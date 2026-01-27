Rzeczpospolita
Wydarzenia
Lwy PR – nagrody polskiego public relations. Ostatnie dni, by zgłosić i docenić ludzi branży

Jeszcze tylko do piątku, 30 stycznia 2026 r., można zgłaszać osobę, zespół lub inicjatywę do konkursu Lwy PR – nagród polskiego public relations, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Public Relations.

Publikacja: 27.01.2026 10:42

Patronat Rzeczpospolitej

Zgłaszając kandydaturę do nagrody Lwy PR, masz szansę docenić świetnych specjalistów, którzy pracują w Twoim otoczeniu – często w cieniu projektów, kryzysów, „pożarów” i setek codziennych zadań. To moment, by pokazać, że widzisz ich zaangażowanie, odpowiedzialność i wpływ na jakość komunikacji oraz rozwój całej branży public relations.

- Lwy PR są nagrodą wyjątkową, ponieważ w centrum stawiają ludzi. Są wyrazem uznania osób i dokonań, które inspirują, motywują i pobudzają do działania w szeroko rozumianym otoczeniu komunikacyjnym, tak biznesowym, mediowym, jak akademickim. Te szczególne wartości będą towarzyszyć dyskusjom Kapituł i ostatecznym wyborom. By tak się stało, do końca stycznia wspólnie z Przewodniczącymi Kategorii oraz Jurorkami i Jurorami tegorocznej edycji, zachęcam do nadsyłania kolejnych zgłoszeń. Doskonałych przykładów osób i projektów budujących branżę w mijającym roku nie brakuje – mówi Agnieszka Rejer-Mellin, Przewodnicząca Kapituły konkursu Lwy PR.

Nominowanych poznamy do 6 marca 2026 r., a statuetki za wybitne osiągnięcia w branży public relations trafią do laureatów podczas finałowej gali Lwy PR, która odbędzie się 14 marca 2026 r. w warszawskiej Kinotece.

Tegoroczna edycja jest kontynuacją rozszerzonej formuły nagrody. Podczas marcowej gali przyznany zostanie Lew PR za całokształt dorobku w branży public relations, a także pięć Lwów PR, w których punktem odniesienia jest działalność w minionym roku.

Kategorie konkursu Lwy PR

* Wybitne osiągnięcie – dla działań i inicjatyw, które wyróżniły się sprawczością, etyką i rzeczywistym wpływem;

* Rzecznik prasowy / Rzeczniczka prasowa – za wyjątkowe osiągnięcia i standardy pracy;

* Dyrektor_ka PR / Head of PR – dla liderów PR in-house, którzy wyznaczali kierunki i standardy komunikacji;

* Edukator_ka / Badacz_ka PR – dla osób rozwijających branżę poprzez edukację, badania i publikacje;

* Wpływ na polski PR – dla osób i inicjatyw wzmacniających reputację i rangę public relations w Polsce.

Przewodniczący kapituł

Pracami kapituł kategorii kierują uznani eksperci branży i środowiska akademickiego: Małgorzata Morańska, prof. Lidia Pokrzycka, Izabela Tworzydło, prof. Dariusz Tworzydło oraz Przemysław Przybylski. Nad prawidłowym przebiegiem prac wszystkich kapituł czuwa Agnieszka Rejer-Mellin, Przewodnicząca Kapituły konkursu Lwy PR 2025. Funkcję Sekretarza Konkursu pełni Ewa Michalska, Office Manager Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Harmonogram konkursu Lwy PR

* nadsyłanie zgłoszeń: 18 grudnia 2025 r. – 30 stycznia 2026 r.

* prace kapituł: 2–20 lutego 2026 r.

* ogłoszenie nominacji: do 6 marca 2026 r.

* gala finałowa Lwy PR: 14 marca 2026 r., Warszawa

To ostatni moment, by docenić osoby i projekty, które zwłaszcza na przestrzeni mijającego roku, wywarły szczególny wpływ na wizerunek i rozwój branży. Są przykładem kreatywności i efektywności na miarę nagród Lwy PR 2025. Zapraszamy - dodaje Agnieszka Rejer-Mellin.

Zgłoszenia w konkursie Lwy PR są bezpłatne i przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Patronem medialnym jest Rzeczpospolita i rp.pl

