34 min. 34 sek.
Aktualizacja: 29.01.2026 17:45 Publikacja: 29.01.2026 17:30
Punktem wyjścia są dwa obszerne raporty: „Polacy o Ukrainie i stosunkach polsko-ukraińskich” oraz „Polska i Polacy oczami Ukraińców”. Jak podkreśla Estera Flieger, to nie są pojedyncze sondaże, lecz ogromny materiał badawczy. – Dane, które Centrum Mieroszewskiego zebrało, są naprawdę fascynujące. Na dodatek jest ich po prostu bardzo dużo, bo łącznie to jest ponad 150 stron danych – mówi dziennikarka „Rzeczpospolitej”.
Czytaj więcej
Polacy traktują wschodnich sąsiadów bez taryfy ulgowej, czyli poważnie. Jesteśmy wobec nich coraz...
Jak Ukraińcy oceniają pomoc z Europy? – Najbardziej doceniają pomoc Wielkiej Brytanii, na drugim są Niemcy, na trzecim Polska – wskazuje Flieger, dodając, że różnice w postrzeganiu pomocy wynikają nie tylko z realnych działań, ale też z narracji i umiejętności „opowiadania” własnych zasług.
Ten wątek prowadzi do ostrej diagnozy dotyczącej polskiej obecności w Ukrainie. – My, jako Polacy, nawet sobie samym dobrze tej historii o pomocy niesionej Ukraińcom nie opowiedzieliśmy – zauważa Flieger. W przeciwieństwie do Niemców i Brytyjczyków Polska mało inwestuje w tzw. miękką obecność: think tanki, narrację, widoczność w Kijowie.
Jednocześnie obraz Polaków w oczach Ukraińców jest zdecydowanie pozytywny. Aż 88 proc. badanych jest przekonanych, że Polska nadal będzie wspierać Ukrainę w wojnie z Rosją. Najczęściej używanym określeniem wobec Polaków są „sąsiedzi”, zaraz potem „sojusznicy” i „partnerzy”.
Czytaj więcej
Chociaż zakończył się miesiąc miodowy w relacjach z sąsiadem, badania Centrum Mieroszewskiego pok...
Ważną częścią rozmowy są różnice w postrzeganiu historii. Dla Polaków to ona jest dziś kluczowym problemem w relacjach z Ukrainą. – Najpierw historia, mówią Polacy, załatwmy to, co nas różni – relacjonuje Flieger. Wołyń pozostaje numerem jeden wśród priorytetów wskazywanych przez respondentów w Polsce, podczas gdy Ukraińcy częściej uznają, że spory nie są istotne, a Rzeź Wołyńska wymaga dalszych badań. – Polacy oczekują sprawnej polityki pamięci prowadzonej przez państwo – podkreśla Flieger, dodając, że przez lata państwo w tej sferze „abdykowało”, oddając pole emocjom, uproszczeniom i aktorom działającym w złej wierze.
Drugim, równie ważnym wątkiem jest stosunek Polaków do pomocy uchodźcom i do samego państwa. Jedna liczba robi szczególne wrażenie. – 47 proc. Polaków nie wie, czy państwo polskie byłoby przygotowane i gotowe udzielić skutecznej pomocy w przypadku nowej fali uchodźców – mówi Flieger. To, jej zdaniem, nie jest oskarżenie wobec Ukraińców, lecz sygnał głębokiego braku zaufania Polaków do instytucji publicznych.
Czytaj więcej
Ogólnopolska Grupa Badawcza opublikowała wyniki nowego sondażu, w którym sprawdziła jakim poparci...
W rozmowie wybrzmiewa też krytyka uproszczonych narracji obecnych na platformach społecznościowych. – Są dwie rzeczywistości: ta, którą badamy za pomocą sondażu i świat platform społecznościowych – zauważa Flieger, wskazując, że politycy i media zbyt często mylą głośną mniejszość z realnymi nastrojami społecznymi.
Na koniec pojawia się metafora, która dobrze oddaje stan relacji polsko-ukraińskich. – Nie jesteśmy już na pierwszej randce, teraz to stare małżeństwo.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas