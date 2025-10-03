Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 03.10.2025 14:02 Publikacja: 03.10.2025 06:25
Karol Nawrocki
Foto: PAP/Adam Warżawa
Kancelaria Prezydenta RP Karola Nawrockiego nie publikuje informacji o zastosowaniu lub odmowie zastosowania prawa łaski przez głowę państwa, tak jak robili to poprzednicy. Ostatnie komunikaty o rozstrzygnięciach pochodzą z 30 lipca i dotyczą decyzji podjętych przez prezydenta Andrzeja Dudę. Większość, jedenaście jego decyzji, to odmowy ułaskawienia. Ostatnia pozytywna decyzja pochodzi z 11 lipca i dotyczy Roberta Bąkiewicza, narodowca skazanego za naruszenie nietykalności cielesnej protestującej aktywistki, znanej jako „Babcia Kasia”, na schodach kościoła w Warszawie (informację tę ujawnił portal Goniec.pl). Bąkiewicz został skazany na rok prac społecznych w wymiarze 30 godzin. Prezydent Duda zdecydował się ułaskawić go z powodu „pozytywnej opinii środowiskowej, incydentalnego charakteru czynu i ustabilizowanego trybu życia”.
