Polska 2050 na noże. Dlaczego Szymon Hołownia oddał władzę i co to oznacza dla koalicji

Lider Polski 2050 publicznie przyznaje, że żałuje swojej decyzji sprzed kilku miesięcy, a jego partia przeżywa jeden z najpoważniejszych kryzysów w krótkiej historii. W najnowszym odcinku podcastu „Rzecz w tym” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Michałem Kolanką o konflikcie wewnątrz ugrupowania Szymona Hołowni, jego konsekwencjach dla koalicji rządzącej oraz o tym, czy ten polityczny serial ma jeszcze szansę na stabilne zakończenie.

Rozmowa zaczyna się od mocnego cytatu marszałka Sejmu, który w TVN24 mówił: „Gdybym we wrześniu ubiegłego roku wiedział, że tak się to skończy, nie bacząc na sytuację, podjąłbym pewnie inną decyzję”. To zdanie staje się punktem wyjścia do analizy błędów przywódczych i sposobu, w jaki Hołownia rozumiał rolę lidera partyjnego.

Polityka zawsze jest brutalna

Michał Kolanko zwraca uwagę, że konflikt w Polsce 2050 nie jest wyjątkiem, lecz regułą rządzącą polityką. – Polityka, niezależnie od tego, czy to jest partia, która istnieje sześć lat, sto lat czy tysiąc lat, zawsze jest taka sama – podkreśla. Jak dodaje, wewnętrzne wybory i walka o wpływy są nieodłączną częścią każdego ugrupowania.

W tym kontekście pojawia się porównanie do klasycznych liderów partyjnych. – Jak się ma władzę, to się jej nie oddaje za darmo – mówi Kolanko, przypominając strategie Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego czy Władysława Kosiniaka-Kamysza. Decyzja Hołowni o rezygnacji z walki o przywództwo jawi się tu jako coś „kuriozalnego” i trudnego do zrozumienia dla partnerów z koalicji.

Dziennikarz wskazuje też na zaniedbania w budowie struktur partyjnych. – Szymon Hołownia nigdy nie poświęcił zbyt wiele czasu i uwagi takiej robocie partyjnej – zauważa, opisując brak systematycznej pracy w terenie, która dla innych liderów jest fundamentem władzy.