrza w Rovaniemi, Kuopio i Imatry stwierdzono obecność substancji promieniotwórczych na poziomie przekraczającym próg wykrywalności” – czytamy w komunikacie. Eksperci STUK zaznaczyli jednak jednocześnie, że „stężenia te były bardzo niskie i nie stanowiły zagrożenia dla ludzi ani środowiska”.

W Rovaniemi – mieście w północnej Finlandii, mieszczącym się kilka kilometrów na południe od północnego koła podbiegunowego – w próbkach powietrza pobranych między 12 a 19 stycznia wykryto promieniotwórczy mangan (Mn-54), żelazo (Fe-59) oraz kobalt (Co-60). Próbka z Kuopio, znajdującego się w środkowej części kraju, zawierała jedynie kobalt, zaś ta z południowo-wschodniej Imatry – mangan, żelazo, kobalt oraz niob (Nb-95).