Lwy PR – nagrody polskiego public relations. Ostatnie dni, by zgłosić i docenić ludzi branży

Aktualizacja: 27.01.2026 10:55 Publikacja: 27.01.2026 10:42
Zgłaszając kandydaturę do nagrody Lwy PR, masz szansę docenić świetnych specjalistów, którzy pracują w Twoim otoczeniu – często w cieniu projektów, kryzysów, „pożarów” i setek codziennych zadań. To moment, by pokazać, że widzisz ich zaangażowanie, odpowiedzialność i wpływ na jakość komunikacji oraz rozwój całej branży public relations.
- Lwy PR są nagrodą wyjątkową, ponieważ w centrum stawiają ludzi. Są wyrazem uznania osób i dokonań, które inspirują, motywują i pobudzają do działania w szeroko rozumianym otoczeniu komunikacyjnym, tak biznesowym, mediowym, jak akademickim. Te szczególne wartości będą towarzyszyć dyskusjom Kapituł i ostatecznym wyborom. By tak się stało, do końca stycznia wspólnie z Przewodniczącymi Kategorii oraz Jurorkami i Jurorami tegorocznej edycji, zachęcam do nadsyłania kolejnych zgłoszeń. Doskonałych przykładów osób i projektów budujących branżę w mijającym roku nie brakuje – mówi Agnieszka Rejer-Mellin, Przewodnicząca Kapituły konkursu Lwy PR.
Nominowanych poznamy do 6 marca 2026 r., a statuetki za wybitne osiągnięcia w branży public relations trafią do laureatów podczas finałowej gali Lwy PR, która odbędzie się 14 marca 2026 r. w warszawskiej Kinotece.
Tegoroczna edycja jest kontynuacją rozszerzonej formuły nagrody. Podczas marcowej gali przyznany zostanie Lew PR za całokształt dorobku w branży public relations, a także pięć Lwów PR, w których punktem odniesienia jest działalność w minionym roku.
Kategorie konkursu Lwy PR
* Wybitne osiągnięcie – dla działań i inicjatyw, które wyróżniły się sprawczością, etyką i rzeczywistym wpływem;
* Rzecznik prasowy / Rzeczniczka prasowa – za wyjątkowe osiągnięcia i standardy pracy;
* Dyrektor_ka PR / Head of PR – dla liderów PR in-house, którzy wyznaczali kierunki i standardy komunikacji;
* Edukator_ka / Badacz_ka PR – dla osób rozwijających branżę poprzez edukację, badania i publikacje;
* Wpływ na polski PR – dla osób i inicjatyw wzmacniających reputację i rangę public relations w Polsce.
Przewodniczący kapituł
Pracami kapituł kategorii kierują uznani eksperci branży i środowiska akademickiego: Małgorzata Morańska, prof. Lidia Pokrzycka, Izabela Tworzydło, prof. Dariusz Tworzydło oraz Przemysław Przybylski. Nad prawidłowym przebiegiem prac wszystkich kapituł czuwa Agnieszka Rejer-Mellin, Przewodnicząca Kapituły konkursu Lwy PR 2025. Funkcję Sekretarza Konkursu pełni Ewa Michalska, Office Manager Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
Harmonogram konkursu Lwy PR
* nadsyłanie zgłoszeń: 18 grudnia 2025 r. – 30 stycznia 2026 r.
* prace kapituł: 2–20 lutego 2026 r.
* ogłoszenie nominacji: do 6 marca 2026 r.
* gala finałowa Lwy PR: 14 marca 2026 r., Warszawa
– To ostatni moment, by docenić osoby i projekty, które zwłaszcza na przestrzeni mijającego roku, wywarły szczególny wpływ na wizerunek i rozwój branży. Są przykładem kreatywności i efektywności na miarę nagród Lwy PR 2025. Zapraszamy - dodaje Agnieszka Rejer-Mellin.
Zgłoszenia w konkursie Lwy PR są bezpłatne i przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
Patronem medialnym jest Rzeczpospolita i rp.pl
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
W 13 województwach obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed marznącymi opadami de...
W ramach 13. edycji Budżetu Obywatelskiego w Warszawie zgłoszono projekt, który wywołał prawdziwą burzę. „Milion...
Naukowcy związani z Politechniką Warszawską stworzyli system do przechowywania, transportu i monitorowania nerek...
Przed sądem w Brukseli rusza sprawa, której stawką są miliardy złotych, a która rodzi pytania o decyzje podjęte...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas