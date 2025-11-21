Reklama
Rzeczpospolita
Ekonomia
11 min. 34 sek.

Plan USA dla Ukrainy, AI uderza w copywriterów i impas na COP30

Plan pokojowy USA i Rosji zaskoczył Ukrainę, sztuczna inteligencja mocno uderza w copywriterów oraz trenerów. Szczyt klimatyczny COP30 wciąż bez przełomu, a bogate państwa ograniczają pomoc rozwojową.

Publikacja: 21.11.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Plan pokojowy USA i Rosji zaskakuje Ukrainę

Media – w tym Financial Times i BBC – ujawniły projekt planu pokojowego opracowanego przez administrację Donalda Trumpa we współpracy z Rosją. Dokument zawiera 28 punktów przewidujących m.in. oddanie Donbasu i części obwodów Zaporoskiego oraz Chersońskiego, redukcję ukraińskiej armii o połowę oraz rezygnację z aspiracji do NATO. Plan nie był konsultowany ani z Kijowem, ani z partnerami europejskimi. Wołodymyr Zełenski zapoznał się z pełną wersją dopiero dzień po publikacji przecieków i ma pilnie rozmawiać z Donaldem Trumpem. Według źródeł Reutersa Waszyngton miał sugerować Ukrainie konieczność zaakceptowania niektórych elementów projektu, w tym ustępstw terytorialnych.

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski
Dyplomacja
Nieoficjalnie: Donald Trump zatwierdził plan pokojowy dla Ukrainy. Kijów go nie zna

AI obniża zapotrzebowanie na copywriterów i trenerów personalnych

Jak opisuje „Rzeczpospolita”, analiza platformy Oferteo pokazuje, że w latach 2022–2025 zapotrzebowanie na usługi copywriterów oraz pracowników call center spadło o ponad 60 proc. Trenerzy personalni odnotowali spadek o 50 proc., a graficy o ponad 30 proc. Popularność narzędzi takich jak ChatGPT, Midjourney czy Canva Magic Studio sprawia, że firmy coraz częściej samodzielnie generują treści i projekty graficzne. W call center coraz więcej obowiązków przejmują chatboty i voiceboty oparte na AI.

Bogate kraje tną pomoc dla biedniejszych

Według indeksu przygotowanego przez Centrum Rozwoju Globalnego aż 24 z 38 analizowanych państw obniżyło w ostatnich dwóch latach swoje zaangażowanie w pomoc rozwojową. Największe spadki dotyczą finansowania, technologii i inwestycji. Liderem zestawienia pozostaje Szwecja, a Polska zajmuje 27. miejsce.

Czytaj więcej

Jeśli gwałtowne wstrząsy miały kluczowe znaczenie dla zmniejszenia i odwrócenia nierówności, to czy
Plus Minus
Wojny wyrównują nierówności

COP30 bez przełomu w kluczowych obszarach

Na dwa dni przed końcem szczytu klimatycznego COP30 w Belem wciąż brakuje postępów w trzech strategicznych obszarach – finansowaniu działań proklimatycznych, odchodzeniu od paliw kopalnych oraz globalnym handlu emisjami. Rosnący rozdźwięk między państwami rozwiniętymi a Globalnym Południem utrudnia negocjacje. Pozytywnym sygnałem jest zwiększone wsparcie dla odbudowy lasów deszczowych w Brazylii i porozumienie dotyczące redukcji emisji metanu.

Czytaj więcej

Amerykańska administracja zignorowała tegoroczny szczyt klimatyczny w Brazylii. We wrześniu tego rok
Klimat i ludzie
Szczyt klimatyczny ONZ bez USA. Pekin reaguje na nieobecność Ameryki

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
