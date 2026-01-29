34 min. 34 sek.

„Rzecz w tym”: Co naprawdę myślą Ukraińcy o Polakach, a co Polacy o Ukraińcach

Jak wyglądają dziś rzeczywiste relacje polsko-ukraińskie – poza emocjami, nagłówkami i mediami społecznościowymi? W podcaście „Rzecz w tym” Michał Płociński rozmawia z Esterą Flieger o najnowszych, szeroko zakrojonych badaniach Centrum Mieroszewskiego, które pokazują, jak Polacy postrzegają Ukraińców i co Ukraińcy myślą o Polsce. Dane są zaskakujące, momentami niewygodne, ale przede wszystkim bardzo potrzebne.

Punktem wyjścia są dwa obszerne raporty: „Polacy o Ukrainie i stosunkach polsko-ukraińskich” oraz „Polska i Polacy oczami Ukraińców”. Jak podkreśla Estera Flieger, to nie są pojedyncze sondaże, lecz ogromny materiał badawczy. – Dane, które Centrum Mieroszewskiego zebrało, są naprawdę fascynujące. Na dodatek jest ich po prostu bardzo dużo, bo łącznie to jest ponad 150 stron danych – mówi dziennikarka „Rzeczpospolitej”.

Czy Polska potrafi opowiedzieć Ukraińcom, jak im pomaga?

Jak Ukraińcy oceniają pomoc z Europy? – Najbardziej doceniają pomoc Wielkiej Brytanii, na drugim są Niemcy, na trzecim Polska – wskazuje Flieger, dodając, że różnice w postrzeganiu pomocy wynikają nie tylko z realnych działań, ale też z narracji i umiejętności „opowiadania” własnych zasług.

Ten wątek prowadzi do ostrej diagnozy dotyczącej polskiej obecności w Ukrainie. – My, jako Polacy, nawet sobie samym dobrze tej historii o pomocy niesionej Ukraińcom nie opowiedzieliśmy – zauważa Flieger. W przeciwieństwie do Niemców i Brytyjczyków Polska mało inwestuje w tzw. miękką obecność: think tanki, narrację, widoczność w Kijowie.

Jednocześnie obraz Polaków w oczach Ukraińców jest zdecydowanie pozytywny. Aż 88 proc. badanych jest przekonanych, że Polska nadal będzie wspierać Ukrainę w wojnie z Rosją. Najczęściej używanym określeniem wobec Polaków są „sąsiedzi”, zaraz potem „sojusznicy” i „partnerzy”.