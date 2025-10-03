Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Prezydent Karol Nawrocki nie ułaskawia. Wnioski m.in. od gwałciciela i sprawczyni głośnego zabójstwa

Do prezydenta dotarło 14 pierwszych wniosków o zastosowanie prawa łaski. W żadnej ze spraw nie występują osoby publiczne – ustaliła „Rzeczpospolita”. Karol Nawrocki otrzymał prośby o ułaskawienie m.in. od skazanego za gwałt i Polki skazanej na dożywocie za zabójstwo w Irlandii.

Publikacja: 03.10.2025 06:25

Karol Nawrocki

Karol Nawrocki

Foto: PAP/Adam Warżawa

Izabela Kacprzak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego prezydent Karol Nawrocki odmówił ułaskawienia w pierwszych 14 przypadkach?
  • Jakie kontrowersje budzi prawo łaski w Polsce i jak wpływa na opinię publiczną?
  • Jakie rodzaje przestępstw dotyczyły odrzuconych wniosków o ułaskawienie złożonych do prezydenta Nawrockiego?
  • Jakie są powiązania polityczne i społeczne w kontekście ułaskawień w Polsce?
Pozostało jeszcze 96% artykułu

Kancelaria Prezydenta RP Karola Nawrockiego nie publikuje informacji o zastosowaniu lub odmowie zastosowania prawa łaski przez głowę państwa, tak jak robili to poprzednicy. Ostatnie komunikaty o rozstrzygnięciach pochodzą z 30 lipca i dotyczą decyzji podjętych przez prezydenta Andrzeja Dudę. Większość, jedenaście jego decyzji, to odmowy ułaskawienia. Ostatnia pozytywna decyzja pochodzi z 11 lipca i dotyczy Roberta Bąkiewicza, narodowca skazanego za naruszenie nietykalności cielesnej protestującej aktywistki, znanej jako „Babcia Kasia”, na schodach kościoła w Warszawie (informację tę ujawnił portal Goniec.pl). Bąkiewicz został skazany na rok prac społecznych w wymiarze 30 godzin. Prezydent Duda zdecydował się ułaskawić go z powodu „pozytywnej opinii środowiskowej, incydentalnego charakteru czynu i ustabilizowanego trybu życia”. 

Pozostało jeszcze 91% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Prezes NIK Mariusz Haładyj
administracja
Mariusz Haładyj rozprawia się z królestwem Mariana Banasia w NIK
Dariusz Klimczak i Szymon Hołownia
Polityka
Minister z PSL krytykuje Szymona Hołownię: Popełnia błąd, idzie na łatwiznę
Michał Szułdrzyński i Michał Płociński, redaktor naczelny i zastępca redaktora naczelnego „Rzeczposp
Polityka
Kto przetrwa do 2027? Kryzys w Trzeciej Drodze i problemy koalicji 15 października
Szymon Hołownia
Polityka
Szymon Hołownia w Nowym Jorku. „To nie jest jeszcze rozmowa o pracę”
Reklama
Reklama
e-Wydanie