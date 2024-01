Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik ułaskawieni po raz drugi

Na ministra Bodnara były wywierane naciski – jeszcze we wtorek rano w TVN24 szef gabinetu politycznego prezydenta Marcin Mastalerek zarzucał mu „sadystyczne działanie”, a prawicowe media nazywały go „rzeźnikiem praw obywatelskich” (Bodnar jest byłym RPO). Powodem był zły stan zdrowia Mariusza Kamińskiego, który od chwili osadzenia w więzieniu 10 stycznia prowadzi głodówkę na znak protestu. We wtorek, po decyzji sądu i lekarza prowadzącego, były szef MSWiA zaczął być dokarmiany sondą. Maciej Wąsik również odmawiał posiłków w więzieniu, ale jego sytuacja zdrowotna jest dobra – ustaliliśmy.

Kiedy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostaną zwolnieni z więzień

Obecnie trwają procedury związane ze zwolnieniem osadzonych. – Oryginał postanowienia musi trafić do sądu wykonawczego. Decyzję o zwolnieniu wydaje sędzia dyżurny. Pismo trafia do zakładu karnego i w ciągu dwóch–trzech godzin następuje wypuszczenie osadzonego – mówił nam mec. Michał Zuchmantowicz, prawnik Kamińskiego.

Otwarta pozostaje kwestia mandatów poselskich. Skazani utracili je 20 grudnia z mocy prawa, w efekcie prawomocnego wyroku. Na stronach Sejmu widnieją jako byli posłowie z powodu „utraty prawa wybieralności”.

Jednak do dziś marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie wyznaczył na ich miejsce nowych posłów, co może świadczyć o wątpliwościach, czy są oni posłami. – Nie otrzymałam ani pisma, ani telefonu z Kancelarii Sejmu w tej sprawie – mówi nam Wioletta Kulpa, która miałaby objąć mandat po pośle Wąsiku.

Mec. Zuchmantowicz: – Panowie Wąsik i Kamiński są posłami. Nigdy mandatu nie stracili. Zaskarżyliśmy decyzje w tej sprawie i czekamy na rozstrzygnięcia w sądzie.