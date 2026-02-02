Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Historyczna zmiana w Japonii. Chodzi o tabletkę „dzień po”

Po raz pierwszy w historii Japończycy mają dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty. Wprawdzie po tabletkę „dzień po” trzeba zgłosić się osobiście do apteki i zażyć ją w obecności farmaceuty, ale mimo tych obostrzeń japońskie media podkreślają, że jest to prawdziwy przełom, ponieważ do tej pory Japonia była jednym z nielicznych krajów G7 w których tabletki „dzień po” były dostępne wyłącznie na receptę.

Publikacja: 02.02.2026 15:55

W Japonii nie trzeba już mieć recepty, by kupić tabletkę "dzień po"

W Japonii nie trzeba już mieć recepty, by kupić tabletkę "dzień po"

Foto: Bloomberg

Maria Krzos

Jak podaje dziennik „Asahi Shimbun”, tabletka NorLevo firmy Aska Pharmaceutical Co. dostępna jest od 2 lutego w wybranych aptekach i drogeriach w sugerowanej cenie detalicznej 7480 jenów (ok. 48 dolarów, 170 zł). Nie można jej kupić w internecie. Osoby chcące uzyskać dostęp do antykoncepcji awaryjnej nie muszą już jednak czekać na wizytę u lekarza. Mogą udać się do apteki lub drogerii. Tam należy potwierdzić, że tabletka kupowana jest na własny użytek, oraz że zakup dokonywany jest w ciągu 72 godzin od stosunku.

Czytaj więcej

Farmaceuci wystawili 18 736 recept na pigułkę „dzień po” w ramach programu pilotażowego.
Zdrowie
Pilotażowy program tabletki „dzień po” w aptekach bez spektakularnych efektów

Po zakupie klientka nie może zabrać tabletki do domu – musi zażyć ją w obecności farmaceuty. „Kupującym zaleca się również wykonanie testu ciążowego lub konsultację z lekarzem trzy tygodnie po zażyciu leku, aby potwierdzić skuteczność leczenia i omówić opcje długoterminowej antykoncepcji” – czytamy.

Japonia: Antykoncepcja awaryjna już bez recepty i bez ograniczeń wiekowych

Sprzedaż tabletek „dzień po” jest w Japonii dozwolona wyłącznie w aptekach i drogeriach, które spełniają wymagania określone przez japońskie Ministerstwo Zdrowia, na przykład zatrudniają farmaceutów, którzy ukończyli odpowiednie szkolenie. Listę aptek i drogerii uprawnionych do sprzedaży w 43 prefekturach można znaleźć na stronie internetowej resortu. 27 stycznia na liście znajdowało się łącznie 5445 aptek i drogerii. „Na liście znajdują się również informacje o godzinach otwarcia poszczególnych sklepów, o tym, czy oferują usługi poza standardowymi godzinami, a także o płci farmaceutów” – czytamy. 

Po zakupie klientka nie może zabrać tabletki „dzień po” do domu – musi zażyć ją w obecności farmaceuty

Reklama
Reklama

Wprowadzenie tabletki „dzień po” bez recepty było poprzedzone pilotażem. Portal Tokio Weekender wyjaśnia, że w przeciwieństwie do fazy pilotażowej, która w przypadku osób nieletnich często wymagała zgody rodziców, od 2 lutego nie ma ograniczeń wiekowych ani wymogu uzyskania zgody rodziców na zakup, co sprawia, że pigułka „dzień po” jest znacznie bardziej dostępna dla młodych ludzi. Portal przypomina także, że spośród 46 tys. uwag, które wpłynęły do rządu w trakcie konsultacji społecznych przeprowadzonych w 2023 r. zdecydowana większość (ok. 97 proc.) opowiadała się za dostępem do antykoncepcji awaryjnej bez recepty.

Japońska aktywistka: Tabletka „dzień po” może zmienić życie

Portal „The Japan Times” cytuje m.in. Asukę Someyę, przewodniczącą Pilcon, japońskiej organizacji non-profit, która prowadziła kampanię na rzecz dostępu do antykoncepcji awaryjnej bez recepty. – Są chwile, kiedy możliwość skorzystania z antykoncepcji awaryjnej zmienia życie. To lek, który chroni zdrowie i ratuje życie. Antykoncepcja może zawieść. Każdy może potrzebować pigułki „dzień po”. Jej dostępność w aptekach to krok w dobrym kierunku – mówi. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Miejsca Regiony Azja Japonia
Sanae Takaichi i Donald Trump
Polityka
Japonia nie ufa Donaldowi Trumpowi
Najbardziej popularnymi źródłami OZE są energia słoneczna i wiatrowa
OZE
OZE na świecie rośnie coraz szybciej. Sektor zatrudnia już blisko 17 mln osób
Nowy japoński Shinkansen będzie jeździł z Tokio do Nagoi i Osaki z prędkością 600 kilometrów na godz
Kolej
W Japonii powstaje najszybszy pociąg świata. Pojedzie ponad 600 kilometrów na godzinę
Kanclerz Friedrich Merz
Społeczeństwo
Niemiec już nie stać na ich państwo opiekuńcze. Będą zmiany
Boeing 787 Dreamliner w barwach PLL LOT. Zdjęcie ilustracyjne
Społeczeństwo
Polscy turyści utknęli na Dominikanie. Przewoźnik szuka dla nich miejsc w hotelach
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama