Rząd jest więc w zasadzie niepotrzebny – ani nie potrafi sfałszować wyborów, ani przypilnować, żeby opozycja ich nie fałszowała. Nie na darmo pisał wieszcz, że jesteśmy pawiem narodów. I papugą. Nie ma takiego drugiego. Tylko ludzie… – jak prawił marszałek Piłsudski.

Karola Nawrockiego wybrano prezydentem. O co zatem walczy rząd?

Nie wiem, czy „Grób Agamemnona” jest jeszcze w programie szkolnym, więc przypomnę, że Juliusz Słowacki słowa te kierował do szlachty będącej równocześnie i owym pawiem (symbolizującym piękno i dumę, ale i słabość), jak i papugą (głupio powtarzającą, co zasłyszy). Dzisiejsza szlachta dumnie rozpościera swój piękny ogon (że taka niby mądra i moralna), ale równocześnie przepisuje z głupimi błędami czyjeś protesty wyborcze. Do państwa jako takiego stosunek ma ta szlachta taki sam, jaki miała 300 lat temu.

Na dzień dzisiejszy stan gry jest taki: Karol Nawrocki ma zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej, że wygrał wybory i uchwałę Sądu Najwyższego potwierdzającą ważność jego wyboru. Rząd, aczkolwiek nie cały, i akolici tej części rządu walczą, żeby stwierdzić jednak nieważność wyborów lub nie dopuścić do zaprzysiężenia Nawrockiego. A jakby mimo wszystko do niego doszło, żeby móc go za prezydenta nie uznawać.

Czy Szymon Hołownia ulegnie presji?

Prokurator Generalny Adam Bodnar, pomny tezy, że nieważne, jak kto głosuje, tylko kto liczy głosy, wyznaczył właśnie podległych sobie prokuratorów do ponownego ich przeliczenia. Może im wyjść z tego liczenia inny wynik. Tylko kto im uwierzy? Zwolennicy Donalda Tuska na pewno. Ale… ich jest mniejszość. A kto będzie miał stwierdzić nieważność wyborów? Przecież izba, która ma to zrobić zgodnie z ustawą, nie jest ponoć sądem ustanowionym ustawą? Właśnie stwierdziła ona ważność wyborów, ale to stwierdzenie jest nieważne. To nieważne będzie też stwierdzenie ich nieważności. Więc szantażuje się marszałka Sejmu Szymona Hołownię, żeby nie zwoływał Zgromadzenia Narodowego.