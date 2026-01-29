Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

34 min. 34 sek.

„Rzecz w tym”: Co naprawdę myślą Ukraińcy o Polakach, a co Polacy o Ukraińcach

Jak wyglądają dziś rzeczywiste relacje polsko-ukraińskie – poza emocjami, nagłówkami i mediami społecznościowymi? W podcaście „Rzecz w tym” Michał Płociński rozmawia z Esterą Flieger o najnowszych, szeroko zakrojonych badaniach Centrum Mieroszewskiego, które pokazują, jak Polacy postrzegają Ukraińców i co Ukraińcy myślą o Polsce. Dane są zaskakujące, momentami niewygodne, ale przede wszystkim bardzo potrzebne.

Publikacja: 29.01.2026 17:30

Michał Płociński, Estera Flieger

Punktem wyjścia są dwa obszerne raporty: „Polacy o Ukrainie i stosunkach polsko-ukraińskich” oraz „Polska i Polacy oczami Ukraińców”. Jak podkreśla Estera Flieger, to nie są pojedyncze sondaże, lecz ogromny materiał badawczy. – Dane, które Centrum Mieroszewskiego zebrało, są naprawdę fascynujące. Na dodatek jest ich po prostu bardzo dużo, bo łącznie to jest ponad 150 stron danych – mówi dziennikarka „Rzeczpospolitej”.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Zauroczenie minęło, ale związek jest poważny. Centrum Mieroszewskiego zbadało, jak Polacy widzą Ukra
Polityka
Zauroczenie minęło, ale związek jest poważny. Centrum Mieroszewskiego zbadało, jak Polacy widzą Ukraińców

Czy Polska potrafi opowiedzieć Ukraińcom, jak im pomaga?

Jak Ukraińcy oceniają pomoc z Europy? – Najbardziej doceniają pomoc Wielkiej Brytanii, na drugim są Niemcy, na trzecim Polska – wskazuje Flieger, dodając, że różnice w postrzeganiu pomocy wynikają nie tylko z realnych działań, ale też z narracji i umiejętności „opowiadania” własnych zasług.

Ten wątek prowadzi do ostrej diagnozy dotyczącej polskiej obecności w Ukrainie. – My, jako Polacy, nawet sobie samym dobrze tej historii o pomocy niesionej Ukraińcom nie opowiedzieliśmy – zauważa Flieger. W przeciwieństwie do Niemców i Brytyjczyków Polska mało inwestuje w tzw. miękką obecność: think tanki, narrację, widoczność w Kijowie.

Jednocześnie obraz Polaków w oczach Ukraińców jest zdecydowanie pozytywny. Aż 88 proc. badanych jest przekonanych, że Polska nadal będzie wspierać Ukrainę w wojnie z Rosją. Najczęściej używanym określeniem wobec Polaków są „sąsiedzi”, zaraz potem „sojusznicy” i „partnerzy”.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Marek Kozubal: Dlaczego prezydent Karol Nawrocki właśnie dziś powinien ruszyć do Kijowa?
Komentarze
Marek Kozubal: Dlaczego prezydent Karol Nawrocki właśnie dziś powinien ruszyć do Kijowa?

Jak państwo polskie abdykowało

Ważną częścią rozmowy są różnice w postrzeganiu historii. Dla Polaków to ona jest dziś kluczowym problemem w relacjach z Ukrainą. – Najpierw historia, mówią Polacy, załatwmy to, co nas różni – relacjonuje Flieger. Wołyń pozostaje numerem jeden wśród priorytetów wskazywanych przez respondentów w Polsce, podczas gdy Ukraińcy częściej uznają, że spory nie są istotne, a Rzeź Wołyńska wymaga dalszych badań. – Polacy oczekują sprawnej polityki pamięci prowadzonej przez państwo – podkreśla Flieger, dodając, że przez lata państwo w tej sferze „abdykowało”, oddając pole emocjom, uproszczeniom i aktorom działającym w złej wierze.

Drugim, równie ważnym wątkiem jest stosunek Polaków do pomocy uchodźcom i do samego państwa. Jedna liczba robi szczególne wrażenie. – 47 proc. Polaków nie wie, czy państwo polskie byłoby przygotowane i gotowe udzielić skutecznej pomocy w przypadku nowej fali uchodźców – mówi Flieger. To, jej zdaniem, nie jest oskarżenie wobec Ukraińców, lecz sygnał głębokiego braku zaufania Polaków do instytucji publicznych.

Czytaj więcej

Donald Tusk
Polityka
Sondaż: Ocena rządu się poprawiła, ale Donald Tusk nadal nie ma powodu do radości

Polacy tak naprawdę mają do Ukraińców dużo lepszy stosunek niż pokazują to wpisy w internecie

W rozmowie wybrzmiewa też krytyka uproszczonych narracji obecnych na platformach społecznościowych. – Są dwie rzeczywistości: ta, którą badamy za pomocą sondażu i świat platform społecznościowych – zauważa Flieger, wskazując, że politycy i media zbyt często mylą głośną mniejszość z realnymi nastrojami społecznymi.

Na koniec pojawia się metafora, która dobrze oddaje stan relacji polsko-ukraińskich. – Nie jesteśmy już na pierwszej randce, teraz to stare małżeństwo.

Reklama
Reklama

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska Regiony Europa Ukraina mniejszość ukraińska Ukraińcy migracja

Powiązane

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Marzena Tabor-Olszewska, zastępczyni redaktora naczelnego i Michał Kolanko, dziennikarz oraz anality
Kraj
Polska 2050 na noże. Dlaczego Szymon Hołownia oddał władzę i co to oznacza dla koalicji

20 min. 1 sek.

W okresie od maja 2024 roku do października 2025 roku w stolicy uśmiercono 881 dzików
Kraj
Warszawa w błędnym kole odstrzałów. Apel o humanitarny przełom w sprawie dzików
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Prezydent Karol Nawrocki na terenie byłego obozu
Kraj
81. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz. Karol Nawrocki: za każdą wojnę trzeba po prostu zapłacić i przeprosić
Szczecin, 26 stycznia 2026. Trudne warunki drogowe spowodowane marznącym deszczem i gołoledzią
Kraj
Zima paraliżuje kraj. Gołoledź, utrudnienia na kolei i lotniskach, alerty IMGW i RCB
Lwy PR – nagrody polskiego public relations. Ostatnie dni, by zgłosić i docenić ludzi branży
Patronat Rzeczpospolitej
Lwy PR – nagrody polskiego public relations. Ostatnie dni, by zgłosić i docenić ludzi branży
Projekt w budżecie obywatelskim zakłada osłupkowanie Warszawy za kwotę ponad 3,5 mln zł
Kraj
Chcą miliona nowych słupków na ulicach Warszawy. „To jedyny sposób ochrony przed dewastacją”
NanOX Recovery Box to urządzenie pozwalające na bezpieczne przechowywanie nerek, bieżące monitorowan
Kraj
Nerki spokojnie poczekają na przeszczep. Przełomowa technologia z Politechniki Warszawskiej
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama