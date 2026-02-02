Jak podaje dziennik „Asahi Shimbun”, tabletka NorLevo firmy Aska Pharmaceutical Co. dostępna jest od 2 lutego w wybranych aptekach i drogeriach w sugerowanej cenie detalicznej 7480 jenów (ok. 48 dolarów, 170 zł). Nie można jej kupić w internecie. Osoby chcące uzyskać dostęp do antykoncepcji awaryjnej nie muszą już jednak czekać na wizytę u lekarza. Mogą udać się do apteki lub drogerii. Tam należy potwierdzić, że tabletka kupowana jest na własny użytek, oraz że zakup dokonywany jest w ciągu 72 godzin od stosunku.

Reklama Reklama

Po zakupie klientka nie może zabrać tabletki do domu – musi zażyć ją w obecności farmaceuty. „Kupującym zaleca się również wykonanie testu ciążowego lub konsultację z lekarzem trzy tygodnie po zażyciu leku, aby potwierdzić skuteczność leczenia i omówić opcje długoterminowej antykoncepcji” – czytamy.

Japonia: Antykoncepcja awaryjna już bez recepty i bez ograniczeń wiekowych

Sprzedaż tabletek „dzień po” jest w Japonii dozwolona wyłącznie w aptekach i drogeriach, które spełniają wymagania określone przez japońskie Ministerstwo Zdrowia, na przykład zatrudniają farmaceutów, którzy ukończyli odpowiednie szkolenie. Listę aptek i drogerii uprawnionych do sprzedaży w 43 prefekturach można znaleźć na stronie internetowej resortu. 27 stycznia na liście znajdowało się łącznie 5445 aptek i drogerii. „Na liście znajdują się również informacje o godzinach otwarcia poszczególnych sklepów, o tym, czy oferują usługi poza standardowymi godzinami, a także o płci farmaceutów” – czytamy.