Izrael pójdzie w ślady USA i opuści WHO? „Relacja musi się opłacać”

Rozporządzenie o wyjściu USA z WHO Donald Trump podpisał już w styczniu 2025 roku krótko po zaprzysiężeniu. Zarzucił wówczas WHO, że ta nie poradziła sobie z pandemią COVID-19 i że nie radzi sobie z innymi kryzysami dotyczącymi zdrowia publicznego. Stwierdził, że WHO nie było w stanie działać niezależnie od „niewłaściwych politycznych nacisków ze strony państw członkowskich” organizacji i domagało się „nieuczciwych uciążliwych płatności” od USA, nieproporcjonalnych wobec sum płaconych przez inne, większe kraje członkowskie, jak np. Chiny. Decyzja Trumpa oznaczała, że USA opuszczą WHO w ciągu 12 miesięcy i wstrzymają wszelkie płatności na rzecz tej organizacji, i tak stało się w styczniu 2026.

„Relacja musi się opłacać”

Jak podkreśliła Har-Melech, obecne podejście USA ma charakter pragmatyczny i oparty na rachunku zysków i strat.

– Najpierw sprawdzają, ile dają, a ile otrzymują w zamian. Ambasador stwierdził, że Izrael powinien zadać sobie to samo pytanie. Płacimy składki z pieniędzy izraelskich podatników, a w zamian otrzymujemy – delikatnie mówiąc – niewspółmierne korzyści. Padło proste stwierdzenie: nikt nie chce finansować instytucji, która nie dostarcza odpowiednich rezultatów – mówiła posłanka. Dodała również, że Huckabee jasno zaznaczył, iż USA poprą każdą suwerenną decyzję Izraela – niezależnie od tego, czy zdecyduje się pozostać w WHO, czy z niej wystąpić.

– Amerykańska przyjaźń i wsparcie są dziś mocniejsze niż kiedykolwiek – oświadczyła Sonn Har-Melech.

Har-Melech: WHO współpracowała z Hamasem

Posłanka zarzuciła WHO, że dawno przestała działać jako profesjonalna i obiektywna instytucja.