Prezydent RP Karol Nawrocki oraz były prezydent Andrzej Duda
Od 6 sierpnia ubiegłego roku do 13 stycznia 2026 r. do do prezydenta RP skierowano już 40 tzw. stanowisk prokuratora generalnego o ułaskawienie. W żadnej ze spraw Karol Nawrocki nie wydał dotychczas rozstrzygnięcia. „Nie zapadła żadna decyzja Prezydenta RP w przedmiocie stosowania prawa łaski. Wśród skierowanych do Kancelarii Prezydenta wniosków nie stwierdzono wniosków pochodzących od tzw. osób publicznych” – odpowiada „Rzeczpospolitej” prok. Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. KPRP przyznaje, że „wnioski, które wpłynęły do Kancelarii Prezydenta są obecnie procedowane i czekają na decyzję Prezydenta RP”.
To wyjątkowo długo. Prezydent Andrzej Duda, który pierwszą kadencję rozpoczął 6 sierpnia 2015 r., pierwsze decyzje ułaskawieniowe – odmowne wobec czterech osób – podjął już 13 października 2015 r. Pierwsze prawo łaski – w sumie wobec aż siedmiu osób – wydał 16 listopada pierwszego roku prezydentury. M.in. wobec osób skazanych za oszustwo (w okresie recydywy), rozbój, handel narkotykami. Powodem były względy humanitarne, jak wskazano w lakonicznym uzasadnieniu i odległy okres popełnianych przestępstw wynoszący po kilkanaście lat. Kiedy prezydent Duda rozpoczął drugą kadencję, decyzję w przedmiocie prawa łaski wydał już tydzień po zaprzysiężeniu i odmówił prawa łaski sześciu osobom mimo pozytywnych opinii sądów.
„Rzeczpospolita” zapytała Kancelarię Prezydenta Karola Nawrockiego, dlaczego wciąż, mimo upływu blisko pół roku na stanowisku, nie podjął żadnej decyzji.
„Długie procedowanie wniosków o zastosowanie prawa łaski nie wynika z wprowadzenia nowych, sformalizowanych procedur w Kancelarii Prezydenta RP, lecz z charakteru samej prerogatywy oraz wagi decyzji podejmowanej przez Prezydenta. Nie jest więc niczym nowym” – odpowiada na pytania „Rzeczpospolitej” biuro mediów KPRP.
Podkreśla, że „prawo łaski jest nadzwyczajną kompetencją konstytucyjną, ingerującą w prawomocne orzeczenia sądów. Nie stanowi elementu zwykłego postępowania karnego ani środka odwoławczego”, dlatego też „każda sprawa wymaga indywidualnej, pogłębionej analizy, obejmującej nie tylko akta postępowania, lecz także opinie sądów i Prokuratora Generalnego oraz ocenę okoliczności humanitarnych i skutków społecznych decyzji”.
Kancelaria Prezydenta odpowiada również, że nie jest związana żadnymi terminami. „Prezydent RP nie jest zobowiązany do działania w określonym czasie, a decyzja może zostać podjęta dopiero po uznaniu, że materiał sprawy jest kompletny i pozwala na odpowiedzialne rozstrzygnięcie” – dodaje KPRP. Podkreśla również, że „akt łaski ma silny wymiar społeczny i ustrojowy”.
KPRP: „Każda decyzja w tym zakresie podlega intensywnej ocenie opinii publicznej i wpływa na postrzeganie państwa prawa oraz powagę urzędu Prezydenta. Staranność i ostrożność w procedowaniu są więc naturalną konsekwencją odpowiedzialności związanej z tą prerogatywą”.
W środę w Telewizji Republika prezydent Nawrocki ujawnił, że w najbliższym czasie podejmie pierwsze decyzje w przedmiocie prawa łaski. Przyznał, że na jego biurku znajduje się już „pierwszy pakiet spraw” do rozpatrzenia. Zapytano go o przypadek 70-letniego Adama Borowskiego, byłego działacza opozycji antykomunistycznej skazanego na pół roku więzienia za wypowiedź w Republice, w której oskarżył posła i adwokata Romana Giertycha o współpracę z przestępcami. Borowski odmówił bowiem przeproszenia Giertycha, do czego zobowiązał go sąd. Nawrocki powiedział, że zlecił swoim współpracownikom przygotowanie analizy prawnej w tej sprawie.
Opinia publiczna – jeśli nie ujawni tego sam ułaskawiony – nie dowie się jednak, jakie decyzje w tej sprawie podejmie głowa państwa. Kancelaria Prezydenta anonimizuje dane zarówno wnioskodawców, jak i ułaskawionych, uznając wyższość ochrony danych osobowych nad interesem publicznym. Nawet w przypadku spraw kontrowersyjnych jak ujawniona przez „Rzeczpospolitą” sprawa ułaskawienia pedofila przez prezydenta Dudę.
– W tym zakresie prawa bym nie zmieniał. Pamiętajmy, że osoby skazane zachowują swoje prawa podstawowe – mówi „Rz” dr Kamil Stępniak, konstytucjonalista. Jego zdaniem należałoby jednak doprecyzować zapisy w konstytucji, kiedy głowa państwa może zastosować prawo łaski, by „nie dokonywać nadinterpretacji prawa w abolicjach indywidualnych”. – Głośne przypadki pokazały, że jest z tym problem. Prawo łaski ma swoje ograniczenia – do osób skazanych prawomocnie. Prezydent nie może wyręczać sądów. Uważam, że to bardzo potrzebne zmiany, które zamkną drogę do interpretacji – dodaje dr Stępień.
Chodzi o głośną sprawę ułaskawienia byłych ministrów rządu PiS – Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prezydent Andrzej Duda ułaskawił ich po skazującym wyroku nieprawomocnym, co kilka lat później zakwestionował Sąd Najwyższy. Kiedy obu polityków skazano prawomocnie przez sąd, zatrzymano i osadzono w więzieniu, prezydent Duda ułaskawił ich po raz drugi.
