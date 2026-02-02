29 min. 36 sek.

„Rzecz w tym”: Polska 2050 po wyborach – nowy sezon politycznego serialu

W powtórzonej drugiej turze wyborów na przewodniczącą Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pokonała Paulinę Hennig-Kloskę. Co ten wynik oznacza dla przyszłości ugrupowania Szymona Hołowni, dla koalicji rządzącej i dla samej liderki?

W podcaście Rzecz w tym Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Arturem Bartkiewiczem, szefem wydawców strony głównej „Rzeczpospolitej”, o konsekwencjach wewnętrznego starcia, układach frakcyjnych i możliwych scenariuszach politycznych.

Pierwsze pytanie brzmi jak zapowiedź serialu: czy to koniec opowieści o Polsce 2050, czy dopiero początek kolejnego sezonu. Jak odpowiada Artur Bartkiewicz: – Koniec tej serii. Początek kolejnej. Jak w każdym dobrym serialu, musi być kolejny sezon. Ten sezon będzie miał co najmniej dwa wątki: wewnętrzny i koalicyjny.

Wicepremier, którego może nie być

Jednym z kluczowych tematów jest pozycja Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w rządzie i pytanie o funkcję wicepremiera. – Polska 2050 jest dzisiaj jedyną partią w rządzie, która nie ma swojego wicepremiera – zauważa Bartkiewicz, przypominając, że to efekt błędów przy negocjowaniu umowy koalicyjnej. Brak formalnych zapisów daje Donaldowi Tuskowi pole do przeciągania decyzji, a nawet do tego, by jej nie podejmować.

To właśnie ten spór może stać się osią kolejnego politycznego serialu. – To zapowiada nam sezon pod hasłem „Wicepremier dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz” – mówi gość podcastu, dodając, że nowa przewodnicząca może pozostać „koalicjantem drugiej kategorii”.