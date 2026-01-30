Aktualizacja: 30.01.2026 11:52 Publikacja: 30.01.2026 11:34
Rovaniemi
Fiński Urząd ds. Bezpieczeństwa Radiacyjnego i Jądrowego (STUK) – organ regulacyjny odpowiadający za nadzór nad bezpieczeństwem energetyki jądrowej i promieniowaniem w kraju – opublikował w piątek komunikat dotyczący wykrycia substancji radioaktywnych w kilku miejscach w kraju. Czy Finowie mają powody do niepokoju?
„W próbkach pobranych w połowie stycznia przez fiński Urząd ds. Bezpieczeństwa Radiacyjnego i Jądrowego (STUK) z powietrza w Rovaniemi, Kuopio i Imatry stwierdzono obecność substancji promieniotwórczych na poziomie przekraczającym próg wykrywalności” – czytamy w komunikacie. Eksperci STUK zaznaczyli jednak jednocześnie, że „stężenia te były bardzo niskie i nie stanowiły zagrożenia dla ludzi ani środowiska”.
W Rovaniemi – mieście w północnej Finlandii, mieszczącym się kilka kilometrów na południe od północnego koła podbiegunowego – w próbkach powietrza pobranych między 12 a 19 stycznia wykryto promieniotwórczy mangan (Mn-54), żelazo (Fe-59) oraz kobalt (Co-60). Próbka z Kuopio, znajdującego się w środkowej części kraju, zawierała jedynie kobalt, zaś ta z południowo-wschodniej Imatry – mangan, żelazo, kobalt oraz niob (Nb-95).
Jak wyjaśnia fiński Urząd ds. Bezpieczeństwa Radiacyjnego i Jądrowego (STUK), wykryte substancje radioaktywne powstają m.in. w elektrowniach jądrowych podczas ich eksploatacji i mogą przedostawać się do powietrza na przykład w trakcie prac konserwacyjnych. W wielu przypadkach źródła pochodzenia substancji nie da się zidentyfikować. STUK ustalił jednak, że wykryte pierwiastki nie pochodziły z fińskich elektrowni jądrowych.
Urząd ds. Bezpieczeństwa Radiacyjnego i Jądrowego (STUK) przypomina, że – w celu monitorowania stężeń substancji radioaktywnych – posiada stacje poboru próbek powietrza w ośmiu lokalizacjach w kraju. „Urządzenia te zasysają ogromne ilości powietrza, co powoduje osadzanie się cząsteczek na filtrach. Filtry są następnie analizowane w celu zmierzenia stężenia i zidentyfikowania konkretnych substancji. Metoda ta pozwala na wykrycie nawet śladowych ilości materiałów radioaktywnych” – wyjaśniono.
