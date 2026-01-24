Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego prezydent Karol Nawrocki dotychczas nie podjął ani jednej decyzji o ułaskawieniu?

Od 6 sierpnia ubiegłego roku do 13 stycznia 2026 r. do do prezydenta RP skierowano już 40 tzw. stanowisk prokuratora generalnego o ułaskawienie. W żadnej ze spraw Karol Nawrocki nie wydał dotychczas rozstrzygnięcia. „Nie zapadła żadna decyzja Prezydenta RP w przedmiocie stosowania prawa łaski. Wśród skierowanych do Kancelarii Prezydenta wniosków nie stwierdzono wniosków pochodzących od tzw. osób publicznych” – odpowiada „Rzeczpospolitej” prok. Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. KPRP przyznaje, że „wnioski, które wpłynęły do Kancelarii Prezydenta są obecnie procedowane i czekają na decyzję Prezydenta RP”.

Pół roku bez ułaskawienia. Prezydent Andrzej Duda pierwszą decyzję wydał już po tygodniu

To wyjątkowo długo. Prezydent Andrzej Duda, który pierwszą kadencję rozpoczął 6 sierpnia 2015 r., pierwsze decyzje ułaskawieniowe – odmowne wobec czterech osób – podjął już 13 października 2015 r. Pierwsze prawo łaski – w sumie wobec aż siedmiu osób – wydał 16 listopada pierwszego roku prezydentury. M.in. wobec osób skazanych za oszustwo (w okresie recydywy), rozbój, handel narkotykami. Powodem były względy humanitarne, jak wskazano w lakonicznym uzasadnieniu i odległy okres popełnianych przestępstw wynoszący po kilkanaście lat. Kiedy prezydent Duda rozpoczął drugą kadencję, decyzję w przedmiocie prawa łaski wydał już tydzień po zaprzysiężeniu i odmówił prawa łaski sześciu osobom mimo pozytywnych opinii sądów.

„Rzeczpospolita” zapytała Kancelarię Prezydenta Karola Nawrockiego, dlaczego wciąż, mimo upływu blisko pół roku na stanowisku, nie podjął żadnej decyzji.