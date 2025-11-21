11 min. 34 sek.
Aktualizacja: 21.11.2025 07:15 Publikacja: 21.11.2025 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Media – w tym Financial Times i BBC – ujawniły projekt planu pokojowego opracowanego przez administrację Donalda Trumpa we współpracy z Rosją. Dokument zawiera 28 punktów przewidujących m.in. oddanie Donbasu i części obwodów Zaporoskiego oraz Chersońskiego, redukcję ukraińskiej armii o połowę oraz rezygnację z aspiracji do NATO. Plan nie był konsultowany ani z Kijowem, ani z partnerami europejskimi. Wołodymyr Zełenski zapoznał się z pełną wersją dopiero dzień po publikacji przecieków i ma pilnie rozmawiać z Donaldem Trumpem. Według źródeł Reutersa Waszyngton miał sugerować Ukrainie konieczność zaakceptowania niektórych elementów projektu, w tym ustępstw terytorialnych.
Czytaj więcej
Prezydent Donald Trump miał zatwierdzić w tym tygodniu 28-punktowy plan pokojowy, który ma zakońc...
Jak opisuje „Rzeczpospolita”, analiza platformy Oferteo pokazuje, że w latach 2022–2025 zapotrzebowanie na usługi copywriterów oraz pracowników call center spadło o ponad 60 proc. Trenerzy personalni odnotowali spadek o 50 proc., a graficy o ponad 30 proc. Popularność narzędzi takich jak ChatGPT, Midjourney czy Canva Magic Studio sprawia, że firmy coraz częściej samodzielnie generują treści i projekty graficzne. W call center coraz więcej obowiązków przejmują chatboty i voiceboty oparte na AI.
Według indeksu przygotowanego przez Centrum Rozwoju Globalnego aż 24 z 38 analizowanych państw obniżyło w ostatnich dwóch latach swoje zaangażowanie w pomoc rozwojową. Największe spadki dotyczą finansowania, technologii i inwestycji. Liderem zestawienia pozostaje Szwecja, a Polska zajmuje 27. miejsce.
Czytaj więcej
Tysiące lat historii możemy skondensować w prostej myśli: od zarania cywilizacji postępujący rozw...
Na dwa dni przed końcem szczytu klimatycznego COP30 w Belem wciąż brakuje postępów w trzech strategicznych obszarach – finansowaniu działań proklimatycznych, odchodzeniu od paliw kopalnych oraz globalnym handlu emisjami. Rosnący rozdźwięk między państwami rozwiniętymi a Globalnym Południem utrudnia negocjacje. Pozytywnym sygnałem jest zwiększone wsparcie dla odbudowy lasów deszczowych w Brazylii i porozumienie dotyczące redukcji emisji metanu.
Czytaj więcej
Tegorocznej konferencji klimatycznej w Belem nie odwiedzi żaden przedstawiciel amerykańskiej admi...
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas