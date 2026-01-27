Lwy PR – nagrody polskiego public relations. Ostatnie dni, by zgłosić i docenić ludzi branży

Zgłaszając kandydaturę do nagrody Lwy PR, masz szansę docenić świetnych specjalistów, którzy pracują w Twoim otoczeniu – często w cieniu projektów, kryzysów, „pożarów” i setek codziennych zadań. To moment, by pokazać, że widzisz ich zaangażowanie, odpowiedzialność i wpływ na jakość komunikacji oraz rozwój całej branży public relations.

Reklama Reklama

- Lwy PR są nagrodą wyjątkową, ponieważ w centrum stawiają ludzi. Są wyrazem uznania osób i dokonań, które inspirują, motywują i pobudzają do działania w szeroko rozumianym otoczeniu komunikacyjnym, tak biznesowym, mediowym, jak akademickim. Te szczególne wartości będą towarzyszyć dyskusjom Kapituł i ostatecznym wyborom. By tak się stało, do końca stycznia wspólnie z Przewodniczącymi Kategorii oraz Jurorkami i Jurorami tegorocznej edycji, zachęcam do nadsyłania kolejnych zgłoszeń. Doskonałych przykładów osób i projektów budujących branżę w mijającym roku nie brakuje – mówi Agnieszka Rejer-Mellin, Przewodnicząca Kapituły konkursu Lwy PR.

Nominowanych poznamy do 6 marca 2026 r., a statuetki za wybitne osiągnięcia w branży public relations trafią do laureatów podczas finałowej gali Lwy PR, która odbędzie się 14 marca 2026 r. w warszawskiej Kinotece.

Tegoroczna edycja jest kontynuacją rozszerzonej formuły nagrody. Podczas marcowej gali przyznany zostanie Lew PR za całokształt dorobku w branży public relations, a także pięć Lwów PR, w których punktem odniesienia jest działalność w minionym roku.

Kategorie konkursu Lwy PR