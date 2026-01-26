Zima paraliżuje kraj. Gołoledź, utrudnienia na kolei i lotniskach, alerty IMGW i RCB

Aktualizacja: 26.01.2026 11:39 Publikacja: 26.01.2026 11:01
Szczecin, 26 stycznia 2026. Trudne warunki drogowe spowodowane marznącym deszczem i gołoledzią
Foto: PAP/Marcin Bielecki
Od rana w poniedziałek 26 stycznia aż w 13 województwach obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed marznącymi opadami deszczu, które mogą powodować gołoledź.
IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed marznącymi opadami dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Z kolei alerty I stopnia obowiązują w woj. mazowieckim, lubelskim, łódzkim, częściowo w świętokrzyskim i podkarpackim. W tych regionach prognozowane są słabe, a miejscami umiarkowane opady marznącego deszczu i mżawki, które mogą prowadzić do powstawania gołoledzi. Ostrzeżenia mają obowiązywać do godziny 20:00 w poniedziałek.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa także rozesłało alerty dla dziewięciu regionów. „Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach” – napisano w komunikacie RCB.
Przed utrudnieniami ostrzega także PKP Intercity. Spółka ostrzegła, że w związku z oblodzeniem sieci trakcyjnej spowodowanym opadami marznącego deszczu, pociągi PKP Intercity mogą być opóźnione lub odwołane. Przewoźnik poinformował, że wprowadzono wzajemne honorowanie biletów w PKP Intercity, Kolejach Dolnośląskich, Polregio, Kolejach Wielkopolskich i Kolejach Mazowieckich.
Zarządca infrastruktury kolejowej, spółka PKP PLK, poinformowała o wstrzymaniu ruchu niektórych pociągów – m.in. na odcinkach z Wrocławia do Szczecina oraz do Poznania. Nie kursują również pociągi z Poznania do Frankfurtu nad Odrą.
Fatalne warunki panują także na drogach woj. wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Wielkopolska policja podała w poniedziałek rano informację o blisko 200 kolizjach. Ślisko jest także na autostradzie A2. Między węzłami Konin Wschód i Koło zderzyły się cztery samochody osobowe. Zablokowany jest jeden pas ruchu.
W woj. zachodniopomorskim od północy doszło do 105 kolizji i wypadków. Trudno jeździ się po Szczecinie, skrzyżowania w tym mieście zablokowane są przez stojące pojazdy. „Policjanci apelują o rozwagę i w miarę możliwości nieporuszanie się samochodami” – zaapelowała Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że na główne drogi w regionie sprzęt zimowego utrzymania wyjeżdżał w nocy 125 razy, zużywając 412 ton soli. „Intensywna praca ciągle trwa. Opady marznącego deszczu i śniegu z deszczem mogą utrzymywać się również w ciągu dnia. Należy zachować szczególną ostrożność na drogach” – przekazał dyżurny GDDKiA w Szczecinie.
Także lubuska policja ostrzegła przed bardzo trudnymi warunkami na drogach. Marznące opady powodują powstawanie gołoledzi, a nawierzchnia staje się wyjątkowo śliska i nieprzewidywalna. Najtrudniej jeździ się po drogach wojewódzkich i niższych kategorii.
Z porannego komunikatu zielonogórskiego oddziału GDDKiA wynika, że nawierzchnie większości dróg krajowych w regionie są czarne i mokre. Na drogach na północy regionu zalega błoto pośniegowe.
Od rana w poniedziałek wstrzymane są starty i lądowania na lotnisku Poznań-Ławica. Część porannych lotów została opóźniona. Dwa – do Frankfurtu i Monachium – odwołano. Część samolotów przyleci do Poznania z opóźnieniem – dotyczy to połączeń z Frankfurtu, Paryża, Palermo czy Walencji.
– W użyciu jest sprzęt specjalistyczny, w tym specjalne szczotki do oczyszczania z lodu drogi startowej i płyty postojowej. Odladzania wymagają też samoloty - poinformował serwis epoznan.pl Marcin Wesołek z Portu Lotniczego Poznań-Ławica.
