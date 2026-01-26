Zima paraliżuje kraj. Gołoledź, utrudnienia na kolei i lotniskach, alerty IMGW i RCB

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie ostrzeżenia wydały polskie instytucje meteorologiczne w związku z zimową pogodą?

W których regionach Polski doszło do odwołania zajęć w szkołach i przedszkolach?

Jakie utrudnienia w komunikacji kolejowej wystąpiły z powodu warunków pogodowych?

Dlaczego lokalna policja apeluje o ograniczenie podróży samochodowych?

Jakie działania podjęto na lotnisku Poznań-Ławica w odpowiedzi na oblodzenie?

Od rana w poniedziałek 26 stycznia aż w 13 województwach obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed marznącymi opadami deszczu, które mogą powodować gołoledź.

IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed marznącymi opadami dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Z kolei alerty I stopnia obowiązują w woj. mazowieckim, lubelskim, łódzkim, częściowo w świętokrzyskim i podkarpackim. W tych regionach prognozowane są słabe, a miejscami umiarkowane opady marznącego deszczu i mżawki, które mogą prowadzić do powstawania gołoledzi. Ostrzeżenia mają obowiązywać do godziny 20:00 w poniedziałek.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa także rozesłało alerty dla dziewięciu regionów. „Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach” – napisano w komunikacie RCB.