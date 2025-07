Wygląda jednak na to, że przez najbliższe kilka lat trzeba będzie żyć w takim schemacie, jak dzisiaj.

Odpowiedzialne podejście do funkcjonowania państwa nakazywałoby przyjąć takie założenie, że skoro jest bardzo poważny problem, to on powinien być rozwiązany. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której kryzys konstytucyjny i kryzys w ogóle całego sądownictwa będzie trwał jeszcze kolejnych kilka lat. Doprowadzimy w ten sposób nasze państwo do ruiny. Są organy państwa odpowiedzialne za tworzenie prawa i one muszą działać, by ów kryzys rozwiązać.

Myśli pan, że nowy prezydent będzie w stanie podpisać ustawę, która pozbawi neosędziów awansów?

Biorąc pod uwagę dotychczas padające wypowiedzi, jakoś specjalnie nie jestem o tym przekonany. Ale dopóki taka próba nie zostanie podjęta, nie będziemy wiedzieli, jakie jest ostatecznie stanowisko prezydenta. Tu potrzebna jest decyzja dla dobra państwa. Sprawa neosędziów powinna zostać załatwiona jak najszybciej.