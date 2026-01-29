Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowe kary wprowadza ustawa dla piratów drogowych?

Czym różnią się nowe przepisy dotyczące nielegalnych wyścigów drogowych?

Jakie zmiany w prowadzeniu pojazdów i kar za drift przewiduje ustawa?

Jakie konsekwencje grożą za łamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów?

W czwartek, 29 stycznia 2026 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz.U. z 2025 r., poz. 1872). Przewiduje ona m.in. zaostrzenie przepisów dla recydywistów z wielokrotnymi zakazami prowadzenia pojazdów, co ma pozwolić na skuteczniejszą eliminację ich z dróg czy penalizację nielegalnych wyścigów drogowych.

Reklama Reklama

Dwie formy nielegalnych wyścigów

Zgodnie z nowym § 26 w art. 115 Kodeksu karnego nielegalnym wyścigiem jest rywalizacja kierujących co najmniej dwoma pojazdami mechanicznymi w ruchu lądowym, w szczególności z zamiarem pokonania odcinka drogi w jak najkrótszym czasie, z naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Nowy art. 178c k.k. przewiduje za to karę od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Co więcej, § 2 tego przepisu penalizuje już same przygotowania do nielegalnego wyścigu, co jest zagrożone karą do trzech lat więzienia. Zatem karani mają być zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy. Jak czytamy w uzasadnieniu, w ramach prowadzenia wyścigu mieścić się będą wszystkie zachowania, które mają doprowadzić do tego, aby wydarzenie to odbyło się zgodnie z założeniami organizatora. Będzie to zatem np. sędziowanie, sygnalizowanie rozpoczęcia i zakończenia rywalizacji, czy pełnienie roli komentatora.

Także uczestniczenie (świadome) w nielegalnych wyścigach w charakterze widza (lub pasażera) będzie penalizowane, choć już nie jako przestępstwo, lecz wykroczenie (zagrożone grzywną do 5 tys. zł).

Ustawa przewiduje dodatkowo obowiązek uzyskiwania zezwoleń wydawanych przez organy gminne na zloty pojazdów, np. pokazy tuningowanych aut (w liczbie co najmniej 10). Na organizatorów lub osoby prowadzące pokaz, które nie spełnią tego wymogu, może być nałożona grzywna w wysokości co najmniej 2 tys. zł (art. 52aa § 1 k.w.). Zgodnie natomiast z § 2 tego przepisu uczestnikom takiego pokazu grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł.