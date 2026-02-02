Aktualizacja: 02.02.2026 17:27 Publikacja: 02.02.2026 15:55
W Japonii nie trzeba już mieć recepty, by kupić tabletkę "dzień po"
Jak podaje dziennik „Asahi Shimbun”, tabletka NorLevo firmy Aska Pharmaceutical Co. dostępna jest od 2 lutego w wybranych aptekach i drogeriach w sugerowanej cenie detalicznej 7480 jenów (ok. 48 dolarów, 170 zł). Nie można jej kupić w internecie. Osoby chcące uzyskać dostęp do antykoncepcji awaryjnej nie muszą już jednak czekać na wizytę u lekarza. Mogą udać się do apteki lub drogerii. Tam należy potwierdzić, że tabletka kupowana jest na własny użytek, oraz że zakup dokonywany jest w ciągu 72 godzin od stosunku.
Po zakupie klientka nie może zabrać tabletki do domu – musi zażyć ją w obecności farmaceuty. „Kupującym zaleca się również wykonanie testu ciążowego lub konsultację z lekarzem trzy tygodnie po zażyciu leku, aby potwierdzić skuteczność leczenia i omówić opcje długoterminowej antykoncepcji” – czytamy.
Sprzedaż tabletek „dzień po” jest w Japonii dozwolona wyłącznie w aptekach i drogeriach, które spełniają wymagania określone przez japońskie Ministerstwo Zdrowia, na przykład zatrudniają farmaceutów, którzy ukończyli odpowiednie szkolenie. Listę aptek i drogerii uprawnionych do sprzedaży w 43 prefekturach można znaleźć na stronie internetowej resortu. 27 stycznia na liście znajdowało się łącznie 5445 aptek i drogerii. „Na liście znajdują się również informacje o godzinach otwarcia poszczególnych sklepów, o tym, czy oferują usługi poza standardowymi godzinami, a także o płci farmaceutów” – czytamy.
Wprowadzenie tabletki „dzień po” bez recepty było poprzedzone pilotażem. Portal Tokio Weekender wyjaśnia, że w przeciwieństwie do fazy pilotażowej, która w przypadku osób nieletnich często wymagała zgody rodziców, od 2 lutego nie ma ograniczeń wiekowych ani wymogu uzyskania zgody rodziców na zakup, co sprawia, że pigułka „dzień po” jest znacznie bardziej dostępna dla młodych ludzi. Portal przypomina także, że spośród 46 tys. uwag, które wpłynęły do rządu w trakcie konsultacji społecznych przeprowadzonych w 2023 r. zdecydowana większość (ok. 97 proc.) opowiadała się za dostępem do antykoncepcji awaryjnej bez recepty.
Portal „The Japan Times” cytuje m.in. Asukę Someyę, przewodniczącą Pilcon, japońskiej organizacji non-profit, która prowadziła kampanię na rzecz dostępu do antykoncepcji awaryjnej bez recepty. – Są chwile, kiedy możliwość skorzystania z antykoncepcji awaryjnej zmienia życie. To lek, który chroni zdrowie i ratuje życie. Antykoncepcja może zawieść. Każdy może potrzebować pigułki „dzień po”. Jej dostępność w aptekach to krok w dobrym kierunku – mówi.
