11 min. 34 sek.

Plan USA dla Ukrainy, AI uderza w copywriterów i impas na COP30

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Plan pokojowy USA i Rosji zaskakuje Ukrainę

Media – w tym Financial Times i BBC – ujawniły projekt planu pokojowego opracowanego przez administrację Donalda Trumpa we współpracy z Rosją. Dokument zawiera 28 punktów przewidujących m.in. oddanie Donbasu i części obwodów Zaporoskiego oraz Chersońskiego, redukcję ukraińskiej armii o połowę oraz rezygnację z aspiracji do NATO. Plan nie był konsultowany ani z Kijowem, ani z partnerami europejskimi. Wołodymyr Zełenski zapoznał się z pełną wersją dopiero dzień po publikacji przecieków i ma pilnie rozmawiać z Donaldem Trumpem. Według źródeł Reutersa Waszyngton miał sugerować Ukrainie konieczność zaakceptowania niektórych elementów projektu, w tym ustępstw terytorialnych.

AI obniża zapotrzebowanie na copywriterów i trenerów personalnych

Jak opisuje „Rzeczpospolita”, analiza platformy Oferteo pokazuje, że w latach 2022–2025 zapotrzebowanie na usługi copywriterów oraz pracowników call center spadło o ponad 60 proc. Trenerzy personalni odnotowali spadek o 50 proc., a graficy o ponad 30 proc. Popularność narzędzi takich jak ChatGPT, Midjourney czy Canva Magic Studio sprawia, że firmy coraz częściej samodzielnie generują treści i projekty graficzne. W call center coraz więcej obowiązków przejmują chatboty i voiceboty oparte na AI.