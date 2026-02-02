Prezydent zastosował prawo łaski przez warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby. Podjął tę decyzję kierując się przede wszystkim względami humanitarnymi – bardzo trudną sytuacją zdrowotną osoby skazanej i jej zaawansowanym wiekiem. Miał też na uwadze wyrażenie skruchy, przeproszenie pokrzywdzonych, a także incydentalny charakter czynu i pozytywną opinię środowiskową.

Drugim ułaskawionym jest osoba, skazana za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k., art. 296 § 1 i 3 k.k. i art. 301 § 1 k.k. (oszustwo, wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach, pokrzywdzenie wierzycieli. Prawo łaski polega na warunkowym zawieszeniu wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności i oddanie skazanego w wyznaczonym okresie próby pod dozór kuratora.

W tym przypadku również zaważyły przede wszystkim względy humanitarne – trudna sytuacja rodzinna skazanego wobec ciężkiej choroby osoby najbliższej oraz konieczność sprawowania opieki nad nią i małoletnimi, a także pozytywna opinia wywiadu środowiskowego, znaczny upływ czasu od popełnienia przestępstw, przestrzeganie porządku prawnego po wydaniu wyroku oraz niemożność korzystania ze środków ochrony przewidzianych przez kodeks karny wykonawczy.

W trzecim przypadku prezydent zastosował prawo łaski przez darowanie kary pozbawienia wolności. Ułaskawiona została osoba skazana za przestępstwo z art. 190 § 1 k.k. (groźby karalne). Karol Nawrocki także w tym przypadku miał na uwadze względy humanitarne – bardzo trudną sytuację zdrowotną i zaawansowany wiek osoby skazanej, odległy termin popełnienia czynu oraz przestrzeganie porządku prawnego po wyroku.

W przypadku pięciu wniosków Prezydent RP nie skorzystał z prawa łaski, choć sądy pozytywnie zaopiniowały prośby skazanych o łaskę. Inne stanowisko zajął Prokurator Generalny – on wystąpił o odrzucenie wniosków o ułaskawienie, a prezydent postąpił zgodnie z tą rekomendacją.