Aktualizacja: 04.02.2026 07:07 Publikacja: 02.02.2026 19:47
Warszawa, 22.10.2025. Prezydent RP Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim
Foto: Marcin Obara/PAP
W komunikacie podano, że prezydent Karol Nawrocki rozpatrzył osiem wniosków prokuratora generalnego Waldemara Żurka w sprawie ułaskawienia. Następnie postanowił zastosować prawo łaski wobec trzech osób, a w pięciu przypadkach odrzucił wnioski skazanych.
„Jednocześnie Prezydent Karol Nawrocki podpisał 4 postanowienia, w których w trybie art. 567 § 2 k.p.k. zażądał od Prokuratora Generalnego przedstawienia akt w 4 sprawach” - informuje KPRP.
Czytaj więcej
Blisko pół roku prezydentury i ani jednego ułaskawienia. 40 próśb o zastosowanie prawa łaski skie...
Wśród ułaskawionych jest osoba skazana za przestępstwo nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, którego następstwem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób (art. 173 § 2 i § 4 Kodeksu karnego).
Prezydent zastosował prawo łaski przez warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby. Podjął tę decyzję kierując się przede wszystkim względami humanitarnymi – bardzo trudną sytuacją zdrowotną osoby skazanej i jej zaawansowanym wiekiem. Miał też na uwadze wyrażenie skruchy, przeproszenie pokrzywdzonych, a także incydentalny charakter czynu i pozytywną opinię środowiskową.
Drugim ułaskawionym jest osoba, skazana za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k., art. 296 § 1 i 3 k.k. i art. 301 § 1 k.k. (oszustwo, wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach, pokrzywdzenie wierzycieli. Prawo łaski polega na warunkowym zawieszeniu wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności i oddanie skazanego w wyznaczonym okresie próby pod dozór kuratora.
W tym przypadku również zaważyły przede wszystkim względy humanitarne – trudna sytuacja rodzinna skazanego wobec ciężkiej choroby osoby najbliższej oraz konieczność sprawowania opieki nad nią i małoletnimi, a także pozytywna opinia wywiadu środowiskowego, znaczny upływ czasu od popełnienia przestępstw, przestrzeganie porządku prawnego po wydaniu wyroku oraz niemożność korzystania ze środków ochrony przewidzianych przez kodeks karny wykonawczy.
W trzecim przypadku prezydent zastosował prawo łaski przez darowanie kary pozbawienia wolności. Ułaskawiona została osoba skazana za przestępstwo z art. 190 § 1 k.k. (groźby karalne). Karol Nawrocki także w tym przypadku miał na uwadze względy humanitarne – bardzo trudną sytuację zdrowotną i zaawansowany wiek osoby skazanej, odległy termin popełnienia czynu oraz przestrzeganie porządku prawnego po wyroku.
W przypadku pięciu wniosków Prezydent RP nie skorzystał z prawa łaski, choć sądy pozytywnie zaopiniowały prośby skazanych o łaskę. Inne stanowisko zajął Prokurator Generalny – on wystąpił o odrzucenie wniosków o ułaskawienie, a prezydent postąpił zgodnie z tą rekomendacją.
Czytaj więcej
Do prezydenta dotarło 14 pierwszych wniosków o zastosowanie prawa łaski. W żadnej ze spraw nie wy...
Prawo łaski (ułaskawienie) polega na darowaniu lub złagodzeniu osobie prawomocnie skazanej za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia wyrokiem sądu karnego całości lub części wymierzonej represji karnej (kar i innych sankcji).
Ułaskawienie nie powoduje zatarcia skazania, a wyrok karny uznający winę sprawcy nadal wpływa na inne postępowania, np. ma znaczenie przy dochodzeniu roszczeń na drodze cywilnej, czy dopuszczalności sprawowania mandatu posła lub senatora.
Ułaskawić może wyłącznie Prezydent RP korzystając z jednego z dwóch trybów:
- z urzędu – Prezydent wydaje odpowiedni akt urzędowy ułaskawienia, który doręcza właściwemu sądowi, a ten jest nim związany;
- kodeksowy - na wniosek skazanego, jego obrońcy lub osób najbliższych dla skazanego. Postępowania ułaskawieniowe w tym trybie może z urzędu wszcząć także Prokurator Generalny, a wszczyna na polecenie Prezydenta RP.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Najpierw najwięksi, ale niebawem też mniejsi przedsiębiorcy muszą nauczyć się korzystać z Krajowego Systemu e-Fa...
W lutym zmienią się niektóre terminy wypłat 800 plus. Część rodziców otrzyma świadczenie wcześniej niż zwykle. P...
Zofia i Nikodem - to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w drugim półroczu 2025 roku. Tak wynika z najnow...
ZUS będzie wkrótce wydawać nowe legitymacje dla emerytów i rencistów. Będą lepiej zabezpieczone przed fałszerstw...
Eksperci są zdania, że przepisy zakazujące patostreamingu są niezbędne, bo przemoc w sieci rośnie w siłę, a praw...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas