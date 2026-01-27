Wybory w Polsce 2050. Szymon Hołownia: ta kampania strasznie nas podzieliła

Aktualizacja: 27.01.2026 21:28 Publikacja: 27.01.2026 20:51
Szymon Hołownia
Hołownia powiedział, że „rzeczywiście czas na zmianę przywództwa w Polsce 2050 nastąpił”, dlatego we wrześniu zdecydował ustąpić. Tłumaczył jednak, że „kampania wyborcza przyniosła bardzo wiele złego”. – Ta kampania strasznie nas podzieliła, zniszczyła więź zaufania, która była w naszych strukturach. Patrząc na to mówiłem: „Słuchajcie, jeszcze jest czas, możemy na spokojnie usiąść i spróbować to poskładać, nie robi się wyborów w czasie wojny, moje odejście jest postanowione, ale zastanówmy się, jak przejść do kolejnego przywództwa suchą stopą, bez kolejnych podziałów” – tłumaczył Hołownia.
Jak tłumaczył, „bezsensem jest, jeszcze w takiej sytuacji zewnętrznej, jaką mamy dziś w Polsce” robić wojnę domową w jednej z koalicyjnych partii. – Nie dam sobie wmówić, że chodzi o moją władzę, bo ja akurat jestem jedynym, który z tej władzy ustąpił, zrobił krok do tyłu, powiedział: „OK, teraz jest wasz czas”. Natomiast chaos, który powstał (...) kazał powiedzieć mi: „Słuchajcie, może czas na drugi krok” – tłumaczył Hołownia.
Na pytanie o to, czy odejdzie z partii, Szymon Hołownia odrzekł, że „zobaczymy, co wydarzy się w związku z drugą turą wyborów”. – Mamy nowe narzędzie do głosowania, wierzę, że to narzędzie (...) tym razem okaże się szczelne, sprawne i bezpieczne, a po tym, co wydarzy się w II turze, podejmę decyzję co do tego, czy to nadal jest Polska 2050 Szymona Hołowni, bo moje nazwisko wciąż jest w nazwie i byłem pierwszym, który ten ruch zakładał (...), czy też nie – powiedział.
W odpowiedzi na słowa prowadzącej program, że Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała, że to już nie będzie partią Szymona Hołowni, gość odpowiedział, że „Szymon Hołownia z partii odejdzie i nie ma najmniejszego problemu”. – Jeśli Paulina Hennig-Kloska chce Polski 2050 Pauliny Hennig-Kloski, to będzie miała Polskę 2050 Pauliny Hennig-Kloski. Nie jest to pierwszy raz w historii polityki, gdy drogi ludzi dotąd współpracujących rozejdą się – oświadczył. Na pytanie, czy odejdzie sam, odpowiedział: „Nie wydaje mi się, żeby sam, ale też nikogo do niczego nie będę zmuszał”. Pytany o to, ile osób odparł, że będzie to „znaczna grupa”.
– Dzisiaj nie chcę o tym myśleć, bo dzisiaj najważniejsze jest dla mnie to, żeby spróbować rzutem na taśmę doprowadzić do sytuacji, w której po tym podziale, który nastąpił w naszym ruchu, otworzy się wariant współprzewodniczenia przez obie kandydatki – stwierdził. W odpowiedzi na uwagę, że obie kandydatki odpowiedziały negatywnie na tę propozycję, Hołownia odrzekł, że „w najbliższych godzinach i dniach” będzie jeszcze o tym rozmawiał.
