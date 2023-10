- Rolą branży jest pomaganie decydentom rozumienia ograniczonych możliwości regulacji rynku AI i tego, co mogą zrobić by powstrzymać rozpad globalizacji. Trzeba też będzie lepiej informować globalnych partnerów o kosztach zamykania systemu, który dał nam tyle korzyści i nowych korzyści - mówił Monck. Jego zdaniem, chipy zostały zbudowane w czasach globalizacji, które właśnie na naszych oczach mijają, a w przyszłości dostęp do tego rodzaju chipów będzie kluczowa. Jego zdaniem, przyszłość chipów i sztucznej inteligencji jest budowana przez firmę TMCS, a dostęp do tych procesorów w ciągu następnej dekady kluczowy, ale również - kontrolowany i ograniczony. - Pytanie do nas, jak utrzymać otwartą gospodarkę, i jej wzrost, jeśli narzędzia wzrostu oddajemy potencjalnym rywalom i jak się z tym czujemy - mówił Monck.

Dodał przy tym, że dziś ludzie interesują się sztuczną inteligencją ze względu na czaty, jak ChatGPT, ale nie to będzie miało znaczenie w przyszłości, tylko neurosieci i inne zastosowania tej technologii. Przy czym, Europa dziś odgrywa w tej rewolucji technologicznej pomniejszą rolę. - Europa jest brakującym puzzlem w globalnej układane tej technologii - zakończył swoje wystąpienie Adrian Monck.

Jak komunikować o wojnie na Ukrainie

O roli komunikacji w czasach tak wielkiego kryzysu jak wybuch wojny mówiły ukraińskie ekspertki.

- Nigdy bym nie oczekiwała, ze będę moich pracowników uczyć pisania nie tylko notek prasowych, ale także nekrologów - mówiła Julia Petryk z Ukrainian PR Army. Przypomniała, że wkładem właśnie dobrej komunikacji były opisywane na całym świecie wydarzenia na Ukrainie, dwie "historie sukcesu" czyli zatopienie przez Ukraińców rosyjskiego statku wojennego oraz pomoc ochotników w niszczeniu i uprowadzaniu rosyjskiego sprzętu.

Podkreślała, że najważniejszą stroną ich pracy jest to, że historie, które przekazują, mogą ratować życie.